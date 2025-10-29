A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg.
Felújítják Esztergom ikonikus épületét, amit Hollywood is felfedezett magának: így néz ki most
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most viszont végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb, de évtizedek óta pusztuló sarokháza, a Lőrinc utca 17.
Ha valaki átkel a Mária Valéria hídon, vagy a Bottyán hídon érkezik a belvárosba, rögtön szembe találja magát vele: a sarkon álló, terrakotta színű, díszes kapus bérház Esztergom egyik legtöbbet fotózott pontja. Aki járt már a Kis-Duna sétánynál, biztosan ismeri.
A mostani felújítás az egyik legnagyobb belvárosi rekonstrukciós projekt az utóbbi években. Az önkormányzat és örökségvédelmi szakemberek közösen dolgoznak azon, hogy a ház visszakapja eredeti 1920-as évekbeli megjelenését - írta a Kemma.hu.
„A város egyik éke lehet a jövőben a régi bérház” – fogalmazott az önkormányzat közleménye.
A Lőrinc utca 17. egyike azoknak az épületeknek, amelyek megúszták a rendszerváltás előtti nagy bontási hullámot. A házat 1928-ban építették neobarokk stílusban, és már akkor is kitűnt a városképből. Tervezője – a kor híres építésze – Wälder Gyula, aki több fővárosi bérpalotát is jegyzett. A ház azonban nem csak az építészeti szépsége miatt érdekes: a telek helyén az 1700-as évek végétől Freud-féle fatelep működött, majd 1852-ben Hutt Miklós ácsmester nyitotta meg itt az Esztergomi Nyári Szinkört. A színpadon olyan legendák is megfordultak, mint Blaha Lujza.
Azóta is csak „a hollywoodi sarokháznak” hívják a helyiek
Az épület nemcsak a helyieknek, de a filmeseknek is ismerős: 2010-ben itt forgatták Angelina Jolie rendezői bemutatkozását, a Vér és méz földjén (In the Land of Blood and Honey) című filmet. A produkció több jelenethez is felhasználta az épület homlokzatát és a környező utcákat – a ház „balkáni” hangulatú díszlete miatt esett rá a választás.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mi történik most a házzal?
A felújítás 2025 őszén kezdődött, és teljes homlokzati rekonstrukciót, díszítőelemek restaurálását, valamint nyílászáró-cserét is magában foglal. Az első ütemben az állványozás, a statikai megerősítés és a homlokzati tisztítás zajlik, később jön a belső terek korszerűsítése. A cél pedig, hogy újra lakható, de műemléki karakterét megőrző épületet hozzanak létre.
A felújítást részben önkormányzati, részben pályázati forrásból finanszírozzák. A projekt várhatóan 2026 végére zárul le.
A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon.
Elhagyatott kert, borostyánnal benőtt ablakok, a szobákban sötétség – Marika néni háza évtizedek óta változatlanul őrzi egykori lakójának emlékét.
Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása
A Körösvölgyi Állatparkban ismét különleges természeti jelenség zajlik: megkezdődött a dámszarvasok őszi násza, a barcogás.
Döbbenetes képek készültek a Velencei-tóról, amelynek vízszintje drámaian alacsony. Dr. Gusztáv Jakab ökológus fotóriportja bemutatja, hogyan hat a klímaváltozás a tó állapotára.
Idén is lezajlott a Duna főágának tudományos halfaunisztikai vizsgálata, amelynek eredményei szerint a folyó halállománya továbbra is változatos és jó általános egészségi állapotban van.
Régóta várt útépítés indulhat el Magyarországon: rengeteg autós életét könnyíti majd meg ez a gyorsforgalmi
Megkezdődtek a lakossági fórumok a Fejér vármegyei településeken a tervezett M200-as gyorsforgalmi útról, amely az M1-es és az M7-es autópályákat kötné össze.
Jogsértőnek minősítette a Kúria Tatabánya fizetőparkolási rendeletét, ezért az november 30-án megszűnik. A lakosoknak azonban még várniuk kell a megnyugtató megoldásra.
Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak.
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres Nemesvitán – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyaros hangulattal.
Íme az ország legötletesebb erdei menedéke: egy titkos fakunyhó, csodás panorámával, ami ingyen vár rád
A Déli-Bükk kapujában, az Ódorvár sziklabástyája mellett rejtőzik az ország egyik legötletesebb erdei menedékhelye.
Szenzációs hír: több ezer éves sírokat és egy neolit kori gabonatárolót tártak fel az ipari park bővítése közben a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei.
Látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése, és már az is kiderült, kiről kapja a nevét az ország egyik legfontosabb új hídja.
Még 1900 forintért lehetett fürdőzni a Földesi Termálfürdőben, amit most 25 millió forintból fejlesztenek tovább. A gyógyvizes strand évtizedek óta a spórolós pihenés egyik utolsó...
A természet épp pihenni készül, de a kertészeknek most kezdődik csak az igazi munka. Ősszel sokan lelkesen nekiesnek a kertnek – pedig ezzel néha többet...
temetkezési költségek drasztikus emelkedése miatt Nógrádban is új – sokak szerint morbid – szokás kezd elterjedni.
A legtöbb magyar kedvenc ételei között dobogós helyet foglal el a hamisítatlan, hagyományos vörösboros marhapörkölt. Tudd meg, hogy szól a „tökéletes” recept, mi kerül a...
Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot...
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Tele van vele az erdő, ingyen van, és még kávé is készíthető belőle – ismerd meg a tölgyfa makkból készült koktélt, ami új szintre emeli...
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.