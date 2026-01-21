2026. január 21. szerda Ágnes
-3 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
akció sport a szabadban egy csoport gyerek szórakozik focizik a földes pályán.
HelloVidék

Friss bejelentés: megmenekülhet a balatoni település focipályája, mégsem épül rá luxuslakópark

HelloVidék
2026. január 21. 10:09

Balatonszemes ikonikus focipályáját korábban nyaralóépületekkel akarták beépíteni, ami a helyiek szerint lerombolta volna a település hagyományos arculatát, és növelte volna a zajt, a forgalmat és a zsúfoltságot.  Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. 

Balatonszemes egyik ikonikus közösségi tere, a helyi focipálya, évtizedek óta a fiatalok sportolásának és a lakosság közösségi életének színtere volt. Nemrég még a terület beépítése fenyegette: nyaralóépületek építését tervezték rá, ami jelentősen növelte volna a zajt, a forgalmat és a környezeti terhelést, miközben csökkentette volna a település zöldterületét és veszélyeztette hagyományos arculatát. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a sportpálya megőrzéséért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy a Google-térképen is látszik, a focipályának egyetlen "problémája" van, egy remek fekvésű zöldövezeti terület, közel a kikötőhöz és a vízparthoz:

A lakosság és az üdülőtulajdonosok közös petíciója végül meghallgatásra talált: a képviselőtestület elveszítette a beépítési terv napirendre vételét, így a pálya és a környező zöldterület megmarad a közösség számára.

A döntés nagy győzelem a helyieknek és a sportot kedvelő fiataloknak, akik így továbbra is élvezhetik a Balatonszemes közösségi tereit, a focipálya pedig megőrzi hagyományos, emberléptékű jellegét:
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #városfejlesztés #nyaraló #lakásépítés #foci #környezetvédelem #tiltakozás #környezet #közösség #ingatlanfejlesztés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:25
10:17
10:14
10:09
Pénzcentrum
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
2 napja
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
2 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
4
4 napja
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne
5
1 hete
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 10:01
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 09:35
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Agrárszektor  |  2026. január 21. 09:02
Ezt most sok gazdának tilos megtennie a földjén: itt a szabályozás