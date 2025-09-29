Ebben a videóban szakértőkkel jártuk körbe, milyen beruházásokkal csökkenthetik hosszú távon költségeiket a vállalkozások.
Nem hiszed el, mi zajlik a Balaton mellett: hatalmas átalakulás várja a fürdőzőket
Elégedettek a nyári vendégforgalommal a Marcali Városi Gyógyfürdőben, ahol jelenleg energetikai fejlesztés is zajlik.
Kutor Veronika, a Marcali gyógyfürdőt működtető társaság ügyvezető igazgatója a helyi televíziónak elmondta: erős nyári szezont zártak, a Balaton közelsége pedig kedvezett a látogatottságnak. A hűvösebb napokon is sok nyaraló választotta a termálfürdőt, így több alkalommal is elérték a napi 600 fős látogatószámot – számolt be róla a termalonline.hu.
A fürdőben egy korábban elnyert pályázati forrásnak köszönhetően zajlik az energetikai fejlesztés. A projekt részeként a felesleges termálvíz hőenergiáját hasznosítják, valamint napelemeket is telepítenek, így a jövőben gyakorlatilag teljes egészében kiválthatják a gázfűtést. A beruházás várhatóan 2026 márciusára fejeződik be.
A Marcali Városi Gyógyfürdő a Balaton délnyugati részétől mindössze 14 kilométerre található. A fedett részlegben úszómedence, tanmedence, gyógymedence, jakuzzi, szauna, gőzkabin és merülőmedence várja a vendégeket. A nyári szezonban mindezt öt kültéri medence egészíti ki, ezek közül jelenleg már csak a szabadtéri gyógymedence üzemel.
Magyarországon is egyre népszerűbb a Second Hand Szeptember! Igaz, már csak néhány nap van hátra a hónapból, de sosem késő átnézni a ruhatárunkat, és fenntartható...
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Szeptember 29-én, Mihály-napon hajtják be a legelőkről az állatokat, köztük a juhokat is: ennek apropóján utánajártunk, hogyan készül híres hungarikumunk, a karcagi birkapörkölt.
Elpusztult Árnyék, Szeged ikonikus szürke farkasa, aki 15 éven át volt a vadaspark látogatóinak nagy kedvence.
Megverték a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost, aki azután avatkozott közbe, hogy két bolti tolvaj rátámadt egy eladóra és az üzletvezetőre.
Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Ennyi most mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ehhez a különleges balatoni telekhez,...
Egy megtermett szarvasbika egy salgótarjáni lakótelepen éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a társasházak lakóit. Videón a hátborzongató szóló!
A természetjárók egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház, teljes felújításon esett át. A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal...
Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat
Kaposvár közgyűlése öt évre Nagy Viktor színművészt választotta a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának – jelentette be a művész...
A „magyar Atlantiszként” emlegetett halászfalu bizonyítottan létezett, de pontos helyét máig homály fedi. Losta egykor a Balatonban emelkedő sziget és a rajta álló település neve...
Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek.
Az Őrségben régóta vallják: a tökmagolaj mindenre jó. Ez a különleges, sötétzöld olaj ma már igazi gasztronómiai kincs, ám eredetileg melléktermék volt.
A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy...
A Bárka Fesztiválon idén is előkerült a sokat emlegetett történet: állítólag füstölt csülökkel főzik a híres tolnai halászlét. De vajon igaz ez, vagy csak egy...
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a zalacsányi rÖrvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az USA-ban.
Nem mindennapi látványban volt része egy ajkai asszonynak, konyhájában ugyanis egy apró, de annál ijesztőbb „vendégre”, skorpióra bukkant. A hölgy gyorsan lefotózta az állatot.
A Balaton keleti medencéjében újabb 110 km kitáblázott kerékpáros útvonallal gazdagodott a BalatonBike365 projekt hálózata.
Pár éve úgy döntöttek, barátaikkal közösen összepakolnak, hátat fordítanak a budapesti agglomerációnak. Nem keveset vállaltak magukra: vettek 44 hektárnyt, vele egy marhagulyát.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.