Japán dokk ( Rumex japonicus ) gyümölcse. Polygonaceae évelő növények. A virágok után a termések éréskor zöldből barnára színeződnek. Vadon termő zöldség, és gyógyászati célokra is felhasználható.
HelloVidék

A magyar konyha új sztárja lehet: gazként nő ez a titkos szuperélelmiszer – gyűjtsd be te is ingyen

Pais-Horváth Szilvia
2025. október 9. 14:45

Még ilyenkor, ősszel is érdemes nyitott szemmel járni a kertek alján és az erdőszéleken, mert amit gyakran gyomnak látunk, az valójában értékes, ehető vadnövény lehet, amelynek hatóanyagaiért a patikában ezreket fizetnénk. Apropó, ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású: elpusztítja a baktériumokat, segít megszüntetni a székrekedést. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.

A lórom, más néven lósóska (népies nevein órom, bábilló vagy bábikó), nemcsak a kertek és mezők növénye, hanem igazi szuperétel is. Már a népi gyógyászatban is előszeretettel alkalmazták, nemcsak gyógyításra, hanem élelmiszerként is. Az egyik legigénytelenebb gyógynövény, amely vadon is bőven terem: szinte a világ minden tájékán évezredek óta fellelhető valamelyik fajtája. Bár a sóskafélék családjába tartozik, hiányzik belőle a sóska markánsan savanykás íze. Nem véletlen, hogy számos mediterrán országban vadspenótnak is nevezik, mivel elkészítési módja – például saláták alapanyagaként – megegyezik a bébi spenótéval.

De nemcsak a levelei, hanem a növény magjai is kincset érnek. Őrölve különleges lisztet kaphatunk belőle, amiből például – ahogy az alábbi Facebook-videón is látni – ropogós, sokmagvas kekszek készíthetők:

 

De mi teszi igazán értékessé a lóromot?

A lósóska minden része felhasználható. Az amerikai indiánok a lósóska összezúzott leveleit főként sebek, fekélyek és duzzanatok gyógyítására, míg a gyökereit emésztési problémák enyhítésére, főként hashajtóként alkalmazták. A rituálék során is kiemelkedő szerepet kapott: az egész növény főzetéből hánytatószert készítettek, így tisztították meg szervezetüket a spirituális megújulás előtt. A középkori Angliában szintén mágikus erőt tulajdonítottak a lósóskának: más gyógynövényekhez hasonlóan úgy tartották, hogy levelei segítenek elűzni a boszorkányok rontását. A gyökeréből főzött teát pedig fogfájás és gyulladások enyhítésére használták.

Ez a kis növény valóban számos jótékony hatással bír: segíthet az emésztési problémák, a bélhurut és a bélgörcs enyhítésében, gátolhatja a káros bélbaktériumok szaporodását, és természetes antibakteriális, gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Emellett salaktalanító hatása is ismert, és a növény magjaiból gyógytea is készíthető, így valóban érdemes kihasználni a természet adta lehetőségeket.

Még a magja is igazi kincs

A népi gyógyászatban és a modern fitoterápiában is elismert növény a lósóska magja is, hiszen számos jótékony hatással bír, gazdag tápanyagokban és bioaktív vegyületekben. 

A lósóska magja jelentős mennyiségben tartalmaz polifenolokat (tanninok), amelyek antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásúak. Ezek az anyagok védőréteget képeznek a bélnyálkahártyán, csökkentve az irritációt és gátolva a méreganyagok felszívódását. Ezen kívül a magok cseranyagokban is gazdagok, amelyek hozzájárulnak az oxidatív stressz csökkentéséhez és a bélflóra egyensúlyának fenntartásához. De hogyan fogyaszthatjuk a lósóska magját?

  1. Gyógyteaként: A lósóska magjából készült tea segíthet a hasmenés megszüntetésében, a bélhurut és a bélgörcsök enyhítésében. Serkenti az epetermelést, elősegíti a méregtelenítést és javítja a vesék működését. Ezen kívül vízhajtó hatású, ami különösen hasznos lehet a magas vérnyomás csökkentésében és a fogyókúra során. 
  2. Száraz őrleményként: A szárított lósóska magokat megőrlve lisztet készíthetünk belőlük. Ez a liszt felhasználható kekszek, kenyerek vagy más pékáruk készítéséhez, így nemcsak egészséges, hanem ízletes alternatívát kínál a hagyományos lisztek helyett.
  3. Kapszula vagy por formájában: A lósóska magjából készült kapszulák vagy porok kényelmes módot kínálnak a napi adag bevitelére. Ezek a készítmények koncentrált hatóanyag-tartalommal rendelkeznek, és könnyen beilleszthetők a napi étrendbe. A por bármilyen folyadékban elkeverhető, például teában, turmixban vagy joghurtban. 

A lósóska magja tehát sokoldalúan felhasználható, és számos egészségügyi előnnyel rendelkezik. Legyen szó teáról, lisztről vagy kapszuláról, érdemes beépíteni a mindennapi rutinba, hogy kihasználjuk a természet adta jótékony hatása. Viszont fogyasztása előtt konzultálj orvosoddal, különösen, ha vesekővel vagy gyulladásos bélbetegségekkel küzdesz! A túlzott fogyasztás gyomor- és vesegyulladást okozhat. A magok őrlése előtt győződj meg róla, hogy teljesen érettek és szárazak, hogy elkerüld a penészesedést és megőrizd tápanyagtartalmukat.

A különleges mag nyár végén és kora ősszel gyűjthető a legjobban, amikor teljesen barnára érnek és könnyen leválnak a növényről. A gyűjtéshez érdemes egészséges, érett és száraz magokat választani, amelyeket kézzel óvatosan lecsíphetünk, vagy finoman lesütögethetünk a növényről. A begyűjtött magokat mindig száraz, jól szellőző helyen tároljuk, hogy megőrizzék frissességüket és tápanyagtartalmukat.
