rendőrautó és mentőautó egy közlekedési baleset helyszínén
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak

2025. szeptember 26. 14:45

Megverték a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost, aki azután avatkozott közbe, hogy két bolti tolvaj rátámadt egy eladóra és az üzletvezetőre. A színész a boltvezetőnő védelmére kelt, ezért estek neki a tolvajok. A szombathelyi színház közleményt adott ki.

Csütörtök délután kudarcba fulladt egy lopási kísérlet Szombathelyen a Paragvári utcai éjjel-nappali boltban, miután egy vásárló a dolgozók védelmére kelt. Mint kiderült, a megmentő, akit az elkövetők megvertek, Horváth Ákos, a Weöres Sándor Színház színésze volt.

A 112press.hu információi szerint az egyik férfi egy kisüveges viszkit, a másik pedig dezodort próbált meg ellopni, ám amikor lebuktak, és a bolti dolgozók azt mondták nekik, hogy rendőrt hívnak. Ezután a két férfi megpróbálta ellökni a bolt két női dolgozóját, ekkor lépett közbe a vásárlóként az üzletben lévő Horváth Ákos.

Erre durva szidalmazás volt a válasz, majd az egyik lebukott tolvaj többször teljes erővel arcon ütötte a színészt és a bolt előtt folytatódott a verés. A bántalmazott színész a földre került, ekkor a másik férfi is beszállt a verésbe és lendületből megrúgta a már magatehetetlen embert. Közben több gyalogos is elment mellettük. A két támadó ezután a Váci utca irányába elmenekült a Paragvári úton.

Horváth Ákos, a "Vízkereszt, vagy bánom is én" című előadásban: Fotó: WSSZ/fotó: Mészáros Zsolt

A rendőrök aztán gyorsan elfogták a támadókat, és előállították őket. A 38 éves férfit garázdaság vétség, míg a másik, 35 éves elkövetőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 35 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A színészt az incidenst követően azonnal kórházba szállították – az ugytudjuk.hu-nak azóta telefonon azt nyilatkozta, a történtekhez mérten jól van.

"Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli. Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben. Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül" – áll a Weöres Sándor Színház közleményében az eset kapcsán.

Horváth Ákos 2008-tól a szombathelyi színház alapító tagja. 1988-tól a Nemzeti Színház stúdiójában kezdett színészettel foglalkozni. 1991-től a Merlin Színház Színészképző Műhelyének növendéke volt, ahol Lázár Kati és Jordán Tamás voltak a mesterei. 1994-től a Merlin Színház társulatában szerepelt. 1998-tól egyik alapítója volt a Junion Csoportnak. 2003-tól a Nemzeti Színház tagja volt. Vendégként játszott a Katona József Színházban és szerepelt a TÁP Színház produkcióiban is.
