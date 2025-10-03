Zamárdi közgyűlése döntött arról, hogy a következő négy évben biztosan a város és annak szabadstrandja ad otthont a STRAND Fesztiválnak. Ráadásként a jövő évi fesztivál...
Varratokkal az arcán, ma este már színpadra áll a brutálisan megvert színész: kitüntette a rendőrség is
Kitüntette a rendőrség Horváth Ákos színészt és a bolt vezetőjét, amiért megakadályozták a szombathelyi bolt kirablását. A színészt az évadnyitó bemutató próbafolyamatának kellős közepén érte a brutális támadás, amely nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. Ma este pedig már a közönség is láthatja őt az évad első nagyszínpadi bemutatójában Szombathelyen, bár a sérülés nyomai egyelőre még látszanak az arcán, és a varratszedés is hátra van.
Szombathelyen a rendőrség emlékplakettel ismerte el Horváth Ákost, színészt, és Fürdősné Bodorkós Melindát, a Paragvári utcai bolt vezetőjét bátor helytállásukért, miután megakadályozták egy üzlet kirablását. Az elismerést Koncz Gabriella r. ezredes, a szombathelyi rendőrkapitány adta át - ada hírül a Nyugat.hu.
Az eset - ahogy a HelloVidék is beszámolt róla - még szeptember 25-én történt, amikor két férfi próbált lopni a Paragvári utcai üzletből. A bolt alkalmazottai észlelték a próbálkozást, és amikor az egyik elkövető a dolgozókra támadt, Horváth Ákos, aki épp vásárlóként tartózkodott az üzletben, közbeavatkozott. Az elkövető többször bántalmazta a színészt az üzletben, majd az utcán is.
Az utcán egy 38 éves férfi, aki az elkövető társaságában volt, tovább bántalmazta Horváth Ákost, aki súlyosan megsérült és rövid időre kórházi ellátásra szorult. A boltvezető határozott fellépése megakadályozta, hogy a színészt az elkövetők többször bántalmazzák. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a két férfit rövid időn belül elfogták.
Nemény András, Szombathely polgármestere a hétfői közgyűlésen bejelentette, hogy Horváth Ákost felterjeszti a „Szombathely Hétköznapi Hőse” díjra, elismerve ezzel a civil bátorságát és helytállását.
A bátor színésznek ma este már premierje lesz
A szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost az évadnyitó bemutató próbafolyamatának kellős közepén érte a brutális támadás, amely nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. Pénteken azonban már újra színpadon láthatja a közönség az évad első nagyszínpadi bemutatójában, Háy János Utánképzés ittas vezetőknek című keserű komédiájában, amelyet Szikszai Rémusz rendezett. Horváth Ákos a darabban Sanyit alakítja – valódi sérülésekkel az arcán.
A színész a vaol.hu-nak úgy nyilatkozott: „Jól vagyok – amennyire lehetséges.” A varratszedés még hátravan, de soha nem volt kérdés számára, hogy folytatja-e a munkát. „Persze, hogy folytatom” – mondta. Ikrei, az öt és fél éves fiúk is mindent tudnak a történtekről. „Apa, az arcod halloweenig ilyen marad?” – tették fel a kérdést. Horváth Ákos pedig humorral válaszolt: ha igen, legalább jó lesz halloweenre maszk nélkül is.
