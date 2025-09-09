Gazként írtjuk, pedig különleges életelixírt rejt ez a szuperélelmiszer: íze a mákkal vetekszik

Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal, és nem is azért, mert hihetetlen gyógyhatással bír… a valódi ok sokkal meglepőbb!

A csalán, népies nevén csóvány, az egyik legtermészetesebb és legkönnyebben elérhető gyógynövényünk. Levelei és hajtásai számos kultúrában hagyományosan étkezési célokra használatosak: főzhetünk belőle teát, készíthetünk belőle ízletes főzeléket, sőt, a hobbikertészek növényvédő szerként is alkalmazzák. De azt tudtad, hogy a magja is fogyasztható?

A középkorban a szerzetesek és apácák számára tilos volt a csalánmag fogyasztása. A tilalom oka a növény libidót fokozó hatásában rejlik: a csalánmag ugyanis olyan mértékben növelte a szexuális vágyat, hogy veszélyeztette volna az önmegtartóztatási fogadalmaikat.

Természetes afrodiziákum a kertünk végén

Való igaz, ki gondolná, de a csalán magja (Urtica dioica) nem csupán egy hagyományos gyógynövény, hanem igazi szuperélelmiszer, amely fantasztikus hatással bír az egészségre. Tele van fehérjével, rosttal, vitaminokkal (A-, C- és K-vitamin), valamint ásványi anyagokkal, mint a vas és a kalcium. Emellett stresszoldó, hangulatjavító és energetizáló hatású is.

Emellett adaptogén hatású, támogatja a mellékveséket és az endokrin rendszert. Fáradtság, stressz és kimerültség esetén különösen hasznos. Emellett a benne található acetilkolin és szerotonin neurotranszmitterek hozzájárulnak a hangulat javításához, az éberség növeléséhez és a stressz csökkentéséhez.a csalánmag csökkenti a vércukorszintet, vízhajtó, vitaminizáló, antioxidáns, igen erőteljes gyulladáscsökkentő.

Tisztítja a májat, a vesét, a tüdőt akár még a dohányzásról való leszokás során is (NEM cigipapírba csavarva, az égéstermékének nincs ilyen hatása, sőt!). Jótékony hatással van az endokrin rendszerre, a hasnyálmirigyre, antimutagén, és összefüggésbe hozták a prosztata-gyulladás gyógyításával is.

A magot szárítva vagy frissen is fogyaszthatjuk

A legjobb időszak a begyűjtésre ilyenkor ősz elején van, amíg a növény aktívan nő és a mag még nem barnult. Érdemes a magokat tálca fölött gyűjteni, mert könnyen potyog. Jó hír, de a mag íze nem emlékeztet a csalánra, ropogós, ízében inkább a mákra hasonlít. Naponta egy 20 g-os, teáskanálnyi mennyiség elegendő, amit turmixokba, joghurtba, zabkásába keverhetünk, de akár csalánmagos kekszekbe vagy kenyérbe is beleadhatjuk.

A csalánmag nemcsak egészségünk, hanem történelmi érdekességek miatt is figyelemre méltó. Most van itt az ideje, hogy összegyűjtsük és felhasználjuk, amíg a növény aktív és a mag még nem barnult.