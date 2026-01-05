Decemberben látványosan, 16 százalékkal visszaesett az eladó lakások iránti kereslet
Kemény számlák jöhetnek 2026 elején: a magyar ingatlantulajoknak ezt biztosan ki kell fizetniük
A héten érkező erős lehűlés és havazás miatt érdemes mielőbb téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket – hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség közleményében.
A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése – és mihamarabbi észlelése - okán.
A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.
Amikor az idő a nagy hideg után enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is, ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell. A vízdíjszámlán szereplő víziközmű szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni és érdeklődni a további feladatokra vonatkozóan.
Fontos még felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat.
Felhívják a felhasználók figyelmét arra is, hogy lakóterületükön működő víziközmű szolgáltatójuk minden kérdés esetén szívesen áll rendelkezésre.
A téliesítés könnyebb kivitelezésének érdekében 2021-ben a Szövetség munkatársai a DMRV Zrt. kollégáival közreműködve készítettek egy kisfilmet, amelyben minden lépést megmutatnak a fagy elleni védekezés szemléltetésére.
Jelentős havazás érkezik Magyarországra a jövő héten egy mediterrán ciklon hatására.
Mutatjuk a listát, mely településeken lehet áramszünetre számítani 2026 elején.
A következő napokban jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: egy érkező mediterrán ciklon miatt többfelé havazhat, helyenként pedig esőre vagy ónos esőre is számítani kell.
A Magyar Honvédség tűzszerészeit tavaly csaknem 1700 alkalommal riasztották különböző robbanótestek miatt, a hatástalanított eszközök össztömege pedig megközelítette a 20 tonnát.
A legdrágább és a legolcsóbb ingatlan ára között több mint 1700-szoros különbség volt 2025-ben, de más érdekességek is születtek tavaly.
Az ország déli-, majd középső részében is lehet havazásra számítani ma, a felhőzet ennek ellenére több helyen felszakadozhat - áll az előrejelzésben.
A fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai 2025 végén.
A Magyar Államkincstár a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet.
Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.
Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.
A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.
A 2026-os év is számos megfigyelésre méltó égi jelenséggel kecsegtet a csillagászat kedvelői számára.
Már nem a Dominik, Olivér, Levente, vagy Luca, Hanna és Zoé a favorit? Gyopárok és Ugocsák, Dionok és Hedvigek törnek a babérjaikra.
A szakértők szerint a karbonvám bevezetése több mint 60%-kal csökkentheti Ukrajna EU-ba irányuló áramexportját.
Az Otthon Start program bejelentése látványosan átrendezte a hazai ingatlanpiacot 2025 második felében.