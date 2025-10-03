Varratokkal az arcán, ma este már színpadra áll a brutálisan megvert színész: kitüntette a rendőrség is

Kitüntette a rendőrség Horváth Ákos színészt és a bolt vezetőjét, amiért megakadályozták a szombathelyi bolt kirablását. A színészt az évadnyitó bemutató próbafolyamatának kellős közepén érte a brutális támadás, amely nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. Ma este pedig már a közönség is láthatja őt az évad első nagyszínpadi bemutatójában Szombathelyen, bár a sérülés nyomai egyelőre még látszanak az arcán, és a varratszedés is hátra van.

Szombathelyen a rendőrség emlékplakettel ismerte el Horváth Ákost, színészt, és Fürdősné Bodorkós Melindát, a Paragvári utcai bolt vezetőjét bátor helytállásukért, miután megakadályozták egy üzlet kirablását. Az elismerést Koncz Gabriella r. ezredes, a szombathelyi rendőrkapitány adta át - ada hírül a Nyugat.hu.

Az eset - ahogy a HelloVidék is beszámolt róla - még szeptember 25-én történt, amikor két férfi próbált lopni a Paragvári utcai üzletből. A bolt alkalmazottai észlelték a próbálkozást, és amikor az egyik elkövető a dolgozókra támadt, Horváth Ákos, aki épp vásárlóként tartózkodott az üzletben, közbeavatkozott. Az elkövető többször bántalmazta a színészt az üzletben, majd az utcán is.

Horvát Ákos a szombathelyi színház új premierjében, Sanyiként. Fotó: Mészáros Zsolt/WSSZ.hu

Az utcán egy 38 éves férfi, aki az elkövető társaságában volt, tovább bántalmazta Horváth Ákost, aki súlyosan megsérült és rövid időre kórházi ellátásra szorult. A boltvezető határozott fellépése megakadályozta, hogy a színészt az elkövetők többször bántalmazzák. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a két férfit rövid időn belül elfogták.

Nemény András, Szombathely polgármestere a hétfői közgyűlésen bejelentette, hogy Horváth Ákost felterjeszti a „Szombathely Hétköznapi Hőse” díjra, elismerve ezzel a civil bátorságát és helytállását.

A bátor színésznek ma este már premierje lesz

A szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost az évadnyitó bemutató próbafolyamatának kellős közepén érte a brutális támadás, amely nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. Pénteken azonban már újra színpadon láthatja a közönség az évad első nagyszínpadi bemutatójában, Háy János Utánképzés ittas vezetőknek című keserű komédiájában, amelyet Szikszai Rémusz rendezett. Horváth Ákos a darabban Sanyit alakítja – valódi sérülésekkel az arcán.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A színész a vaol.hu-nak úgy nyilatkozott: „Jól vagyok – amennyire lehetséges.” A varratszedés még hátravan, de soha nem volt kérdés számára, hogy folytatja-e a munkát. „Persze, hogy folytatom” – mondta. Ikrei, az öt és fél éves fiúk is mindent tudnak a történtekről. „Apa, az arcod halloweenig ilyen marad?” – tették fel a kérdést. Horváth Ákos pedig humorral válaszolt: ha igen, legalább jó lesz halloweenre maszk nélkül is.

Címlapkép: WSSZ.hu/Mészáros Zsolt