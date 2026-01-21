Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás
Az elmúlt napok tartós fagyai több helyen is meghozták az eredményt: vastagodni kezdett a jég a természetes vizeken. Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
A rendkívül hideg időjárás nemcsak megnehezíti a mindennapokat, hanem kedvező hatásai is vannak: egyre több tónál válik alkalmassá a jég a téli sportokra. A közösségi médiában megjelent tájékoztatás szerint az Ózdon található Bolyki-tó jegének vastagsága már elérte a biztonságos szintet.
A Facebookon közzétett bejegyzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a jégre lépés csak saját felelősségre történhet. Arra kérik a látogatókat, hogy legyenek különösen óvatosak, és kerüljék azokat a részeket, ahol a jég vékonyabb vagy bizonytalanabb lehet.
Szakértők szerint a természetes vizeken a jég vastagsága helyenként jelentősen eltérhet, különösen a part mentén, növényzettel borított szakaszokon vagy befolyók közelében. Ezért még akkor is indokolt az óvatosság, ha egy tó hivatalosan alkalmasnak tűnik a korcsolyázásra.
A hideg idő a következő napokban is kitart, így várhatóan további tavakon is megnyílhat a lehetőség a korcsolyázásra. A hatóságok és az üzemeltetők azonban mindenkit arra kérnek, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális jégviszonyokról, és ne feledjék: a téli élmény csak akkor marad felhőtlen, ha a biztonság az első.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
Nyomtalanul eltűntek a tatabányai Turul-emlékműről két ujj. A kezelő Vérteserdő Zrt. most a lakosság segítségét kéri, hátha valaki tudja, mi történt a szobor hiányzó darabjaival.
Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokodon eltévedt, és a hidegben átfagyott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi...
A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.
2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség. Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki.
Bár a Dunai Vasmű 2025-ben gyakorlatilag leállt, és a felszámolási eljárások nyomán több ezer munkahely szűnt meg, az év második felében kisebb fordulat is történt...
Szexuális úton terjedő fertőzésre hívja fel a figyelmet egy szabolcsi háziorvos.
A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt.
Egy hétfő este megjelent kormányhatározattal 6 milliárd forint közpénzt kap Miskolc pályázat és kérelem benyújtása nélkül, a Diósgyőri Acélművek egykori területének megszerzésére.
Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.
Február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson. A Busójárás 2026 farsangi felvonulással, csónakos Dunai átkeléssel és látványos máglyagyújtással is vár.
Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
Élete egyik legnagyobb vágyát váltotta valóra Oszter Alexandra, amikor édesapja, a 2021-ben elhunyt Oszter Sándor diósjenői birtokát közösségi és művészeti térré alakította.
Sokan próbáltak segíteni, de a jég alattakció majdnem tragédiába torkollott: január 18-án, vasárnap reggel a kiskunhalasi Sóstó jegén beszakadt a jég a lékvágók alatt, amikor...
Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz...
Sokakat izgat a kérdés, hogy a meteorológusok által jósolt szibériai hideg meghozza-e idén a Balaton-átcsúszást. Most kiderült, mire lehet számítani az elkövetkező napokban.
Életveszélybe került két gyerek is Szobnál, miután a befagyott Ipoly jegére merészkedtek, de beszakadt alattuk a jég.
Közel egy évtized után újra nádat vágnak Balatonfüreden – a fagyos januári napok sem állították meg a part menti munkát.