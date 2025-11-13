Hányással és hasmenéssel járó fertőzés ütötte fel a fejét Egerben: az egyik óvodában közel 40 kisgyermeket és három felnőttet kellett ellátásban részesíteni, közülük hármat kórházba...
Ennek sok potyázó örülni fog: vége a büntetés-cumainak, szabadstrand lehet Hévízi-kifolyóból
Elkezdődtek az előkészületek, hogy a Hévízi-tó kifolyójából szabályozott, természetközeli szabadstrand váljon. A terv célja, hogy a fürdőhely egyszerre legyen biztonságos, fenntartható és a helyiek, turisták örömét egyaránt szolgálja.
Bár elvileg jogszabály tiltja a lubickolást a hévízi kifolyóban, tavasztól őszig sokan pancsolnak ott. Nincs belépődíj, nyitvatartási idő, semmi olyan, ami a kicsit nagyobb szabadságra vágyó embereket zavarhatja, és ez 100 százalékban a Hévízi-tó vize. A kifolyónál minden ingyen van.
Lassan tarthatatlanok az állapotok, vannak, akik szerelmi légyottra, néhányan pedig nyilvános wécének használják a területet. A Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (Kéve) most megelégelte ezt az áldatlan helyzetet. Facebookon jelentette be: előkészületek indultak a Hévízi-tó kifolyójának strandként való kialakítására. A cél egy természetközeli, biztonságosan használható szabadstrand létrehozása, ahol a látogatók élvezhetik a Hévízi-tó meleg vizének jótékony hatásait.
Az elmúlt hónapokban egyeztetések kezdődtek az érintett hatóságokkal, természetvédelmi szakemberekkel és szervezetekkel. A projekt minden szempontból a fenntarthatóságra és a szabályozott működésre törekszik: a strandnak meg kell felelnie a vízminőségi és egészségügyi előírásoknak, valamint figyelembe kell vennie a természeti értékek védelmét.
A tervezett szakasz kijelölése előtt számos szakmai vizsgálat és engedélyezési eljárás zajlik, hogy a strand biztonságos és környezetbarát legyen. A Kéve Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy a közösség támogatása már most nagy, és a projekt célja, hogy a Hévízi-kifolyó a jövőben olyan hely legyen, ahol a természet tisztelete és a kikapcsolódás találkozik. A fejlesztés nemcsak a helyieket szolgálná, hanem új turisztikai lehetőségeket is teremtene Hévíz és Keszthely térségében, erősítve a régió vonzerejét a látogatók körében.
A Hévízi-kifolyó területe nem is Hévízhez tartozik
Fontos tisztázni, hogy a Hévízi-kifolyó területe valójában nem Hévízhez tartozik, így a városnak nincs joga büntetni a strandolni vágyókat. A vízügyi műtárgynál húzódik Hévíz közigazgatási határa, a kifolyó és a tervezett szabadstrand területe gyakorlatilag Keszthelyhez tartozik. A terület tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, természetvédelmi őre pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.
Az 1980-as évek óta érvényben vannak a törvények, amelyek kimondják: vízügyi műtárgyra tilos felmenni, és az attól számított 100 méteres távolságon belül fürdeni szintén nem lehet. A szabálysértésért kiróható pénzbírság 50 ezer forint, és a rendőrök mérlegelési jogkörükben intézkednek az elkövetőkkel szemben.
Papp Gábor polgármester elmondása szerint Hévíz 12 rendőre ezt a területet nem tudja folyamatosan ellenőrizni, hiába figyelik kamerák a környéket. Érdemes kiemelni, hogy egyes keszthelyi politikusok tévesen azt terjesztették, hogy Hévíz polgármestere megtiltotta a fürdőzést a zsilipnél, ez azonban nem igaz, hiszen a terület Keszthely közigazgatási határán belül van, így Hévíznek erre semmilyen jogi lehetősége nincs - írta a Zaol.hu.
