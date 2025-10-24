Ezt ne hagyd ki! Élményautózás, koncertek és családi programok a Balatonon hétvégén

Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.
Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot tölthessenek el a Balaton déli partján.
A Balatonszabadi RoadShow és Családi Élményfesztivált 2025. október 26-án, vasárnap rendezik meg a Boglya Rendezvényközpontban. A rendezvényt Balatonszabadi Község Önkormányzata és az Együtt Balatonszabadiért Egyesület közösen szervezi, a programsorozat megálmodója pedig Kanász Eszter polgármester. „Az a célom, hogy a RoadShow a jövőben hagyományteremtő eseménnyé váljon a településen, és minden évben visszatérő élményt nyújtson a családoknak” – mondta a polgármester. Az esemény díszvendégei között Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is jelen lesz.
A nap során minden korosztály számára kínálnak programokat. A gyerekeket ugrálóvárak, arcfestés, animátoros foglalkozások, íjász- és boxklub nyílt nap, buborékparti és emelőkosaras panorámakilátó várja. A fiatalabb és idősebb autórajongók pedig a Team Racz Racing School adrenalinban gazdag élményautózását próbálhatják ki. „A látogatók testközelből élhetik át, milyen érzés egy Porsche 911 GT3 RS, egy BMW 325i CUP, egy Suzuki Swift Turbo CUP vagy egy Can-Am Maverick utasaként versenyezni, profi pilóták mellett” – mondta a szervező.
A zenei kínálatért DJ Rony Bass, Young G, Göcsei Gergő és az Avanti zenekar felel, míg a gasztronómiai élményekről helyi pincészetek borai, streetfood különlegességek és kézműves édességek gondoskodnak.
Kanász Eszter polgármester hangsúlyozta: „Szeretnénk, ha a fesztivál minden család számára felejthetetlen élményt nyújtana, és bemutatná Balatonszabadi vendégszeretetét, valamint a település változatos programlehetőségeit.” A rendezvény így ígér egy napot, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantálja az aktív kikapcsolódást és szórakozást a Balaton partján.
