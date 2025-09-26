Megverték a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost, aki azután avatkozott közbe, hogy két bolti tolvaj rátámadt egy eladóra és az üzletvezetőre.
Tragédia történt a szegedi vadasparkban: gyászol az egész város
Elpusztult Árnyék, Szeged ikonikus szürke farkasa, aki 15 éven át volt a vadaspark látogatóinak nagy kedvence.
Szomorú hírt közölt a Szegedi Vadaspark: meghalt Árnyék, a hím szürke farkas, aki 15 éven át volt a park egyik legkedveltebb lakója. A város lakói és a látogatók egyaránt gyászolnak, hiszen Árnyék a hely szimbólumává vált.
Árnyék 2009-ben, alig néhány hetes kölyökként érkezett két testvérével együtt a Veresegyházi Medveotthonból a Szegedi Vadasparkba. Akkoriban nyílt meg az őshonos ragadozókat bemutató Európa-rész, amelynek azóta is egyik legnagyobb vonzereje a farkasok kifutója. Élete végéig Szegeden maradt, és 15 éven át a park egyik legnagyobb sztárjának számított.
Ahogy a vadaspark a honlapján írta: "Súlyos mozgáskorlátozottsággal és fájdalommal járó gerincproblémák támadták meg, amelyekből esélye sem volt felgyógyulnia, így a Vadaspark állatorvosa és vezetése a kíméletes elaltatása mellett döntött. Népszerűségének köszönhetően sokan fogadták örökbe Árnyékot, akiket értesítünk, és természetesen szívesen látjuk őket október 4-én, az állatok világnapjával egybeeső örökbefogadó napunkon. Jelenleg egy nőstény farkas él a kifutóban, igyekszünk a közeljövőben új hímet fogadni mellé."
A természetjárók egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház, teljes felújításon esett át. A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal...
Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat
Kaposvár közgyűlése öt évre Nagy Viktor színművészt választotta a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának – jelentette be a művész...
A „magyar Atlantiszként” emlegetett halászfalu bizonyítottan létezett, de pontos helyét máig homály fedi. Losta egykor a Balatonban emelkedő sziget és a rajta álló település neve...
Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek.
Az Őrségben régóta vallják: a tökmagolaj mindenre jó. Ez a különleges, sötétzöld olaj ma már igazi gasztronómiai kincs, ám eredetileg melléktermék volt.
A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy...
A Bárka Fesztiválon idén is előkerült a sokat emlegetett történet: állítólag füstölt csülökkel főzik a híres tolnai halászlét. De vajon igaz ez, vagy csak egy...
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a zalacsányi rÖrvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az USA-ban.
Nem mindennapi látványban volt része egy ajkai asszonynak, konyhájában ugyanis egy apró, de annál ijesztőbb „vendégre”, skorpióra bukkant. A hölgy gyorsan lefotózta az állatot.
A Balaton keleti medencéjében újabb 110 km kitáblázott kerékpáros útvonallal gazdagodott a BalatonBike365 projekt hálózata.
Pár éve úgy döntöttek, barátaikkal közösen összepakolnak, hátat fordítanak a budapesti agglomerációnak. Nem keveset vállaltak magukra: vettek 44 hektárnyt, vele egy marhagulyát.
Minden eddigi rekord megdőlt a KEMHESZ nagyhalfogó versenyén, ahol 31 csapat hétfőtől szombatig megszakítás nélkül horgászva a tavalyi súly közel háromszorosát, összesen 1800 kilogramm feletti...
A „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetés Debrecen gazdasági fejlődésének ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgálta.
Hazánk tíz nemzeti parkja közül a Balaton-felvidékit tartják a legszebbnek a magyarok –– derül ki a Csodásmagyarország.hu online felméréséből.
Szinte teljesen eltűnt a víz a tatabányai Síkvölgyi Horgásztavakból. Az önkormányzat 6,5 millió forinttal segíti a horgászegyesületet, hogy megkezdődhessen a vízpótlás.
Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.
Idén nyáron egy apró, de annál jelentősebb esemény történt a Miskolci Állatkertben. A Liszt-majmocskák népes családja 9 tagúra bővült.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is