Oldalnézet egy felnőtt férfiról, aki vízimasszázst élvez egy medencében, egy vízeséses sugár alatt egy gyógyfürdőben. A gyógyfürdő koncepciója.
HelloVidék

Egész évre befagyasztott árak: így élte túl a válságot a magyarok egyik kedvenc gyógyfürdője

HelloVidék
2026. január 22. 08:48

Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő stabil évet zárt, és komoly fejlesztéseket is végrehajtott.

A 2025-ös év egyszerre jelentett kihívást és fejlődést a Zalakarosi Fürdő Zrt. számára. A gazdasági bizonytalanságok, az emelkedő költségek és a változékony időjárás ellenére a fürdő megőrizte versenyképességét, miközben több, a jövőt megalapozó beruházást is végrehajtott - írta a Zaol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója szerint a 2025-ös év egyik legfontosabb döntése az volt, hogy egész évre befagyasztották a jegyárakat, és a 2023. december 21-én érvényes díjszabással dolgoztak tovább.

A lépés kifejezetten a vendégeknek szólt, miközben a fürdő vállalta az emelkedő energia- és bérköltségek kockázatát. A stratégia végül bevált: a Zalakarosi Fürdő stabil működést tudott fenntartani még akkor is, amikor az időjárás vagy a turisztikai környezet kedvezőtlenebbül alakult.

Hideg július, erős augusztus – hullámzó nyár

A nyári szezon nem alakult egyenletesen. Júliusban a szokatlanul hűvös, csapadékos időjárás miatt 17 kedvezőtlen napot regisztráltak, ami 8 százalékos visszaesést hozott a vendégszámban az előző évhez képest.

Augusztus azonban fordulatot hozott: kiemelkedő forgalmat produkált, és a nyár végére a fürdő gyakorlatilag ledolgozta a júliusi veszteségeket. Ez a vezetés szerint egyértelműen azt mutatta, hogy Zalakaros stabil vendégkörrel rendelkezik.

Rekordoktóber és egyre több külföldi vendég

Az év egyik legnagyobb meglepetése az október volt, amely minden eddigi látogatottsági rekordot megdöntött. A napi vendégszám és a szállodai foglaltság is csúcson volt.

A látogatók közel 40 százaléka már külföldről érkezik. A cseh és szlovák vendégek mellett egyre több horvát és szlovén család választja Zalakarost, ami a térségben is kiemelkedő aránynak számít.

Fejlesztések csendesebb hónapokban is

A novemberi, jellemzően visszafogottabb időszak sem telt eseménytelenül: szaunaprogramokkal, zenei rendezvényekkel és őszi élményhétvégékkel igyekeztek fenntartani az érdeklődést. Közben lezajlott a főbejárat és a teljes beléptetőrendszer modernizálása is.

Decemberben pedig egy jelentős, saját forrásból megvalósított beruházás készült el: napelemparkot építettek, támogatások nélkül, a gazdasági stabilitásra támaszkodva.

Mit jelent a napelempark a gyakorlatban?

A fejlesztés révén:

  • a fürdő éves villamosenergia-igényének mintegy 16 százalékát fedezik,
  • évente 300–350 ezer kWh energiát takarítanak meg,
  • a napelemek parkolói konzolokra és tetőszerkezetekre kerültek.
  • A beruházás fontos lépés a fenntartható működés irányába.

A vezérigazgató szerint a 2025-ös év bebizonyította, hogy a Zalakarosi Fürdő képes alkalmazkodni a kihívásokhoz, miközben megőrzi vendégbarát szemléletét. A cél továbbra is az, hogy Zalakaros négyévszakos, családbarát és élményközpontú úti célként erősödjön a hazai és nemzetközi piacon.

A 2026-ra tervezett fejlesztések több területet is érintenek: a beruházások részeként új vizes játszótér épül, a főszezonban mindennap élmény- és animációs programok várják a látogatókat, emellett pedig négy nagykoncertet is terveznek, amelyek különböző korosztályokat szólítanak meg.
Címlapkép: Getty Images
