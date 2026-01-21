Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Cuki videó a kulisszák mögül: így készül 6000 állat napi menüje a vidéki állatkertben
Te is kíváncsi vagy arra, hogy egy állatkertben hogyan készítik elő a több ezer állat napi ételadagját? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is árulkodik.
A Nyíregyházi Állatpark legújabb videójában megmutatta, mi is zajlik a takarmánykonyhában. Naponta közel 750 kg széna, 150 kg csirke- és marhahús, 120 kg hal, 600 kg zöldség és gyümölcs, valamint 600 kg táp, szenes takarmány és magkeverék kerül előkészítésre az állatok számára.
Nem véletlen a hatalmas mennyiség: az állatkertben több mint 6000 állat várja a gondosan elkészített napi adagját, a zsiráftól a kenguruig, az elefánttól a zebráig. A videóval a látogatók is betekintést nyerhetnek az állatkert kulisszái mögé, és láthatják, milyen gondos előkészületek szükségesek a különböző fajok étrendjének biztosításához:
Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokodon eltévedt, és a hidegben átfagyott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi...
A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.
2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség. Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki.
Bár a Dunai Vasmű 2025-ben gyakorlatilag leállt, és a felszámolási eljárások nyomán több ezer munkahely szűnt meg, az év második felében kisebb fordulat is történt...
Szexuális úton terjedő fertőzésre hívja fel a figyelmet egy szabolcsi háziorvos.
A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt.
Egy hétfő este megjelent kormányhatározattal 6 milliárd forint közpénzt kap Miskolc pályázat és kérelem benyújtása nélkül, a Diósgyőri Acélművek egykori területének megszerzésére.
Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.
Február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson. A Busójárás 2026 farsangi felvonulással, csónakos Dunai átkeléssel és látványos máglyagyújtással is vár.
Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
Élete egyik legnagyobb vágyát váltotta valóra Oszter Alexandra, amikor édesapja, a 2021-ben elhunyt Oszter Sándor diósjenői birtokát közösségi és művészeti térré alakította.
Sokan próbáltak segíteni, de a jég alattakció majdnem tragédiába torkollott: január 18-án, vasárnap reggel a kiskunhalasi Sóstó jegén beszakadt a jég a lékvágók alatt, amikor...
Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz...
Sokakat izgat a kérdés, hogy a meteorológusok által jósolt szibériai hideg meghozza-e idén a Balaton-átcsúszást. Most kiderült, mire lehet számítani az elkövetkező napokban.
Életveszélybe került két gyerek is Szobnál, miután a befagyott Ipoly jegére merészkedtek, de beszakadt alattuk a jég.
Közel egy évtized után újra nádat vágnak Balatonfüreden – a fagyos januári napok sem állították meg a part menti munkát.
Hazai kutatók kimutatták, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer jelentős szerepet játszik abban, hogy a Balatonba ne kerüljenek gyógyszerhatóanyagok.
Unod a megszokott halételeket, halászleveket? Öltöztesd új köntösbe a halat: máris mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb halgombócleves harcsából, jó sok zöldséggel!