Vége a nyárnak… de ne csüggedjetek! Mert máris itt van az ősz egyik legjobb programja, a Csabai Kolbászfesztivál, ahol a disznóságok mellett igazi zenei csemegék...
Gazként írtjuk, pedig különleges életelixírt rejt ez a szuperélelmiszer: íze a mákkal vetekszik
Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal, és nem is azért, mert hihetetlen gyógyhatással bír… a valódi ok sokkal meglepőbb!
A csalán, népies nevén csóvány, az egyik legtermészetesebb és legkönnyebben elérhető gyógynövényünk. Levelei és hajtásai számos kultúrában hagyományosan étkezési célokra használatosak: főzhetünk belőle teát, készíthetünk belőle ízletes főzeléket, sőt, a hobbikertészek növényvédő szerként is alkalmazzák. De azt tudtad, hogy a magja is fogyasztható?
A középkorban a szerzetesek és apácák számára tilos volt a csalánmag fogyasztása. A tilalom oka a növény libidót fokozó hatásában rejlik: a csalánmag ugyanis olyan mértékben növelte a szexuális vágyat, hogy veszélyeztette volna az önmegtartóztatási fogadalmaikat.
Természetes afrodiziákum a kertünk végén
Való igaz, ki gondolná, de a csalán magja (Urtica dioica) nem csupán egy hagyományos gyógynövény, hanem igazi szuperélelmiszer, amely fantasztikus hatással bír az egészségre. Tele van fehérjével, rosttal, vitaminokkal (A-, C- és K-vitamin), valamint ásványi anyagokkal, mint a vas és a kalcium. Emellett stresszoldó, hangulatjavító és energetizáló hatású is.
Emellett adaptogén hatású, támogatja a mellékveséket és az endokrin rendszert. Fáradtság, stressz és kimerültség esetén különösen hasznos. Emellett a benne található acetilkolin és szerotonin neurotranszmitterek hozzájárulnak a hangulat javításához, az éberség növeléséhez és a stressz csökkentéséhez.a csalánmag csökkenti a vércukorszintet, vízhajtó, vitaminizáló, antioxidáns, igen erőteljes gyulladáscsökkentő.
Tisztítja a májat, a vesét, a tüdőt akár még a dohányzásról való leszokás során is (NEM cigipapírba csavarva, az égéstermékének nincs ilyen hatása, sőt!). Jótékony hatással van az endokrin rendszerre, a hasnyálmirigyre, antimutagén, és összefüggésbe hozták a prosztata-gyulladás gyógyításával is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A magot szárítva vagy frissen is fogyaszthatjuk
A legjobb időszak a begyűjtésre ilyenkor ősz elején van, amíg a növény aktívan nő és a mag még nem barnult. Érdemes a magokat tálca fölött gyűjteni, mert könnyen potyog. Jó hír, de a mag íze nem emlékeztet a csalánra, ropogós, ízében inkább a mákra hasonlít. Naponta egy 20 g-os, teáskanálnyi mennyiség elegendő, amit turmixokba, joghurtba, zabkásába keverhetünk, de akár csalánmagos kekszekbe vagy kenyérbe is beleadhatjuk.
A csalánmag nemcsak egészségünk, hanem történelmi érdekességek miatt is figyelemre méltó. Most van itt az ideje, hogy összegyűjtsük és felhasználjuk, amíg a növény aktív és a mag még nem barnult.
Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.
A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre.
Milyen szomorú látvány egy üresen álló katedra! Egy urbexes most bemerészkedett az elhagyatott iskolába – elkeserítő, amit látott. Öt év telt el azóta, hogy utoljára...
A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot.
Legyen-e Gerla határában vetőmag szárító és tisztító üzem? Ezzel a felütéssel egy monstre, háromórás, teltházas, meglehetősen viharos lakossági fórum zajlott Békéscsabán.
Megdöbbentő látvány fogadja az Upponyi-hegységbe kirándulókat: a Lázbérci-víztározó szinte teljesen kiszáradt. Nézzétek!
Új költőfajjal, a kuhival bővült 2025-ben a hazai madárfauna - tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csütörtökön.
A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, nemrég a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex fotósa készített róla képeket, írta meg a sonline.hu.
Most jött a hír, új homlokzatot és tetőt kap majd a Veszprémi Törvényszék Várbörtön-szárnya, kiírták a közbeszerzést.
Makón, a Maros-parti ártéren teljes megújulás előtt áll az egykori Vadászház. A beruházás összköltsége 470 millió forint, a projekt uniós támogatással valósulhat meg.
A Keszthelyi Kórház súlyos helyzetben van: a szülészet bezárt, az orvoslétszám kritikus, és százezer ember maradhat biztonságos ellátás nélkül. Dr. Tóth Gergely polgármester nyolcpontos tervet...
Balatonaliga elveszítheti a tópartját – a civilek szerint a friss kormányrendelet a magánérdekeknek kedvez.
Ha egy felejthetetlen hétvégére vágysz, ahol a történelem és a kultúra színes kavalkádja kel életre, Balatonfüred szeptember harmadik hétvégéjén a helyed!
Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak.
Az őszi ültetés sokak számára még mindig kevésbé ismert lehetőség, pedig rengeteg friss zöldséggel ajándékozhat meg bennünket.