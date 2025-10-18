2025. október 18. szombat Lukács
Egy nagypapa nyáron, naplementekor tanítja unokáját horgászni. Mindketten a stégen ülnek és nevetnek. Gyönyörű nyári nap van. A tó túloldalán van egy hegy.
HelloVidék

Közel egymilliárdból születik újjá a vidéki pecások titkos horgászparadicsoma: itt a mesterterv

HelloVidék
2025. október 18. 09:15

Nagyívű fejlesztési program indul Sarkadon: a város mintegy 960 millió forint támogatást nyert el a az EU-tól a TOP Plusz program keretében. A beruházás célja, hogy a város élhetőbbé, zöldebbé és fenntarthatóbbá váljon, miközben megújulnak a közterületek és a közlekedési infrastruktúra.

„Olyan komplex fejlesztésről van szó, amely több területet is érint, és hosszú távon minden sarkadi életminőségét javítja majd” – mondta dr. Mokán István, Sarkad polgármestere. A beruházás egyik központi eleme az Éden-tó és környékének rendezése, amely a város egyik legkedveltebb pihenőhelye. A projekt részeként partrendezés, új parkolóhelyek kialakítása és a környezet zöldítése is megvalósul. Az Éden Camp turisztikai fejlesztése szintén szerepel a tervek között, így a terület a helyiek mellett a látogatók számára is vonzóbbá válhat - írta a Heol.hu.

A fejlesztés másik hangsúlyos része a zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése: új zöldfelületeket alakítanak ki például a Kossuth utcai általános iskolánál és a polgármesteri hivatal mellett, ahol egy régi épületet is lebontanak a parkosítás érdekében. Megújul a Kálvin téri park, a fecskeház melletti játszótér, valamint a Kossuth-kert, a Gyepes-csatorna és a Gyulai úti kiserdő környéke is.

A közlekedés fejlesztésére is figyelnek: az Árpád fejedelem tér és a Kossuth utca egyes szakaszain felújítják a járdákat, új parkolók épülnek az Éden-tónál és az Anti úton. A kerékpárutak biztonságosabbá válnak az Ady Endre utcában és az Anti úton, a Kossuth utcai iskola előtt pedig modernizálják a zebrát, és biciklitárolókat helyeznek ki a buszfordulóhoz.

A közbeszerzési eljárás lezárása után a munkálatok várhatóan 2026-ban indulnak, és a tervek szerint 2027-re fejeződnek be. A fejlesztés célja, hogy a város egyszerre legyen környezetbarát, biztonságos és közösségbarát, vagyis a jövő generációi számára is vonzó lakóhely maradjon.

„Nemcsak felújítunk, hanem szemléletet is váltunk: egy olyan Sarkadot építünk, ahol a természet, a közlekedés és a közösségi élet egymással összhangban működik” – fogalmazott a polgármester.

 
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #támogatás #fejlesztés #kerékpárút #horgászat #eu #hellovidék #sarkad #top plusz #éden-tó #zöldfelület

