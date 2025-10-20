Sokkoló videón a neves csillagász vidéki luxuskastélya: ki hinné, egykor a tudomány fellegvára volt

A legismertebb magyar csillagász, Gothard Jenő egykori szombathelyi kastélya ma már csak árnyéka régi önmagának. A szombathelyi épületet a szocializmus idején bérlakásokká alakították, majd elnéptelenedett – most üresen, omladozva várja, hogy valaki újra felfedezze.

A szombathelyi egyik nevezetességét, a Gothard-kastélyt a város kertvárosias északi részén, Herényben találjuk – ahogy látni fogjuk, meglehetősen elhanyagolt, egyre romló állapotban. Egykor a tudomány otthona volt, ma a csend és a por uralja. A neves csillagász, Gothard Jenő kastélya a szocializmusban bérlakásként működött, most pedig elfeledve, üresen áll.

A Magyarország elhagyottan – BCO urbex közösségi oldal készítője a közelmúltban bejárta az épületet. Hogyan is sikerülhetett az urbex-fotósnak bejutnia? Rejtély, ugyanis tulajdonosa, a Szombathelyi Önkormányzaton belül a Szova Zrt., ahogy a bejegyzés alatti kommentekben is olvasható, hét lakattal őrzi:

A Gothard-kastély műemlék épülete 1696 és 1699 között épült barokk stílusban, majd 1881-ben Hauszmann Alajos tervei alapján eklektikus stílusban alakították át. Ekkor hozták létre a kastély jobb szárnyához csatlakozó csillagvizsgálót, amelyet a korszak egyik legismertebb csillagásza, Gothard Jenő tervezett. Ő álmodta meg a kastély ikonikus kupolatornyát is. Az utca felőli kapunál ma is olvasható az emléktábla, amely emlékeztet a hely tudományos múltjára: „Itt hívta létre 1881-ben Gothard Jenő csillagvizsgáló obszervatóriumát.”

A több mint 300 éves kastélyt Szombathelyen később bérlakásokká alakították, és pár évek még lakók lakták. Azóta csak üres és várja további sorsát.

Egy kastély, amire nem jutottak milliárdok

Ahogy a nyugat.hu is pár éve megírta, a herényi kastély felújításának története igazi „nyolcévados szappanopera”. A felújítás a Modern Városok program keretében került elő 2015-ben, és akkor még úgy tűnt, új életre kelhet a műemlék. A tervezés elindult, 2017-ben pedig kiköltöztették az utolsó bérlőket a kastély szociális lakásaiból.

A felújításra eredetileg 1,8 milliárd forintot szántak, ám az előkészítés során kiderült, hogy a munkálatok valójában 2,7 milliárdba kerülnének. A jelentős drágulást az építőipari költségek emelkedésével magyarázták. Emiatt a tervezés leállt, és az előkészítésre kapott 94,5 millió forintból végül 76,5 millió maradt. Ezt az önkormányzat az épület állagmegóvására akarta fordítani, ám a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is 102 millió forintról szólt – amit a város nem tudott kipótolni.

A 2021 decemberi közgyűlésen már arról volt szó, hogy a maradék összeget vissza kellene fizetni a kormánynak. A városvezetés és az ellenzék még egyszer próbált lépni az ügyben, hátha sikerül elérni, hogy legalább a legszükségesebb állagmegóvás megtörténjen.

2022 januárjára kiderült, hogy az ehhez szükséges vizsgálatok is 10 millió forintba kerülnének, de a minisztériumi engedélyre hiába vártak – a kérelmet elküldték, megismételték, válasz azonban nem érkezett. Az év végére a határidők lejártak, a projekt lezárult, és a kastély maradt úgy, ahogy volt.

A Gothard-kastély ma némán áll Szombathely északi szélén. A beázások, a repedések és a növényzet lassan elvégzik a magukét, miközben a város egyik legértékesebb műemléke évről évre romlik. A felvételeket nézve nehéz nem elgondolkodni azon, milyen kevésen múlik, hogy egy történelmi épület megmenekül-e, vagy végleg az enyészeté lesz.

