Kézműves tésztától a DJ-szettekig: megnyitotta kapuit Paks új piaca + Videó

Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye. Az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezett kézműves és termelői piac nemcsak a helyieket, hanem környékbeli látogatókat is vonzott. A szervezők célja: hogy hagyományt teremtsenek, és a város szívébe hozzák vissza a piacozás igazi élményét.

Szombaton délelőtt zsibongó tömeg töltötte meg az Ürgemezei Pihenőparkot. A standok között családok, fiatal párok és idősek sétáltak, miközben a háttérben magyar és külföldi slágerek szóltak egy DJ pultjáról.

A gyerekek arcfestésre vártak, a felnőttek pedig házi sajtokat, mézeket és kézműves szappanokat kóstolgattak. „Szerettünk volna egy olyan helyet, ahol a paksiak találkozhatnak egymással, beszélgethetnek, és közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak” – mondta Márkus Zalán, a piac egyik szervezője.



A Nyéki-Hegyi piac árusai mellett paksi, bajai és dunaújvárosi termelők is kitelepültek. Összesen 97 stand várta a látogatókat: friss zöldségek, füstölt áruk, házi tészták, kézműves ékszerek, kerámiák és helyi borok sorakoztak a pultokon.

„Ez nem csak vásár, ez találkozás is” – mondta egy helyi méhész, miközben kóstolót kínált levendulás mézéből. A szervezők tudatosan alakították úgy a piacot, hogy minden korosztály jól érezze magát:

A gyerekeknek játszósarok és kézműves foglalkozások,

A felnőtteknek finom borok és termelői kóstolók,

Az időseknek árnyékos padok és nosztalgikus zene,

A kutyásoknak pedig vízállomások és kutyabarát terület jutott.

Az esemény így inkább emlékeztetett egy kis fesztiválra, mint egy klasszikus piacra. A paksi önkormányzat és a szervezők abban bíznak, hogy a termelői piac rendszeres eseménnyé válik az Ürgemezei Pihenőparkban. A visszajelzések alapján a helyiek ezt nem is bánnák: sokan már most jelezték, hogy szívesen jönnének minden hónapban. „Régen minden városnak volt igazi piaca. Most újra lehet egy ilyen helyünk” – fogalmazott egy paksi látogató.



Az Ürgemezei Pihenőpark amúgy is kedvelt kirándulóhely: erdei sétányok, tavacska és piknikezőrészek teszik ideálissá a hétvégi kikapcsolódást. Mostantól viszont új funkciót is kapott – a város közösségi terévé válhat, ahol a természet, a gasztronómia és a helyi értékek találkoznak.