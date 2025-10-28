Szívszorító fotókon az egykor derűs falusi otthon: íme, Marika néni háza, 20 évvel halála után

Elhagyatott kert, borostyánnal benőtt ablakok, a szobákban sötétség – Marika néni háza évtizedek óta változatlanul őrzi egykori lakójának emlékét. A Felfedező fotósorozata rögzítette a ház és a kert ma is megmaradt, szinte időtlen állapotát.

A Marika néni háza mára szinte teljesen visszafoglalta a természet: a kertkaput úgy benőtte a növényzet, hogy legalább két évtizede biztosan nem járt ott senki. Az ablakokat borostyán fedi, így a ház belsejében szinte teljes sötétség uralkodik.

Marika néni 2003-ban hunyt el, de háza még ma is őrzi életének részleteit: az egykori bútorok, holmik és befőttek ugyanott várják a látogatót, mintha az idő megállt volna. A Felfedező által készített fotósorozat ezt a különös, elhagyatott hangulatot örökíti meg, egyszerre dokumentálva az emlékeket és a természet lassú visszahódítását.

Címlap-fotó: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon