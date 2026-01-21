Cuki videó a kulisszák mögül: így készül 6000 állat napi menüje a vidéki állatkertben

Te is kíváncsi vagy arra, hogy egy állatkertben hogyan készítik elő a több ezer állat napi ételadagját? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is árulkodik.

A Nyíregyházi Állatpark legújabb videójában megmutatta, mi is zajlik a takarmánykonyhában. Naponta közel 750 kg széna, 150 kg csirke- és marhahús, 120 kg hal, 600 kg zöldség és gyümölcs, valamint 600 kg táp, szenes takarmány és magkeverék kerül előkészítésre az állatok számára.

Nem véletlen a hatalmas mennyiség: az állatkertben több mint 6000 állat várja a gondosan elkészített napi adagját, a zsiráftól a kenguruig, az elefánttól a zebráig. A videóval a látogatók is betekintést nyerhetnek az állatkert kulisszái mögé, és láthatják, milyen gondos előkészületek szükségesek a különböző fajok étrendjének biztosításához: