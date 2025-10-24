2025. október 24. péntek Salamon
Portré egy élénk idősebb párról, akik nevetnek és egyenesen a kamerába néznek, miközben forró italt fogyasztanak egy téli karneválon.
HelloVidék

Ezt ne hagyd ki! Élményautózás, koncertek és családi programok a Balatonon hétvégén

HelloVidék
2025. október 24. 10:45

Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot tölthessenek el a Balaton déli partján.

A Balatonszabadi RoadShow és Családi Élményfesztivált 2025. október 26-án, vasárnap rendezik meg a Boglya Rendezvényközpontban. A rendezvényt Balatonszabadi Község Önkormányzata és az Együtt Balatonszabadiért Egyesület közösen szervezi, a programsorozat megálmodója pedig Kanász Eszter polgármester. „Az a célom, hogy a RoadShow a jövőben hagyományteremtő eseménnyé váljon a településen, és minden évben visszatérő élményt nyújtson a családoknak” – mondta a polgármester. Az esemény díszvendégei között Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is jelen lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nap során minden korosztály számára kínálnak programokat. A gyerekeket ugrálóvárak, arcfestés, animátoros foglalkozások, íjász- és boxklub nyílt nap, buborékparti és emelőkosaras panorámakilátó várja. A fiatalabb és idősebb autórajongók pedig a Team Racz Racing School adrenalinban gazdag élményautózását próbálhatják ki. „A látogatók testközelből élhetik át, milyen érzés egy Porsche 911 GT3 RS, egy BMW 325i CUP, egy Suzuki Swift Turbo CUP vagy egy Can-Am Maverick utasaként versenyezni, profi pilóták mellett” – mondta a szervező.

A zenei kínálatért DJ Rony Bass, Young G, Göcsei Gergő és az Avanti zenekar felel, míg a gasztronómiai élményekről helyi pincészetek borai, streetfood különlegességek és kézműves édességek gondoskodnak.

Kanász Eszter polgármester hangsúlyozta: „Szeretnénk, ha a fesztivál minden család számára felejthetetlen élményt nyújtana, és bemutatná Balatonszabadi vendégszeretetét, valamint a település változatos programlehetőségeit.” A rendezvény így ígér egy napot, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantálja az aktív kikapcsolódást és szórakozást a Balaton partján.

Címlapkép: Getty Images
#család #fesztivál #Balaton #gyerek #október #hétvége #rendezvény #koncert #program #hellovidék #autósport

