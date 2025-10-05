Vége a legendának, lehetetlen kigazdálkodni a szerényebb étlapot: lehúzza a rolót az ikonikus étterem

44 év után lehúzta a rolót Eger egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Cherry Étterem. A Széchenyi utcai ikonikus hely ajtaján a „technikai okok miatt zárva” felirat olvasható, de a háttérben valójában a gazdasági nehézségek állnak: a szerényebb étlap már nem tudta biztosítani a működés fenntarthatóságát.

44 évvel ezelőtt új étterem nyílt Egerben a Széchenyi utcán, Gyimesi Ottó vezetésével. Az ekkor még Pannónia Vendéglátóipari Vállalat üzemegysége gyorsan a helyiek és a turisták kedvence lett. A '70-es, '80-as évektől kezdve a Cherry fokozatosan fejlődött. A kis vendéglőtől eljutott odáig, hogy az éttermhez apartmanok, téli terasz, mediterrán udvar is tartozzon, és a hely sokak szerint a város légkörének részévé vált.

"Szuper és igényes hely. Ajánlom mindenkinek!" - írták róla korábban a Facebook-kommentelők. A helynek azonban most úgy tűnik vége. Októbertől „technikai okok miatt” már nem nyit ki a Széchenyi utcai étterem. Egy legendával ismét kevesebb lett Egerben...

Gyimesi Ottó, a legendás vendéglős a Heon-nak még elmondta, hogy a Cherry-vel több mint négy évtizeden át dolgozott, igyekezett a klasszikus vendéglátói értékeket megőrizni és átadni – de mára a költségek olyan szinten emelkedtek, hogy a szerényebb étlap már nem biztosította a működés gazdasági fenntarthatóságát.

Az is gondot okozott, hogy Egerben már mintegy 60 önálló étterem működik, ehhez jönnek a büfék, pizzériák, önkiszolgáló helyek – mindez erős versenyt generál, ami háttérbe szorítja azokat, akik magasabb színvonalon szeretnének működni. Bár jelenleg lezártak, Gyimesi szerint van remény: ha akad befektető vagy vevő, aki tovább vinné a Cherry szellemiségét, az étterem újra nyithat.