Friss bejelentés: megmenekülhet a balatoni település focipályája, mégsem épül rá luxuslakópark

Balatonszemes ikonikus focipályáját korábban nyaralóépületekkel akarták beépíteni, ami a helyiek szerint lerombolta volna a település hagyományos arculatát, és növelte volna a zajt, a forgalmat és a zsúfoltságot. Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden.

Balatonszemes egyik ikonikus közösségi tere, a helyi focipálya, évtizedek óta a fiatalok sportolásának és a lakosság közösségi életének színtere volt. Nemrég még a terület beépítése fenyegette: nyaralóépületek építését tervezték rá, ami jelentősen növelte volna a zajt, a forgalmat és a környezeti terhelést, miközben csökkentette volna a település zöldterületét és veszélyeztette hagyományos arculatát. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a sportpálya megőrzéséért.

Ahogy a Google-térképen is látszik, a focipályának egyetlen "problémája" van, egy remek fekvésű zöldövezeti terület, közel a kikötőhöz és a vízparthoz:

A lakosság és az üdülőtulajdonosok közös petíciója végül meghallgatásra talált: a képviselőtestület elveszítette a beépítési terv napirendre vételét, így a pálya és a környező zöldterület megmarad a közösség számára.

A döntés nagy győzelem a helyieknek és a sportot kedvelő fiataloknak, akik így továbbra is élvezhetik a Balatonszemes közösségi tereit, a focipálya pedig megőrzi hagyományos, emberléptékű jellegét: