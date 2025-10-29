Elveszítette egyik legnagyobb megrendelőjét és több dolgozójától is meg kellett válnia a szombathelyi Speidel Hungária Kft.-nek az utóbbi hónapokban.
Kézműves tésztától a DJ-szettekig: megnyitotta kapuit Paks új piaca + Videó
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye. Az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezett kézműves és termelői piac nemcsak a helyieket, hanem környékbeli látogatókat is vonzott. A szervezők célja: hogy hagyományt teremtsenek, és a város szívébe hozzák vissza a piacozás igazi élményét.
Szombaton délelőtt zsibongó tömeg töltötte meg az Ürgemezei Pihenőparkot. A standok között családok, fiatal párok és idősek sétáltak, miközben a háttérben magyar és külföldi slágerek szóltak egy DJ pultjáról.
A gyerekek arcfestésre vártak, a felnőttek pedig házi sajtokat, mézeket és kézműves szappanokat kóstolgattak. „Szerettünk volna egy olyan helyet, ahol a paksiak találkozhatnak egymással, beszélgethetnek, és közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak” – mondta Márkus Zalán, a piac egyik szervezője.
A Nyéki-Hegyi piac árusai mellett paksi, bajai és dunaújvárosi termelők is kitelepültek. Összesen 97 stand várta a látogatókat: friss zöldségek, füstölt áruk, házi tészták, kézműves ékszerek, kerámiák és helyi borok sorakoztak a pultokon.
„Ez nem csak vásár, ez találkozás is” – mondta egy helyi méhész, miközben kóstolót kínált levendulás mézéből. A szervezők tudatosan alakították úgy a piacot, hogy minden korosztály jól érezze magát:
- A gyerekeknek játszósarok és kézműves foglalkozások,
- A felnőtteknek finom borok és termelői kóstolók,
- Az időseknek árnyékos padok és nosztalgikus zene,
- A kutyásoknak pedig vízállomások és kutyabarát terület jutott.
Az esemény így inkább emlékeztetett egy kis fesztiválra, mint egy klasszikus piacra. A paksi önkormányzat és a szervezők abban bíznak, hogy a termelői piac rendszeres eseménnyé válik az Ürgemezei Pihenőparkban. A visszajelzések alapján a helyiek ezt nem is bánnák: sokan már most jelezték, hogy szívesen jönnének minden hónapban. „Régen minden városnak volt igazi piaca. Most újra lehet egy ilyen helyünk” – fogalmazott egy paksi látogató.
Az Ürgemezei Pihenőpark amúgy is kedvelt kirándulóhely: erdei sétányok, tavacska és piknikezőrészek teszik ideálissá a hétvégi kikapcsolódást. Mostantól viszont új funkciót is kapott – a város közösségi terévé válhat, ahol a természet, a gasztronómia és a helyi értékek találkoznak.
Döbbenetes képek készültek a Velencei-tóról, amelynek vízszintje drámaian alacsony. Dr. Gusztáv Jakab ökológus fotóriportja bemutatja, hogyan hat a klímaváltozás a tó állapotára.
Idén is lezajlott a Duna főágának tudományos halfaunisztikai vizsgálata, amelynek eredményei szerint a folyó halállománya továbbra is változatos és jó általános egészségi állapotban van.
Régóta várt útépítés indulhat el Magyarországon: rengeteg autós életét könnyíti majd meg ez a gyorsforgalmi
Megkezdődtek a lakossági fórumok a Fejér vármegyei településeken a tervezett M200-as gyorsforgalmi útról, amely az M1-es és az M7-es autópályákat kötné össze.
Jogsértőnek minősítette a Kúria Tatabánya fizetőparkolási rendeletét, ezért az november 30-án megszűnik. A lakosoknak azonban még várniuk kell a megnyugtató megoldásra.
Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak.
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres Nemesvitán – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyaros hangulattal.
Íme az ország legötletesebb erdei menedéke: egy titkos fakunyhó, csodás panorámával, ami ingyen vár rád
A Déli-Bükk kapujában, az Ódorvár sziklabástyája mellett rejtőzik az ország egyik legötletesebb erdei menedékhelye.
Szenzációs hír: több ezer éves sírokat és egy neolit kori gabonatárolót tártak fel az ipari park bővítése közben a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei.
Látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése, és már az is kiderült, kiről kapja a nevét az ország egyik legfontosabb új hídja.
Még 1900 forintért lehetett fürdőzni a Földesi Termálfürdőben, amit most 25 millió forintból fejlesztenek tovább. A gyógyvizes strand évtizedek óta a spórolós pihenés egyik utolsó...
A természet épp pihenni készül, de a kertészeknek most kezdődik csak az igazi munka. Ősszel sokan lelkesen nekiesnek a kertnek – pedig ezzel néha többet...
temetkezési költségek drasztikus emelkedése miatt Nógrádban is új – sokak szerint morbid – szokás kezd elterjedni.
A legtöbb magyar kedvenc ételei között dobogós helyet foglal el a hamisítatlan, hagyományos vörösboros marhapörkölt. Tudd meg, hogy szól a „tökéletes” recept, mi kerül a...
Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot...
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Tele van vele az erdő, ingyen van, és még kávé is készíthető belőle – ismerd meg a tölgyfa makkból készült koktélt, ami új szintre emeli...
A tavalyi hatalmas siker után idén is megnyílik a Siófoki Nagystrand szalmalabirintusa: több száz négyzetméteren, új tematikával és még több meglepetéssel várja a látogatókat.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Kőszeg mellett, a Guba-hegyen, Bozsok és Bucsu határában még mindig emberi maradványok tömegét rejti a föld. 80 év nem volt elég ahhoz, hogy méltó módon...
Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!
Lengyeltóti önkormányzata új programmal támogatja a fiatalokat: a bérleti díjat elengedik, csak a rezsit kell fizetni. A cél a fiatalok helyben tartása és a város...
