2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Parkolási probléma. Zsúfolt parkolás. Parkolás tiltott helyen. Az út szélén parkoló autók. Modern városi életmód járművek parkolási problémákkal.
HelloVidék

Elkaszálta a Kúria a fizetős parkolást: nagyot változik az élet a vidéki nagyvárosban

HelloVidék
2025. október 28. 08:18

Jogsértőnek minősítette a Kúria Tatabánya fizetőparkolási rendeletét, ezért az november 30-án megszűnik. A városban ezzel teljesen átalakul a parkolási rendszer, a lakosoknak azonban még várniuk kell a megnyugtató megoldásra.

A Kúria jogerős döntése értelmében törvénysértő volt Tatabánya város fizetőparkolási rendelete, ezért a legfelsőbb bírói fórum megsemmisítette azt. A határozat 2025. november 30-án lép hatályba, vagyis ekkortól megszűnik a jelenlegi parkolási rendszer a megyeszékhelyen - írta a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kúria Köf.5.025/2025/8. számú határozata kimondta, hogy a nyár végén bevezetett parkolási szabályozás ellentétes más jogszabályokkal, így azt nem lehetett volna hatályba léptetni. A döntés a hónapok óta tartó vitát zárja le, amely a parkolási díjak és zónák kialakítása körül alakult ki.

A határozat szerint az önkormányzatnak nyolc napon belül tájékoztatnia kell a lakosságot a döntésről és annak következményeiről. Szücsné Posztovics Ilona polgármesternek az október 30-án esedékes közgyűlésen várhatóan részletes tájékoztatást kell adnia arról, miként alakul a parkolási rend a rendelet megszűnése után.

Bizonytalan jövő a parkolásban

A döntés nyomán egyelőre kérdéses, milyen szabályozás lép majd életbe decembertől. A városvezetés előtt több lehetőség is áll: ideiglenes ingyenes parkolás bevezetése, új – immár jogszerű – rendelet kidolgozása, vagy egy teljesen új rendszer kialakítása.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A lakosok számára a Kúria döntése mindenesetre jelentős könnyebbséget hozhat, hiszen a parkolási díjak megszűnésével várhatóan csökkennek a mindennapi kiadások. Ugyanakkor az önkormányzatnak pótlólagos bevételi forrásokat kell találnia, ha a parkolási díjak eddigi bevételét pótolni kívánja.

A téma az október végi közgyűlésen kiemelt napirendi pontként szerepel majd, ahol a városvezetés várhatóan felvázolja a lehetséges megoldásokat és az átmeneti időszak kezelésének módját.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Kúria #parkolás #bíróság #polgármester #ítélet #rendelet #tatabánya #hellovidék #fizetős parkolás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:07
09:02
08:42
08:27
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
7 napja
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
3
3 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
3 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 09:07
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 08:01
Újra belenyúlnak a családtámogatásokba: rengeteg magyart érint, mutatjuk a részleteket
Agrárszektor  |  2025. október 28. 08:14
Elképesztő, milyen zöldség termesztésébe kezdenek az ukránok