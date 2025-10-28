Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak.
Elkaszálta a Kúria a fizetős parkolást: nagyot változik az élet a vidéki nagyvárosban
Jogsértőnek minősítette a Kúria Tatabánya fizetőparkolási rendeletét, ezért az november 30-án megszűnik. A városban ezzel teljesen átalakul a parkolási rendszer, a lakosoknak azonban még várniuk kell a megnyugtató megoldásra.
A Kúria jogerős döntése értelmében törvénysértő volt Tatabánya város fizetőparkolási rendelete, ezért a legfelsőbb bírói fórum megsemmisítette azt. A határozat 2025. november 30-án lép hatályba, vagyis ekkortól megszűnik a jelenlegi parkolási rendszer a megyeszékhelyen - írta a Portfolio.
A Kúria Köf.5.025/2025/8. számú határozata kimondta, hogy a nyár végén bevezetett parkolási szabályozás ellentétes más jogszabályokkal, így azt nem lehetett volna hatályba léptetni. A döntés a hónapok óta tartó vitát zárja le, amely a parkolási díjak és zónák kialakítása körül alakult ki.
A határozat szerint az önkormányzatnak nyolc napon belül tájékoztatnia kell a lakosságot a döntésről és annak következményeiről. Szücsné Posztovics Ilona polgármesternek az október 30-án esedékes közgyűlésen várhatóan részletes tájékoztatást kell adnia arról, miként alakul a parkolási rend a rendelet megszűnése után.
Bizonytalan jövő a parkolásban
A döntés nyomán egyelőre kérdéses, milyen szabályozás lép majd életbe decembertől. A városvezetés előtt több lehetőség is áll: ideiglenes ingyenes parkolás bevezetése, új – immár jogszerű – rendelet kidolgozása, vagy egy teljesen új rendszer kialakítása.
A lakosok számára a Kúria döntése mindenesetre jelentős könnyebbséget hozhat, hiszen a parkolási díjak megszűnésével várhatóan csökkennek a mindennapi kiadások. Ugyanakkor az önkormányzatnak pótlólagos bevételi forrásokat kell találnia, ha a parkolási díjak eddigi bevételét pótolni kívánja.
A téma az október végi közgyűlésen kiemelt napirendi pontként szerepel majd, ahol a városvezetés várhatóan felvázolja a lehetséges megoldásokat és az átmeneti időszak kezelésének módját.
