A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
A magyar konyha új sztárja lehet: gazként nő ez a titkos szuperélelmiszer – gyűjtsd be te is ingyen
Még ilyenkor, ősszel is érdemes nyitott szemmel járni a kertek alján és az erdőszéleken, mert amit gyakran gyomnak látunk, az valójában értékes, ehető vadnövény lehet, amelynek hatóanyagaiért a patikában ezreket fizetnénk. Apropó, ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású: elpusztítja a baktériumokat, segít megszüntetni a székrekedést. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.
A lórom, más néven lósóska (népies nevein órom, bábilló vagy bábikó), nemcsak a kertek és mezők növénye, hanem igazi szuperétel is. Már a népi gyógyászatban is előszeretettel alkalmazták, nemcsak gyógyításra, hanem élelmiszerként is. Az egyik legigénytelenebb gyógynövény, amely vadon is bőven terem: szinte a világ minden tájékán évezredek óta fellelhető valamelyik fajtája. Bár a sóskafélék családjába tartozik, hiányzik belőle a sóska markánsan savanykás íze. Nem véletlen, hogy számos mediterrán országban vadspenótnak is nevezik, mivel elkészítési módja – például saláták alapanyagaként – megegyezik a bébi spenótéval.
De nemcsak a levelei, hanem a növény magjai is kincset érnek. Őrölve különleges lisztet kaphatunk belőle, amiből például – ahogy az alábbi Facebook-videón is látni – ropogós, sokmagvas kekszek készíthetők:
De mi teszi igazán értékessé a lóromot?
A lósóska minden része felhasználható. Az amerikai indiánok a lósóska összezúzott leveleit főként sebek, fekélyek és duzzanatok gyógyítására, míg a gyökereit emésztési problémák enyhítésére, főként hashajtóként alkalmazták. A rituálék során is kiemelkedő szerepet kapott: az egész növény főzetéből hánytatószert készítettek, így tisztították meg szervezetüket a spirituális megújulás előtt. A középkori Angliában szintén mágikus erőt tulajdonítottak a lósóskának: más gyógynövényekhez hasonlóan úgy tartották, hogy levelei segítenek elűzni a boszorkányok rontását. A gyökeréből főzött teát pedig fogfájás és gyulladások enyhítésére használták.
Ez a kis növény valóban számos jótékony hatással bír: segíthet az emésztési problémák, a bélhurut és a bélgörcs enyhítésében, gátolhatja a káros bélbaktériumok szaporodását, és természetes antibakteriális, gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Emellett salaktalanító hatása is ismert, és a növény magjaiból gyógytea is készíthető, így valóban érdemes kihasználni a természet adta lehetőségeket.
Még a magja is igazi kincs
A népi gyógyászatban és a modern fitoterápiában is elismert növény a lósóska magja is, hiszen számos jótékony hatással bír, gazdag tápanyagokban és bioaktív vegyületekben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A lósóska magja jelentős mennyiségben tartalmaz polifenolokat (tanninok), amelyek antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásúak. Ezek az anyagok védőréteget képeznek a bélnyálkahártyán, csökkentve az irritációt és gátolva a méreganyagok felszívódását. Ezen kívül a magok cseranyagokban is gazdagok, amelyek hozzájárulnak az oxidatív stressz csökkentéséhez és a bélflóra egyensúlyának fenntartásához. De hogyan fogyaszthatjuk a lósóska magját?
- Gyógyteaként: A lósóska magjából készült tea segíthet a hasmenés megszüntetésében, a bélhurut és a bélgörcsök enyhítésében. Serkenti az epetermelést, elősegíti a méregtelenítést és javítja a vesék működését. Ezen kívül vízhajtó hatású, ami különösen hasznos lehet a magas vérnyomás csökkentésében és a fogyókúra során.
- Száraz őrleményként: A szárított lósóska magokat megőrlve lisztet készíthetünk belőlük. Ez a liszt felhasználható kekszek, kenyerek vagy más pékáruk készítéséhez, így nemcsak egészséges, hanem ízletes alternatívát kínál a hagyományos lisztek helyett.
- Kapszula vagy por formájában: A lósóska magjából készült kapszulák vagy porok kényelmes módot kínálnak a napi adag bevitelére. Ezek a készítmények koncentrált hatóanyag-tartalommal rendelkeznek, és könnyen beilleszthetők a napi étrendbe. A por bármilyen folyadékban elkeverhető, például teában, turmixban vagy joghurtban.
A lósóska magja tehát sokoldalúan felhasználható, és számos egészségügyi előnnyel rendelkezik. Legyen szó teáról, lisztről vagy kapszuláról, érdemes beépíteni a mindennapi rutinba, hogy kihasználjuk a természet adta jótékony hatása. Viszont fogyasztása előtt konzultálj orvosoddal, különösen, ha vesekővel vagy gyulladásos bélbetegségekkel küzdesz! A túlzott fogyasztás gyomor- és vesegyulladást okozhat. A magok őrlése előtt győződj meg róla, hogy teljesen érettek és szárazak, hogy elkerüld a penészesedést és megőrizd tápanyagtartalmukat.
A különleges mag nyár végén és kora ősszel gyűjthető a legjobban, amikor teljesen barnára érnek és könnyen leválnak a növényről. A gyűjtéshez érdemes egészséges, érett és száraz magokat választani, amelyeket kézzel óvatosan lecsíphetünk, vagy finoman lesütögethetünk a növényről. A begyűjtött magokat mindig száraz, jól szellőző helyen tároljuk, hogy megőrizzék frissességüket és tápanyagtartalmukat.
Szokatlan incidens borzolta fel a kedélyeket a Jászberényi Állat- és Növénykertben: ismeretlen elkövető(k) kinyitották a dél-afrikai sülök ketrecének ajtaját.
Néhány nappal ezelőtt négy Przewalski-ló költözött a Pentezug Rezervátumból az Őrségi Nemzeti Park területére.
A zalaszentgróti kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek.
Tavasszal a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, az aszály és a piaci nehézségek még tovább nehezítették a helyzetet. Szolnoki méhészekkel erről is beszélgettünk.
A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel...
„A filoxéravész óta nem láttunk ilyet”: pusztító járvány söpör végig az országon, már 17 borvidéket érint
Több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság hihetetlen gyorsan terjed.
Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.
Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új,...
Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk,...
Hihetetlen akció történt Kisújszálláson: Majláth Gergő egy törött bottal is kitartott, és partra húzta a tavat évek óta uraló rekordharcsát.
Durva bezárási hullám a vidéki nagyvárosban: sorra húzzák le a rolót a boltok, mégis mi történik itt?
Szegeden egymás után zárnak be a kisboltok, és ezzel együtt sorsok, évtizedes munkák is véget érnek.
A Balaton idén ősszel is ijesztően alacsony vízállással küzd: Balatonfenyvesnél már a száraz mederben sétálnak az emberek.
Vége a legendának, lehetetlen kigazdálkodni a szerényebb étlapot: lehúzza a rolót az ikonikus étterem
44 év után lehúzta a rolót Eger egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Cherry Étterem. A Széchenyi utcai ikonikus hely ajtaján a „technikai okok miatt zárva” felirat...
A 13 hektáros keszthelyi botanikus kert egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is.
Nincs olyan magyar, aki ne evett volna már palóclevest, azonban kevesen tudják, hogy is készül az eredeti recept szerint. Te tudtad, hogy régen hagyományosan ürühússal...
A Bodrogközi Múzeumporta nyerte el idén az „Év Tájháza” díjat, amelyet a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége ítél oda minden évben. Az elismerést október 3-án,...
Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3–5.) tartják a Murcifesztivált!
Varratokkal az arcán, ma este már színpadra áll a brutálisan megvert színész: kitüntette a rendőrség is
Ma este már a közönség is láthatja a brutálisan bántalmazott színészt az évad első nagyszínpadi bemutatójában Szombathelyen, bár sérüléseinek nyomai még jól látszanak az arcán.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát