Középkorú felnőtt férfi, aki egy napot tölt a wellness központban és a medencében élvezkedik.
HelloVidék

Nem hiszed el, mi zajlik a Balaton mellett: hatalmas átalakulás várja a fürdőzőket

HelloVidék
2025. szeptember 29. 10:15

Elégedettek a nyári vendégforgalommal a Marcali Városi Gyógyfürdőben, ahol jelenleg energetikai fejlesztés is zajlik.

Kutor Veronika, a Marcali gyógyfürdőt működtető társaság ügyvezető igazgatója a helyi televíziónak elmondta: erős nyári szezont zártak, a Balaton közelsége pedig kedvezett a látogatottságnak. A hűvösebb napokon is sok nyaraló választotta a termálfürdőt, így több alkalommal is elérték a napi 600 fős látogatószámot – számolt be róla a termalonline.hu.

A fürdőben egy korábban elnyert pályázati forrásnak köszönhetően zajlik az energetikai fejlesztés. A projekt részeként a felesleges termálvíz hőenergiáját hasznosítják, valamint napelemeket is telepítenek, így a jövőben gyakorlatilag teljes egészében kiválthatják a gázfűtést. A beruházás várhatóan 2026 márciusára fejeződik be.

A Marcali Városi Gyógyfürdő a Balaton délnyugati részétől mindössze 14 kilométerre található. A fedett részlegben úszómedence, tanmedence, gyógymedence, jakuzzi, szauna, gőzkabin és merülőmedence várja a vendégeket. A nyári szezonban mindezt öt kültéri medence egészíti ki, ezek közül jelenleg már csak a szabadtéri gyógymedence üzemel.
Címlapkép: Getty Images
