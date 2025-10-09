A magyar konyha új sztárja lehet: gazként nő ez a titkos szuperélelmiszer – gyűjtsd be te is ingyen

Még ilyenkor, ősszel is érdemes nyitott szemmel járni a kertek alján és az erdőszéleken, mert amit gyakran gyomnak látunk, az valójában értékes, ehető vadnövény lehet, amelynek hatóanyagaiért a patikában ezreket fizetnénk. Apropó, ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású: elpusztítja a baktériumokat, segít megszüntetni a székrekedést. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.

A lórom, más néven lósóska (népies nevein órom, bábilló vagy bábikó), nemcsak a kertek és mezők növénye, hanem igazi szuperétel is. Már a népi gyógyászatban is előszeretettel alkalmazták, nemcsak gyógyításra, hanem élelmiszerként is. Az egyik legigénytelenebb gyógynövény, amely vadon is bőven terem: szinte a világ minden tájékán évezredek óta fellelhető valamelyik fajtája. Bár a sóskafélék családjába tartozik, hiányzik belőle a sóska markánsan savanykás íze. Nem véletlen, hogy számos mediterrán országban vadspenótnak is nevezik, mivel elkészítési módja – például saláták alapanyagaként – megegyezik a bébi spenótéval.

De nemcsak a levelei, hanem a növény magjai is kincset érnek. Őrölve különleges lisztet kaphatunk belőle, amiből például – ahogy az alábbi Facebook-videón is látni – ropogós, sokmagvas kekszek készíthetők:

De mi teszi igazán értékessé a lóromot?

A lósóska minden része felhasználható. Az amerikai indiánok a lósóska összezúzott leveleit főként sebek, fekélyek és duzzanatok gyógyítására, míg a gyökereit emésztési problémák enyhítésére, főként hashajtóként alkalmazták. A rituálék során is kiemelkedő szerepet kapott: az egész növény főzetéből hánytatószert készítettek, így tisztították meg szervezetüket a spirituális megújulás előtt. A középkori Angliában szintén mágikus erőt tulajdonítottak a lósóskának: más gyógynövényekhez hasonlóan úgy tartották, hogy levelei segítenek elűzni a boszorkányok rontását. A gyökeréből főzött teát pedig fogfájás és gyulladások enyhítésére használták.

Ez a kis növény valóban számos jótékony hatással bír: segíthet az emésztési problémák, a bélhurut és a bélgörcs enyhítésében, gátolhatja a káros bélbaktériumok szaporodását, és természetes antibakteriális, gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Emellett salaktalanító hatása is ismert, és a növény magjaiból gyógytea is készíthető, így valóban érdemes kihasználni a természet adta lehetőségeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Gazként írtjuk, pedig különleges életelixírt rejt ez a szuperélelmiszer: íze a mákkal vetekszik Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal, és nem is azért, mert hihetetlen gyógyhatással bír… a valódi ok sokkal meglepőbb!

Még a magja is igazi kincs

A népi gyógyászatban és a modern fitoterápiában is elismert növény a lósóska magja is, hiszen számos jótékony hatással bír, gazdag tápanyagokban és bioaktív vegyületekben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A lósóska magja jelentős mennyiségben tartalmaz polifenolokat (tanninok), amelyek antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásúak. Ezek az anyagok védőréteget képeznek a bélnyálkahártyán, csökkentve az irritációt és gátolva a méreganyagok felszívódását. Ezen kívül a magok cseranyagokban is gazdagok, amelyek hozzájárulnak az oxidatív stressz csökkentéséhez és a bélflóra egyensúlyának fenntartásához. De hogyan fogyaszthatjuk a lósóska magját?

Gyógyteaként: A lósóska magjából készült tea segíthet a hasmenés megszüntetésében, a bélhurut és a bélgörcsök enyhítésében. Serkenti az epetermelést, elősegíti a méregtelenítést és javítja a vesék működését. Ezen kívül vízhajtó hatású, ami különösen hasznos lehet a magas vérnyomás csökkentésében és a fogyókúra során. Száraz őrleményként: A szárított lósóska magokat megőrlve lisztet készíthetünk belőlük. Ez a liszt felhasználható kekszek, kenyerek vagy más pékáruk készítéséhez, így nemcsak egészséges, hanem ízletes alternatívát kínál a hagyományos lisztek helyett. Kapszula vagy por formájában: A lósóska magjából készült kapszulák vagy porok kényelmes módot kínálnak a napi adag bevitelére. Ezek a készítmények koncentrált hatóanyag-tartalommal rendelkeznek, és könnyen beilleszthetők a napi étrendbe. A por bármilyen folyadékban elkeverhető, például teában, turmixban vagy joghurtban.

A lósóska magja tehát sokoldalúan felhasználható, és számos egészségügyi előnnyel rendelkezik. Legyen szó teáról, lisztről vagy kapszuláról, érdemes beépíteni a mindennapi rutinba, hogy kihasználjuk a természet adta jótékony hatása. Viszont fogyasztása előtt konzultálj orvosoddal, különösen, ha vesekővel vagy gyulladásos bélbetegségekkel küzdesz! A túlzott fogyasztás gyomor- és vesegyulladást okozhat. A magok őrlése előtt győződj meg róla, hogy teljesen érettek és szárazak, hogy elkerüld a penészesedést és megőrizd tápanyagtartalmukat.

A különleges mag nyár végén és kora ősszel gyűjthető a legjobban, amikor teljesen barnára érnek és könnyen leválnak a növényről. A gyűjtéshez érdemes egészséges, érett és száraz magokat választani, amelyeket kézzel óvatosan lecsíphetünk, vagy finoman lesütögethetünk a növényről. A begyűjtött magokat mindig száraz, jól szellőző helyen tároljuk, hogy megőrizzék frissességüket és tápanyagtartalmukat.