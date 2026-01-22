A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
Fával fűtesz? Ne dobd ki a hamut! Dédanyáink kincset érő tippjei, hogyan hasznosíthatod télen is
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet – de miért is? Míg a sózás sok helyen szigorúan tilos, a fahamu természetes és hatékony megoldás lehet a csúszós járdák, lépcsők és kocsibeállók biztonságosabbá tételére. De nem áll meg itt a lista – sok más területen is érdemes használni!
Ha fával fűtesz, gyakran keletkezik fahamu – de ez korántsem hulladék, óriási vétek hát kidobni! A tiszta fahamu - ezt dédszülleink még jól tudták - számos praktikus célra használható a ház körül, de télen is különösen hasznos. Ez egy ásványi anyagokban gazdag, lúgos kémhatású melléktermék, amely sokféle módon segíthet az otthon és a kert gondozásában.
1. Télen: Csúszásmentesítés és jégmentesítés
A fahamu bizony megolvasztja a jeget, miközben érdes felületet ad a járófelületeknek, így csökkenti télen a csúszásveszélyt vegyszeres olvasztószerek nélkül. Ez különösen hasznos járdákon, lépcsőkön vagy kocsibeállókban, ahol a sózás nem engedélyezett.
@ganji_song ♬ Pennies From Heaven - Remastered - Louis Prima
2. Tavasszal: Természetes talajjavító és komposztadalék
Ha nem használjuk másra, érdemes összegyűjteni, majd tavasszal a kertben hasznosítani – akár a komposztba szórva. A fahamu az egyik legjobb foszfor-pótló, kalciumban, káliumban és kisebb mennyiségben más tápanyagokban gazdag, így jó talajjavító lehet, különösen savanyú talaj esetén. A komposztba keverve kiegyensúlyozza a pH-t és serkenti a mikrobiális aktivitást.
3. Nyáron: Növényvédelem
A fahamu természetes rovar- és csigaellenes szer: szárazon szórva a növények köré, gátolja a meztelencsigák és más kártékony kártevők mozgását, mivel kiszárítja a testüket és elriasztja őket. Ezt a praktikát például egy Facebook-posztban lestük el, és tényleg működik a kertben:
@martikertesznaploja ♬ Storytelling - Adriel
4. Minden évszakban: Háztartási tisztítás
A fahamu enyhén súroló hatású tisztítószerként is használható: vízzel keverve pasztát alkot, amellyel üveget, fémfelületeket, edényeket, de akár evőeszközöket is tisztíthatsz vegyszerek nélkül.
Ráadásul a háziállatok szőrét is felfrissítheted fahamu segítségével, például a kinti kutyusoknál vagy macskáknál – ezt is egy netes ötlet alapján próbáltuk ki!
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
4+1. Szappankészítés
Régi, jól bevált módszer, hogy a fahamuból készült lúgot használják házi szappan készítésére: a lúg és a zsírok reakciója során jön létre a szappan, amely természetes alternatívát kínál a bolti tisztítószerekkel szemben. Remek mosószer is, hiszen régen úgy tartották, a fahamuból készült szappannal lehet a legszebben kifehéríteni a ruhát. Hogyan álljunk neki? Erre is hoztunk egy videót:
@mosomami ♬ Cooking Time - ZydSounds
Mire ügyelj?
Csak tiszta, kezeletlen fából származó hamut használj: festett, pácolt vagy vegyszeresen kezelt fa hamuját soha ne vidd ki a kertbe, ne főzz belőle szappant se, mert káros anyagokat juttathat a környezetünkbe.
A fahamu lúgos, ezért ha kertben használod, fontos, hogy tudd: túlzott használata megemelheti a talaj pH-ját, ami nem minden növény számára ideális. Mindig mérd, vagy ismerd a talaj jellemzőit, mielőtt nagy mennyiségben alkalmaznád.
A fahamu – ahogy dédanyáink is tudták – nem szemét, hanem egy sokoldalú, természetes alapanyag, amelyet kis odafigyeléssel a mindennapokban is hasznosíthatsz – különösen a téli, fagyos időszakban, amikor a csúszós felületek okozhatnak gondot.
Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
Te is kíváncsi vagy arra, hogyan készítik elő a több ezer állat lakomáját egy állatkertben? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is...
Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a...
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
Beragadt a szmog a Sajó-völgyében: több borsodi településen már rendkívül szennyezett a levegő.
Nyomtalanul eltűntek a tatabányai Turul-emlékműről két ujj. A kezelő Vérteserdő Zrt. most a lakosság segítségét kéri, hátha valaki tudja, mi történt a szobor hiányzó darabjaival.
Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokodon eltévedt, és a hidegben átfagyott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi...
A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.
2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség. Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki.
Bár a Dunai Vasmű 2025-ben gyakorlatilag leállt, és a felszámolási eljárások nyomán több ezer munkahely szűnt meg, az év második felében kisebb fordulat is történt...
Szexuális úton terjedő fertőzésre hívja fel a figyelmet egy szabolcsi háziorvos.
A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt.
Egy hétfő este megjelent kormányhatározattal 6 milliárd forint közpénzt kap Miskolc pályázat és kérelem benyújtása nélkül, a Diósgyőri Acélművek egykori területének megszerzésére.
Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.
Február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson. A Busójárás 2026 farsangi felvonulással, csónakos Dunai átkeléssel és látványos máglyagyújtással is vár.
Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
Élete egyik legnagyobb vágyát váltotta valóra Oszter Alexandra, amikor édesapja, a 2021-ben elhunyt Oszter Sándor diósjenői birtokát közösségi és művészeti térré alakította.