Magnetic compass in the palm of a male hand against the backdrop of a mountain range in the clouds in the summer outdoors, travel, first-person view.
HelloVidék

Hihetetlen befutó: megvan az ország új kedvence, íme a 2025-ös Év top Kilátója

HelloVidék
2025. október 1. 15:15

Magabiztosan vitte az első helyet a Zengő-kilátó a 2025-ös Év Kilátója pályázaton. A Mecsek tetején álló építmény 5752 szavazattal lett az ország kedvence. A kampány szeptember 29. éjfélig tartott, ami során összesen több mint 15 ezer szavazatot kapott a tíz jelölt.

Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ a közönség szavazatai alapján idén is – immár hatodik alkalommal – megválasztotta az év kilátóját. A szavazás szeptember 29-én éjfélkor zárult le az Aktív Kalandor honlapján.

A 2025-ös Év Kilátója pályázat győztese a mecseki Zengő-kilátó lett, amely 5752 szavazatot gyűjtött össze. A jelöltekre bárki szavazhatott online, összesen 15 ezer voks érkezett a verseny során.

A Zengő-kilátó az 1970-es években épült geodéziai toronyként, majd 2020-ban acélvázas szerkezettel egészítették ki. A Mecsek legmagasabb csúcsán, 683 méteren álló kilátóból egészen a Balatonig ellátni, délen pedig a horvátországi Papuk-hegység is feltűnik a látványban.

A szavazás során a második helyezett a Zemplénben található Megyer-hegyi kilátó lett, amely 2770 vokssal végzett a dobogó második fokán. A harmadik helyet a börzsönyi Julianus-kilátó szerezte meg 2407 szavazattal.

Az Év Kilátója 2025 végleges sorrendje a következő:

  1. Zengő-kilátó (Mecsek) – 5752 szavazat
  2. Megyer-hegyi kilátó (Zemplén) – 2770 szavazat
  3. Julianus-kilátó (Börzsöny) – 2407 szavazat
  4. Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra) – 1429 szavazat
  5. Gloriette kilátó (Fertő tó) – 781 szavazat
  6. Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra) – 692 szavazat
  7. Szár-hegyi kilátó (Bakony) – 636 szavazat
  8. Lábasház-kilátó (Tisza-tó) – 553 szavazat
  9. Csere-hegyi kilátó (Balaton) – 438 szavazat
  10. Kömpe Szeme kilátó (Őrség) – 334 szavazat
Címlapkép: Getty Images
#pályázat #mátra #turizmus #szavazás #hellovidék #látnivaló #börzsöny #kilátó #Mecsek #zengő

