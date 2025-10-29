Felújítják Esztergom ikonikus épületét, amit Hollywood is felfedezett magának: így néz ki most

Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most viszont végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb, de évtizedek óta pusztuló sarokháza, a Lőrinc utca 17.

Ha valaki átkel a Mária Valéria hídon, vagy a Bottyán hídon érkezik a belvárosba, rögtön szembe találja magát vele: a sarkon álló, terrakotta színű, díszes kapus bérház Esztergom egyik legtöbbet fotózott pontja. Aki járt már a Kis-Duna sétánynál, biztosan ismeri.

A mostani felújítás az egyik legnagyobb belvárosi rekonstrukciós projekt az utóbbi években. Az önkormányzat és örökségvédelmi szakemberek közösen dolgoznak azon, hogy a ház visszakapja eredeti 1920-as évekbeli megjelenését - írta a Kemma.hu.

„A város egyik éke lehet a jövőben a régi bérház” – fogalmazott az önkormányzat közleménye.



A Lőrinc utca 17. egyike azoknak az épületeknek, amelyek megúszták a rendszerváltás előtti nagy bontási hullámot. A házat 1928-ban építették neobarokk stílusban, és már akkor is kitűnt a városképből. Tervezője – a kor híres építésze – Wälder Gyula, aki több fővárosi bérpalotát is jegyzett. A ház azonban nem csak az építészeti szépsége miatt érdekes: a telek helyén az 1700-as évek végétől Freud-féle fatelep működött, majd 1852-ben Hutt Miklós ácsmester nyitotta meg itt az Esztergomi Nyári Szinkört. A színpadon olyan legendák is megfordultak, mint Blaha Lujza.

Azóta is csak „a hollywoodi sarokháznak” hívják a helyiek

Az épület nemcsak a helyieknek, de a filmeseknek is ismerős: 2010-ben itt forgatták Angelina Jolie rendezői bemutatkozását, a Vér és méz földjén (In the Land of Blood and Honey) című filmet. A produkció több jelenethez is felhasználta az épület homlokzatát és a környező utcákat – a ház „balkáni” hangulatú díszlete miatt esett rá a választás.

Mi történik most a házzal?

A felújítás 2025 őszén kezdődött, és teljes homlokzati rekonstrukciót, díszítőelemek restaurálását, valamint nyílászáró-cserét is magában foglal. Az első ütemben az állványozás, a statikai megerősítés és a homlokzati tisztítás zajlik, később jön a belső terek korszerűsítése. A cél pedig, hogy újra lakható, de műemléki karakterét megőrző épületet hozzanak létre.

A felújítást részben önkormányzati, részben pályázati forrásból finanszírozzák. A projekt várhatóan 2026 végére zárul le.