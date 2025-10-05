2025. október 5. vasárnap Aurél
10 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bolt zárva tábla lóg az ablakon
HelloVidék

Vége a legendának, lehetetlen kigazdálkodni a szerényebb étlapot: lehúzza a rolót az ikonikus étterem

HelloVidék
2025. október 5. 16:33

44 év után lehúzta a rolót Eger egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Cherry Étterem. A Széchenyi utcai ikonikus hely ajtaján a „technikai okok miatt zárva” felirat olvasható, de a háttérben valójában a gazdasági nehézségek állnak: a szerényebb étlap már nem tudta biztosítani a működés fenntarthatóságát.

44 évvel ezelőtt új étterem nyílt Egerben a Széchenyi utcán, Gyimesi Ottó vezetésével. Az ekkor még Pannónia Vendéglátóipari Vállalat üzemegysége gyorsan a helyiek és a turisták kedvence lett. A '70-es, '80-as évektől kezdve a Cherry fokozatosan fejlődött. A kis vendéglőtől eljutott odáig, hogy az éttermhez apartmanok, téli terasz, mediterrán udvar is tartozzon, és a hely sokak szerint a város légkörének részévé vált. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Szuper és igényes hely. Ajánlom mindenkinek!" - írták róla korábban a Facebook-kommentelők. A helynek azonban most úgy tűnik vége. Októbertől „technikai okok miatt” már nem nyit ki a Széchenyi utcai étterem. Egy legendával ismét kevesebb lett Egerben... 

Gyimesi Ottó, a legendás vendéglős a Heon-nak még elmondta, hogy a Cherry-vel több mint négy évtizeden át dolgozott, igyekezett a klasszikus vendéglátói értékeket megőrizni és átadni – de mára a költségek olyan szinten emelkedtek, hogy a szerényebb étlap már nem biztosította a működés gazdasági fenntarthatóságát. 

Az is gondot okozott, hogy Egerben már mintegy 60 önálló étterem működik, ehhez jönnek a büfék, pizzériák, önkiszolgáló helyek – mindez erős versenyt generál, ami háttérbe szorítja azokat, akik magasabb színvonalon szeretnének működni.  Bár jelenleg lezártak, Gyimesi szerint van remény: ha akad befektető vagy vevő, aki tovább vinné a Cherry szellemiségét, az étterem újra nyithat.
Címlapkép: Getty Images
#étterem #turizmus #vendéglátás #egér #verseny #vendéglátóhely #költségek #bezárás #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:07
15:50
15:28
15:02
Pénzcentrum
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 5. vasárnap
Aurél
40. hét
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
1 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
1 napja
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
3 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
5
2 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 15:28
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Agrárszektor  |  2025. október 5. 16:07
Váratlan fellendülés: kilőtt az egyiptomi agrárexport