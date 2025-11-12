2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A male installer works with a hammer drill. Construction works
HelloVidék

Hatalmas légkalapáccsal estek neki a vidéki városházának: eltűnt még a járda is

HelloVidék
2025. november 12. 12:45

Látványos munkálatok zajlanak Szombathelyen: hatalmas légkalapáccsal bontják a Fő téren a városháza Bejczy utcai oldalát, ahol a járda, a betonkerítés és a burkolat is eltűnt. A felújítás miatt az utca november 21-ig teljesen zárva lesz.

A munkagépek reggel óta dolgoznak a lezárt területen, a zajos bontást pedig több járókelő is figyelte. A szombathelyi városháza külső betonburkolata az elmúlt években annyira meggyengült, hogy balesetveszélyessé vált – ez indokolta a sürgős beavatkozást. A most elbontott magasjárdának már nem volt funkciója: még a hetvenes évek végén, az épület átadásakor építették, de mára teljesen értelmét vesztette - írta a Nyugat.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bejczy utca a munkálatok idejére, november 21-ig teljesen le van zárva. A városvezetés szerint a felújítás célja, hogy megszüntessék a veszélyes szerkezeti elemeket, és új, biztonságos homlokzatot alakítsanak ki.

Két ütemben újul meg a városháza

A rekonstrukció első ütemében elbontják a földszint, az első, a második és a hetedik emelet bordázott burkolatait, valamint a Bejczy utcai virágládákat is. A második ütemre – amely az új terasz és a magasjárda helyreállítását tartalmazza – már megkötötték a szerződést, de a kivitelezés csak akkor indulhat el, ha biztosított lesz a szükséges forrás.

A városháza felújítás utáni látványterve már elkészült: a modernizált, letisztult homlokzat a tervek szerint jobban illeszkedik majd a történelmi belváros környezetéhez, miközben megőrzi az épület ikonikus sziluettjét. Addig azonban marad a por, a zaj és a légkalapács – de legalább most már látni, miért volt ennyire sürgős beavatkozni a városháza állapotába.

Ilyen lesz felújítás után - Forrás: szombathely.huIlyen lesz felújítás után - Forrás: szombathely.hu
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #bontás #beruházás #építkezés #november #lezárás #szombathely #munkálatok #hellovidék #vas

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:34
13:23
13:15
13:14
13:05
Pénzcentrum
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
3 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
1 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
1 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 13:05
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 10:30
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Agrárszektor  |  2025. november 12. 12:34
Itt az árrésstop nem várt hatása: ezt jó, ha mindenki tudja