Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Az elmúlt napok tartós fagyai több helyen is meghozták az eredményt: vastagodni kezdett a jég a természetes vizeken. Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.

A rendkívül hideg időjárás nemcsak megnehezíti a mindennapokat, hanem kedvező hatásai is vannak: egyre több tónál válik alkalmassá a jég a téli sportokra. A közösségi médiában megjelent tájékoztatás szerint az Ózdon található Bolyki-tó jegének vastagsága már elérte a biztonságos szintet.

A Facebookon közzétett bejegyzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a jégre lépés csak saját felelősségre történhet. Arra kérik a látogatókat, hogy legyenek különösen óvatosak, és kerüljék azokat a részeket, ahol a jég vékonyabb vagy bizonytalanabb lehet.

Szakértők szerint a természetes vizeken a jég vastagsága helyenként jelentősen eltérhet, különösen a part mentén, növényzettel borított szakaszokon vagy befolyók közelében. Ezért még akkor is indokolt az óvatosság, ha egy tó hivatalosan alkalmasnak tűnik a korcsolyázásra.

A hideg idő a következő napokban is kitart, így várhatóan további tavakon is megnyílhat a lehetőség a korcsolyázásra. A hatóságok és az üzemeltetők azonban mindenkit arra kérnek, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális jégviszonyokról, és ne feledjék: a téli élmény csak akkor marad felhőtlen, ha a biztonság az első.