Öt percre az M1-től: félmilliárdért eladó a legendás vidéki étterem, ahol generációk mulattak

500 millió forintért bárki megvásárolhatja azt a győri hotelt és éttermet, ahol évtizedeken át tartották a város legnagyobb lagzijait. A helyszín még idén tavasszal is menüzőhelyként működött, most azonban új gazdát keres.

A győriek körében jól ismert Hotel Bolero és Étterem a város egyik emblematikus vendéglátóhelye volt, ahol rengeteg lakodalmat, céges rendezvényt és ünnepséget tartottak az elmúlt évtizedekben. A 1434 négyzetméteres telken álló, 942 négyzetméteres épület a régi házgyár főbejáratánál található, és a tulajdonos most eladásra kínálja.

A szálláshely tíz szobát és egy 70 négyzetméteres apartmant is áll, amelyek mindegyike légkondicionált, saját fürdőszobával. Az M1-es autópályától mindössze öt percre fekszik, így nemcsak esküvők és családi rendezvények miatt volt népszerű, hanem átutazó vendégek is gyakran választották.

Az étterem száz fő befogadására alkalmas, emellett egy különterem is rendelkezésre áll, amely további harminc vendéget képes fogadni. A hely 2024-ben felújításon esett át, így a Kisalföld cikke szerint szinte mindig teltházzal üzemelt az utóbbi időben.

A cikkben nem tüntették fel az árat, de az ingatlan.com-on megtalált hirdetés szerint 499 millió forintért kínálják az épületet, bár fotókat nem mellékeltek hozzá.