Kemény számlák jöhetnek 2026 elején: a magyar ingatlantulajoknak ezt biztosan ki kell fizetniük

A héten érkező erős lehűlés és havazás miatt érdemes mielőbb téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket – hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség közleményében.

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése – és mihamarabbi észlelése - okán.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.

Amikor az idő a nagy hideg után enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is, ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell. A vízdíjszámlán szereplő víziközmű szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni és érdeklődni a további feladatokra vonatkozóan.

Fontos még felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat.

Felhívják a felhasználók figyelmét arra is, hogy lakóterületükön működő víziközmű szolgáltatójuk minden kérdés esetén szívesen áll rendelkezésre.

A téliesítés könnyebb kivitelezésének érdekében 2021-ben a Szövetség munkatársai a DMRV Zrt. kollégáival közreműködve készítettek egy kisfilmet, amelyben minden lépést megmutatnak a fagy elleni védekezés szemléltetésére.