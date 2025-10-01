Hihetetlen befutó: megvan az ország új kedvence, íme a 2025-ös Év top Kilátója

A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek.
Magabiztosan vitte az első helyet a Zengő-kilátó a 2025-ös Év Kilátója pályázaton. A Mecsek tetején álló építmény 5752 szavazattal lett az ország kedvence. A kampány szeptember 29. éjfélig tartott, ami során összesen több mint 15 ezer szavazatot kapott a tíz jelölt.
Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ a közönség szavazatai alapján idén is – immár hatodik alkalommal – megválasztotta az év kilátóját. A szavazás szeptember 29-én éjfélkor zárult le az Aktív Kalandor honlapján.
A 2025-ös Év Kilátója pályázat győztese a mecseki Zengő-kilátó lett, amely 5752 szavazatot gyűjtött össze. A jelöltekre bárki szavazhatott online, összesen 15 ezer voks érkezett a verseny során.
A Zengő-kilátó az 1970-es években épült geodéziai toronyként, majd 2020-ban acélvázas szerkezettel egészítették ki. A Mecsek legmagasabb csúcsán, 683 méteren álló kilátóból egészen a Balatonig ellátni, délen pedig a horvátországi Papuk-hegység is feltűnik a látványban.
A szavazás során a második helyezett a Zemplénben található Megyer-hegyi kilátó lett, amely 2770 vokssal végzett a dobogó második fokán. A harmadik helyet a börzsönyi Julianus-kilátó szerezte meg 2407 szavazattal.
Az Év Kilátója 2025 végleges sorrendje a következő:
- Zengő-kilátó (Mecsek) – 5752 szavazat
- Megyer-hegyi kilátó (Zemplén) – 2770 szavazat
- Julianus-kilátó (Börzsöny) – 2407 szavazat
- Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra) – 1429 szavazat
- Gloriette kilátó (Fertő tó) – 781 szavazat
- Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra) – 692 szavazat
- Szár-hegyi kilátó (Bakony) – 636 szavazat
- Lábasház-kilátó (Tisza-tó) – 553 szavazat
- Csere-hegyi kilátó (Balaton) – 438 szavazat
- Kömpe Szeme kilátó (Őrség) – 334 szavazat
