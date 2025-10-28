2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon
HelloVidék

Szívszorító fotókon az egykor derűs falusi otthon: íme, Marika néni háza, 20 évvel halála után

HelloVidék
2025. október 28. 14:45

Elhagyatott kert, borostyánnal benőtt ablakok, a szobákban sötétség – Marika néni háza évtizedek óta változatlanul őrzi egykori lakójának emlékét. A Felfedező fotósorozata rögzítette a ház és a kert ma is megmaradt, szinte időtlen állapotát.

A Marika néni háza mára szinte teljesen visszafoglalta a természet: a kertkaput úgy benőtte a növényzet, hogy legalább két évtizede biztosan nem járt ott senki. Az ablakokat borostyán fedi, így a ház belsejében szinte teljes sötétség uralkodik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Marika néni 2003-ban hunyt el, de háza még ma is őrzi életének részleteit: az egykori bútorok, holmik és befőttek ugyanott várják a látogatót, mintha az idő megállt volna. A Felfedező által készített fotósorozat ezt a különös, elhagyatott hangulatot örökíti meg, egyszerre dokumentálva az emlékeket és a természet lassú visszahódítását.

Címlap-fotó: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon
Címlapkép: Getty Images
#facebook #falu #kert #bútor #ház #elhunyt #természet #hellovidék #falusi élet #emlék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:12
15:01
14:53
14:45
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
3 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
3
3 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
4
2 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
5
2 hete
Ez az apró magyar település bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé: elképesztő siker
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 14:30
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 13:23
Gyászolnak a rajongók: meghalt a népszerű sorozat, a Waczak Szálló színésznője
Agrárszektor  |  2025. október 28. 14:31
Hatalmas a baj: kritikus állapotban van a népszerű magyar tó