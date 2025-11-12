Hatalmas légkalapáccsal estek neki a vidéki városházának: eltűnt még a járda is

Látványos munkálatok zajlanak Szombathelyen: hatalmas légkalapáccsal bontják a Fő téren a városháza Bejczy utcai oldalát, ahol a járda, a betonkerítés és a burkolat is eltűnt. A felújítás miatt az utca november 21-ig teljesen zárva lesz.

A munkagépek reggel óta dolgoznak a lezárt területen, a zajos bontást pedig több járókelő is figyelte. A szombathelyi városháza külső betonburkolata az elmúlt években annyira meggyengült, hogy balesetveszélyessé vált – ez indokolta a sürgős beavatkozást. A most elbontott magasjárdának már nem volt funkciója: még a hetvenes évek végén, az épület átadásakor építették, de mára teljesen értelmét vesztette - írta a Nyugat.hu.

A Bejczy utca a munkálatok idejére, november 21-ig teljesen le van zárva. A városvezetés szerint a felújítás célja, hogy megszüntessék a veszélyes szerkezeti elemeket, és új, biztonságos homlokzatot alakítsanak ki.

Két ütemben újul meg a városháza

A rekonstrukció első ütemében elbontják a földszint, az első, a második és a hetedik emelet bordázott burkolatait, valamint a Bejczy utcai virágládákat is. A második ütemre – amely az új terasz és a magasjárda helyreállítását tartalmazza – már megkötötték a szerződést, de a kivitelezés csak akkor indulhat el, ha biztosított lesz a szükséges forrás.

A városháza felújítás utáni látványterve már elkészült: a modernizált, letisztult homlokzat a tervek szerint jobban illeszkedik majd a történelmi belváros környezetéhez, miközben megőrzi az épület ikonikus sziluettjét. Addig azonban marad a por, a zaj és a légkalapács – de legalább most már látni, miért volt ennyire sürgős beavatkozni a városháza állapotába.