Terítéken a múlt: ínycsiklandó tárlat nyílik a századforduló polgári étkezési kultúrájáról

Szombathely múzeumai izgalmas kiállításokkal és új programokkal várják az érdeklődőket 2026-ban is. Az évnyitó tárlat a 19–20. század fordulójának magyar polgári étkezési kultúráját mutatja be, de az egész év során művészet, kerámia, üveg és kortárs installációk gazdagítják a vasi vármegyeszékhely kulturális kínálatát.

A Smidt Múzeum Terítéken című időszaki kiállítása január 30-án nyílik és 2027 decemberéig lesz látogatható. A tárlat a századforduló polgári étkezési szokásait, asztali etikettjét, valamint a korabeli étkészleteket és kiegészítőket mutatja be, betekintést engedve a városi élet hétköznapjaiba.

Horváth Soma alpolgármester kiemelte, hogy a város a múzeumi rendszer támogatása mellett fontosnak tartja a sikeres pályázati tevékenységet is. Az idei évben várhatóan négy jelentős múzeumi pályázat beadását segítik, így a város kulturális életének fejlesztése tovább folytatódhat.

A Szombathelyi Képtárban január 25-ig még látogatható az Agyag alkimistái című kerámia-tárlat, ahol a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből válogatott alkotások tekinthetők meg. A finisszázst vasárnap délután Geszler Mária keramikusművész vezeti majd.

Február 19-től Masszi Ferenc Bábel című kiállítása nyílik a Szombathelyi Képtárban.

Március 16. és május 17. között üvegművészeti tárlat mutatja be 41 alkotó 50–60 művét.

Június 12-től Kontor Enikő keramikusművész installációja lesz látható a Schrammel-gyűjteményben, egészen augusztus 31-ig.

Szeptember 25. és december 20. között a Újra hangolás című kiállítás a betonművészetet és a szilikátművészeti szimpózium díjazottjainak alkotásait mutatja be.

A múzeumok 2026-ban is csatlakoznak a Múzeumok éjszakája országos programjához, és hagyományos rendezvények, például húsvéti és Szent Márton-napi vásárok is várják a látogatókat a Vasi Skanzenben.

A Savaria Múzeum az intézményi költségvetés mellett hazai és uniós pályázati forrásokat is felhasznál infrastrukturális fejlesztésekre és múzeumpedagógiai programokra. Az Interreg pályázatok keretében például 365 millió forintnyi támogatásból újítják fel a Smidt Múzeum pincéjét, valamint folytatódik az Iseum szentélyének és a neolitikus települések kutatása Vas és Zala vármegyében, valamint Szlovéniában.