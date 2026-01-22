2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
a gazda kezében egy marék hamut tart, amelyet a veteményeskertben trágyaként használnak fel
HelloVidék

Fával fűtesz? Ne dobd ki a hamut! Dédanyáink kincset érő tippjei, hogyan hasznosíthatod télen is

Pais-Horváth Szilvia
2026. január 22. 14:45

Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet – de miért is? Míg a sózás sok helyen szigorúan tilos, a fahamu természetes és hatékony megoldás lehet a csúszós járdák, lépcsők és kocsibeállók biztonságosabbá tételére. De nem áll meg itt a lista – sok más területen is érdemes használni!

Ha fával fűtesz, gyakran keletkezik fahamu – de ez korántsem hulladék, óriási vétek hát kidobni! A tiszta fahamu - ezt dédszülleink még jól tudták - számos praktikus célra használható a ház körül, de télen is különösen hasznos. Ez egy ásványi anyagokban gazdag, lúgos kémhatású melléktermék, amely sokféle módon segíthet az otthon és a kert gondozásában.

1. Télen: Csúszásmentesítés és jégmentesítés

A fahamu bizony megolvasztja a jeget, miközben érdes felületet ad a járófelületeknek, így csökkenti télen a csúszásveszélyt vegyszeres olvasztószerek nélkül. Ez különösen hasznos járdákon, lépcsőkön vagy kocsibeállókban, ahol a sózás nem engedélyezett.

@ganji_song

♬ Pennies From Heaven - Remastered - Louis Prima

2. Tavasszal: Természetes talajjavító és komposztadalék

Ha nem használjuk másra, érdemes összegyűjteni, majd tavasszal a kertben hasznosítani – akár a komposztba szórva. A fahamu az egyik legjobb foszfor-pótló, kalciumban, káliumban és kisebb mennyiségben más tápanyagokban gazdag, így jó talajjavító lehet, különösen savanyú talaj esetén. A komposztba keverve kiegyensúlyozza a pH-t és serkenti a mikrobiális aktivitást.

3. Nyáron: Növényvédelem

A fahamu természetes rovar- és csigaellenes szer: szárazon szórva a növények köré, gátolja a meztelencsigák és más kártékony kártevők mozgását, mivel kiszárítja a testüket és elriasztja őket. Ezt a praktikát például egy Facebook-posztban lestük el, és tényleg működik a kertben:

@martikertesznaploja

♬ Storytelling - Adriel

4. Minden évszakban: Háztartási tisztítás

A fahamu enyhén súroló hatású tisztítószerként is használható: vízzel keverve pasztát alkot, amellyel üveget, fémfelületeket, edényeket, de akár evőeszközöket is tisztíthatsz vegyszerek nélkül.

Ráadásul a háziállatok szőrét is felfrissítheted fahamu segítségével, például a kinti kutyusoknál vagy macskáknál – ezt is egy netes ötlet alapján próbáltuk ki!

4+1. Szappankészítés

Régi, jól bevált módszer, hogy a fahamuból készült lúgot használják házi szappan készítésére: a lúg és a zsírok reakciója során jön létre a szappan, amely természetes alternatívát kínál a bolti tisztítószerekkel szemben. Remek mosószer is, hiszen régen úgy tartották, a fahamuból készült szappannal lehet a legszebben kifehéríteni a ruhát. Hogyan álljunk neki? Erre is hoztunk egy videót:

@mosomami

♬ Cooking Time - ZydSounds

 

Mire ügyelj?

Csak tiszta, kezeletlen fából származó hamut használj: festett, pácolt vagy vegyszeresen kezelt fa hamuját soha ne vidd ki a kertbe, ne főzz belőle szappant se, mert káros anyagokat juttathat a környezetünkbe.

A fahamu lúgos, ezért ha kertben használod, fontos, hogy tudd: túlzott használata megemelheti a talaj pH-ját, ami nem minden növény számára ideális. Mindig mérd, vagy ismerd a talaj jellemzőit, mielőtt nagy mennyiségben alkalmaznád.

A fahamu – ahogy dédanyáink is tudták – nem szemét, hanem egy sokoldalú, természetes alapanyag, amelyet kis odafigyeléssel a mindennapokban is hasznosíthatsz – különösen a téli, fagyos időszakban, amikor a csúszós felületek okozhatnak gondot.
