Terítéken a múlt: ínycsiklandó tárlat nyílik a századforduló polgári étkezési kultúrájáról
Szombathely múzeumai izgalmas kiállításokkal és új programokkal várják az érdeklődőket 2026-ban is. Az évnyitó tárlat a 19–20. század fordulójának magyar polgári étkezési kultúráját mutatja be, de az egész év során művészet, kerámia, üveg és kortárs installációk gazdagítják a vasi vármegyeszékhely kulturális kínálatát.
A Smidt Múzeum Terítéken című időszaki kiállítása január 30-án nyílik és 2027 decemberéig lesz látogatható. A tárlat a századforduló polgári étkezési szokásait, asztali etikettjét, valamint a korabeli étkészleteket és kiegészítőket mutatja be, betekintést engedve a városi élet hétköznapjaiba.
Horváth Soma alpolgármester kiemelte, hogy a város a múzeumi rendszer támogatása mellett fontosnak tartja a sikeres pályázati tevékenységet is. Az idei évben várhatóan négy jelentős múzeumi pályázat beadását segítik, így a város kulturális életének fejlesztése tovább folytatódhat.
A Szombathelyi Képtárban január 25-ig még látogatható az Agyag alkimistái című kerámia-tárlat, ahol a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből válogatott alkotások tekinthetők meg. A finisszázst vasárnap délután Geszler Mária keramikusművész vezeti majd.
- Február 19-től Masszi Ferenc Bábel című kiállítása nyílik a Szombathelyi Képtárban.
- Március 16. és május 17. között üvegművészeti tárlat mutatja be 41 alkotó 50–60 művét.
- Június 12-től Kontor Enikő keramikusművész installációja lesz látható a Schrammel-gyűjteményben, egészen augusztus 31-ig.
- Szeptember 25. és december 20. között a Újra hangolás című kiállítás a betonművészetet és a szilikátművészeti szimpózium díjazottjainak alkotásait mutatja be.
A múzeumok 2026-ban is csatlakoznak a Múzeumok éjszakája országos programjához, és hagyományos rendezvények, például húsvéti és Szent Márton-napi vásárok is várják a látogatókat a Vasi Skanzenben.
A Savaria Múzeum az intézményi költségvetés mellett hazai és uniós pályázati forrásokat is felhasznál infrastrukturális fejlesztésekre és múzeumpedagógiai programokra. Az Interreg pályázatok keretében például 365 millió forintnyi támogatásból újítják fel a Smidt Múzeum pincéjét, valamint folytatódik az Iseum szentélyének és a neolitikus települések kutatása Vas és Zala vármegyében, valamint Szlovéniában.
Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Ritka alkalom, amikor a Balaton valóban „téli arcát” mutatja – idén azonban minden feltétel adott hozzá. Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron.
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet...
Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!
Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
Te is kíváncsi vagy arra, hogyan készítik elő a több ezer állat lakomáját egy állatkertben? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is...
Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a...
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
Beragadt a szmog a Sajó-völgyében: több borsodi településen már rendkívül szennyezett a levegő.
Nyomtalanul eltűntek a tatabányai Turul-emlékműről két ujj. A kezelő Vérteserdő Zrt. most a lakosság segítségét kéri, hátha valaki tudja, mi történt a szobor hiányzó darabjaival.
Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokodon eltévedt, és a hidegben átfagyott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi...
A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.
2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség. Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki.
Bár a Dunai Vasmű 2025-ben gyakorlatilag leállt, és a felszámolási eljárások nyomán több ezer munkahely szűnt meg, az év második felében kisebb fordulat is történt...
Szexuális úton terjedő fertőzésre hívja fel a figyelmet egy szabolcsi háziorvos.
A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt.