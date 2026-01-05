2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kemény számlák jöhetnek 2026 elején: a magyar ingatlantulajoknak ezt biztosan ki kell fizetniük
Otthon

Kemény számlák jöhetnek 2026 elején: a magyar ingatlantulajoknak ezt biztosan ki kell fizetniük

Pénzcentrum
2026. január 5. 15:33

A héten érkező erős lehűlés és havazás miatt érdemes mielőbb téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket – hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség közleményében.

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése – és mihamarabbi észlelése - okán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.

Amikor az idő a nagy hideg után enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is, ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell. A vízdíjszámlán szereplő víziközmű szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni és érdeklődni a további feladatokra vonatkozóan.

Fontos még felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Felhívják a felhasználók figyelmét arra is, hogy lakóterületükön működő víziközmű szolgáltatójuk minden kérdés esetén szívesen áll rendelkezésre.

A téliesítés könnyebb kivitelezésének érdekében 2021-ben a Szövetség munkatársai a DMRV Zrt. kollégáival közreműködve készítettek egy kisfilmet, amelyben minden lépést megmutatnak a fagy elleni védekezés szemléltetésére. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #számla #ingatlan #szigetelés #víz #fagy #szolgáltató #vízellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:05
15:53
15:33
15:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hónapja
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
1 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
1 hónapja
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
5
1 hónapja
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárgyakoriság
mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 16:05
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 15:24
Csodálatos égi jelenséget láthatsz a héten: csak nagyon ritkán adódik ilyen, kár lenne kihagyni
Agrárszektor  |  2026. január 5. 15:32
Hatalmas a készültség: a földi és légi egységeket is bevethetik itthon