Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!

Lengyeltóti önkormányzata új programmal támogatja a fiatalokat: a bérleti díjat elengedik, csak a rezsit kell fizetni. A cél a fiatalok helyben tartása és a város közösségének erősítése.

Európai uniós támogatással indította el legújabb lakhatási programját Lengyeltóti Város Önkormányzata, amely a 18 és 35 év közötti fiatalokat, párokat és családokat segíti önkormányzati bérlakásokhoz jutni. A kezdeményezés célja, hogy növelje a település népességmegtartó erejét, és csökkentse a fiatalok elvándorlását – különösen a Balaton közelsége miatt egyre drágábbá váló ingatlanpiaci helyzetben.

A támogatás lényege, hogy a pályázaton nyertes fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetniük, mindössze a tényleges rezsiköltségek megtérítése a kötelezettségük. Emellett vállalniuk kell, hogy évente legalább 24 óra közösségi önkéntes munkát végeznek a város javára.

„Egy-egy ilyen lehetőségre mindig nagy az érdeklődés, hiszen a környéken nehéz megfizethető albérletet találni” – mondta Nagy Máté, Lengyeltóti polgármestere. – „Ez a program valódi esélyt ad azoknak a fiataloknak, akik szeretnének a térségben maradni, dolgozni és családot alapítani.”

A lakásokra olyan fiatalok is pályázhatnak, akik visszaköltöznének Lengyeltótiba, vagy most terveznek letelepedni a városban. A feltételek között szerepel, hogy a jelentkező – vagy pár esetén legalább az egyik fél – rendelkezzen érvényes munkaviszonnyal, illetve hiányszakmában vagy betöltetlen munkakörben vállaljon munkát.

A lakhatási támogatás legfeljebb 24 hónapig vehető igénybe. A pályázathoz szükséges adatlap, motivációs levél és szakmai önéletrajz benyújtásával lehet jelentkezni, postai úton vagy személyesen az önkormányzat hivatalában. Pályázati határidő tehát: 2025. október 31.