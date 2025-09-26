Tragédia történt a szegedi vadasparkban: gyászol az egész város

Elpusztult Árnyék, Szeged ikonikus szürke farkasa, aki 15 éven át volt a vadaspark látogatóinak nagy kedvence.

Szomorú hírt közölt a Szegedi Vadaspark: meghalt Árnyék, a hím szürke farkas, aki 15 éven át volt a park egyik legkedveltebb lakója. A város lakói és a látogatók egyaránt gyászolnak, hiszen Árnyék a hely szimbólumává vált.

Árnyék 2009-ben, alig néhány hetes kölyökként érkezett két testvérével együtt a Veresegyházi Medveotthonból a Szegedi Vadasparkba. Akkoriban nyílt meg az őshonos ragadozókat bemutató Európa-rész, amelynek azóta is egyik legnagyobb vonzereje a farkasok kifutója. Élete végéig Szegeden maradt, és 15 éven át a park egyik legnagyobb sztárjának számított.

Ahogy a vadaspark a honlapján írta: "Súlyos mozgáskorlátozottsággal és fájdalommal járó gerincproblémák támadták meg, amelyekből esélye sem volt felgyógyulnia, így a Vadaspark állatorvosa és vezetése a kíméletes elaltatása mellett döntött. Népszerűségének köszönhetően sokan fogadták örökbe Árnyékot, akiket értesítünk, és természetesen szívesen látjuk őket október 4-én, az állatok világnapjával egybeeső örökbefogadó napunkon. Jelenleg egy nőstény farkas él a kifutóban, igyekszünk a közeljövőben új hímet fogadni mellé."