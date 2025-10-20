Október 29-én közelíti meg legjobban a Napot a 3I/ATLAS üstökös, mely soha többé nem tér vissza, ez az egy
Sokkoló videón a neves csillagász vidéki luxuskastélya: ki hinné, egykor a tudomány fellegvára volt
A legismertebb magyar csillagász, Gothard Jenő egykori szombathelyi kastélya ma már csak árnyéka régi önmagának. A szombathelyi épületet a szocializmus idején bérlakásokká alakították, majd elnéptelenedett – most üresen, omladozva várja, hogy valaki újra felfedezze.
A szombathelyi egyik nevezetességét, a Gothard-kastélyt a város kertvárosias északi részén, Herényben találjuk – ahogy látni fogjuk, meglehetősen elhanyagolt, egyre romló állapotban. Egykor a tudomány otthona volt, ma a csend és a por uralja. A neves csillagász, Gothard Jenő kastélya a szocializmusban bérlakásként működött, most pedig elfeledve, üresen áll.
A Magyarország elhagyottan – BCO urbex közösségi oldal készítője a közelmúltban bejárta az épületet. Hogyan is sikerülhetett az urbex-fotósnak bejutnia? Rejtély, ugyanis tulajdonosa, a Szombathelyi Önkormányzaton belül a Szova Zrt., ahogy a bejegyzés alatti kommentekben is olvasható, hét lakattal őrzi:
A Gothard-kastély műemlék épülete 1696 és 1699 között épült barokk stílusban, majd 1881-ben Hauszmann Alajos tervei alapján eklektikus stílusban alakították át. Ekkor hozták létre a kastély jobb szárnyához csatlakozó csillagvizsgálót, amelyet a korszak egyik legismertebb csillagásza, Gothard Jenő tervezett. Ő álmodta meg a kastély ikonikus kupolatornyát is. Az utca felőli kapunál ma is olvasható az emléktábla, amely emlékeztet a hely tudományos múltjára: „Itt hívta létre 1881-ben Gothard Jenő csillagvizsgáló obszervatóriumát.”
A több mint 300 éves kastélyt Szombathelyen később bérlakásokká alakították, és pár évek még lakók lakták. Azóta csak üres és várja további sorsát.
Egy kastély, amire nem jutottak milliárdok
Ahogy a nyugat.hu is pár éve megírta, a herényi kastély felújításának története igazi „nyolcévados szappanopera”. A felújítás a Modern Városok program keretében került elő 2015-ben, és akkor még úgy tűnt, új életre kelhet a műemlék. A tervezés elindult, 2017-ben pedig kiköltöztették az utolsó bérlőket a kastély szociális lakásaiból.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A felújításra eredetileg 1,8 milliárd forintot szántak, ám az előkészítés során kiderült, hogy a munkálatok valójában 2,7 milliárdba kerülnének. A jelentős drágulást az építőipari költségek emelkedésével magyarázták. Emiatt a tervezés leállt, és az előkészítésre kapott 94,5 millió forintból végül 76,5 millió maradt. Ezt az önkormányzat az épület állagmegóvására akarta fordítani, ám a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is 102 millió forintról szólt – amit a város nem tudott kipótolni.
- A 2021 decemberi közgyűlésen már arról volt szó, hogy a maradék összeget vissza kellene fizetni a kormánynak. A városvezetés és az ellenzék még egyszer próbált lépni az ügyben, hátha sikerül elérni, hogy legalább a legszükségesebb állagmegóvás megtörténjen.
- 2022 januárjára kiderült, hogy az ehhez szükséges vizsgálatok is 10 millió forintba kerülnének, de a minisztériumi engedélyre hiába vártak – a kérelmet elküldték, megismételték, válasz azonban nem érkezett. Az év végére a határidők lejártak, a projekt lezárult, és a kastély maradt úgy, ahogy volt.
A Gothard-kastély ma némán áll Szombathely északi szélén. A beázások, a repedések és a növényzet lassan elvégzik a magukét, miközben a város egyik legértékesebb műemléke évről évre romlik. A felvételeket nézve nehéz nem elgondolkodni azon, milyen kevésen múlik, hogy egy történelmi épület megmenekül-e, vagy végleg az enyészeté lesz.
Címlapkép: Facebook/ Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Nem mindennapi mentőakció zajlott Balatonalmádiban: a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei 18 fehérszélű törpedenevért szabadítottak ki egy felújítás alatt álló házból.
A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent a termekben számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt...
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata
Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!
Október derekán dübörög a magyar birsalma szezonja: ez a különleges gyümölcs zölden szinte ehetetlen, azonban kiváló kompót, lekvár, birsalmasajt készíthető belőle.
Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába.
Elárasztotta a Tisza-tavat őseink titkos csemegéje: most te is gyűjtheted a desszertnek való sulyomot
Ronda, szúrós, de mennyei vízparti csemege, mi az? Épp szüretelik a Tisza-tónál a sulyomot. Főzve, sütve is ehető – sőt, korábban őseink téli élelmiszerként is...
A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszerencsétlenebb beruházása volt a balatonfüredi görög falu, amire most lakópark épül, ami elvileg nem lesz majd tájidegen.
Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit: mit tegyünk, ha saját kertünkben bukkan fel egy ilyen állat?
Különös látogató bukkant fel Kaposváron, a Donner városrész egyik családi házának udvarán: egy helyi nő kígyót talált a kertjében.
Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút...
Füvesítés ősszel: mikor van az őszi füvesítés ideje, mik a füvesítés lépései? Mik a füvesítés előtti talaj előkészítés lépései, hogyan történik a füvesítés előtti gyomirtás?
Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai veszik át a korábban Csernus Imre nevével fémjelzett, bezárt Depresso helyét Eger főterén..
Elárulta a hosszú élet titkát a 98 éves legendás magyar matematikus: erre a válaszra senki sem számított + Videó
A 98 éves legendás matematikus, Obádovics Gyula mind a mai napig reggelente a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke...
Október 19-én végleg bezár Szombathely egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Józsi bácsi vendéglője, amely több mint két évtizeden át szolgálta a helyieket és az átutazókat.
Elképesztő régészeti leletek kerültek elő a föld alól Salgótarjánban.
Száraz lábbal a Balatonban? Sajnos igen... A Balaton vízszintje már 70 centiméter alá süllyedt, és a part menti területeken drámai apadás figyelhető meg.
Nem mindennapi vendég érkezett Szeged szívébe: a minap egy fehér gólya sétálgatott a Kárász utcán, a járókelők legnagyobb meglepetésére.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Facebookon közölte a szenzációs hírt: megérkeztek az első átvonuló darucsapatok a Fertőre! Jelenleg kb. 1000 daru éjszakázott tegnap is, és várhatóan...
Egy 30 éves légifelvétel indította el azt a régészeti nyomozást, amely 2025 tavaszán egy eddig ismeretlen, késő avar kori temetőt tárt fel Rézhegy-dűlőnél.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.