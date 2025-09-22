Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi a Pék, a kézműves kenyér mellett egyre több időt szentel saját kertjének is. Most megmutatta saját kertjét, és azt is...
Cuki szenzáció Miskolcon: apukája hátán utazik az állatkert legújabb sztárja
Idén nyáron egy apró, de annál jelentősebb esemény történt a Miskolci Állatkertben. A Liszt-majmocskák népes családja 9 tagúra bővült. A kicsi szépen gyarapszik és napról-napra bátrabban mászik le apukája biztonságot nyújtó hátáról.
A Liszt-majmocskák családi csapatokban élnek, a kölykök neveléséből az apa és a nagyobb testvérek is kiveszik a részüket, ugyanis a hordozás az ő feladatuk, az anyuka csak a szoptatás idejére veszi át őket. Ez a nagyfokú munkamegosztás igen sikeressé teszi őket az utódnevelésben - derült ki az állatkert sajtóközleményéből.
A faj természetes élőhelye sajnos erősen korlátozott: mindössze 6–7000 egyed él Kolumbia északnyugati esőerdeiben. A Liszt-majmocskák fennmaradását nemcsak élőhelyük pusztulása, hanem az illegális állatkereskedelem is veszélyezteti. Éppen ezért kiemelten fontos az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram (EEP), amelyben az intézményünkben élő Liszt-majmocskák is részt vesznek. A program célja, hogy hosszú távon biztosítsa e különleges, veszélyeztetett faj túlélését.
Szeptemberben a hónap állata a Miskolci Állatkertben a csíkos szkunk, a Memphis névre hallgató hím 2023-ban érkezett Csehországból és igazi különlegességnek számít, a látogatók egyik nagy kedvence. A szkunk nemcsak jellegzetes fekete-fehér bundájáról híres, hanem túlélőművészi képességeiről is.
A bájos majmocskákat, a csíkos szkunkot és rengeteg más állatot személyesen is nagy élmény megtekinteni akár családi programként, akár egy hosszú hétvége részeként. A kiruccanás könnyen összeköthető egy kellemes sétával a lillafüredi függőkertben, hajókázással a Hámori-tavon, libegőzéssel, sőt az Anna-barlang és a Szent István barlang is meseszép belterével varázsolja el a természet szerelmeseit, a túrában megfáradtakat pedig Miskolctapolca meleg vizes fürdője várja egy kis relaxációra. Miskolc környéke igazi kincsesláda, ahol a családi élmények és a természetjárás egyszerre kapnak főszerepet.
Milyen ősszel ültethető zöldségek magjait érdemes már szeptemberben, októberben elvetnünk a konyhakertünkben? Mutatjuk, mit szüretelünk ősszel, mit ültetünk ősszel.
A szüret a régi időkben zajkeltéssel indult: pisztolydurrogtatás és riogatás jelezte, hogy elérkezett az idő. Nekünk gyerekként a 80-90-es évekre már csak a vödrök csörömpölése...
Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.
Szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.
Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. Elítélték azt az osztrák nőt, aki ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát.
Újdonságként idén önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül lehet csatlakozni a rendezvényhez.
Pánikra azért nem volt ok, de a biztonság kedvéért teljesen kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét.
Véget ért egy korszak Fonyódon is. Kedden elbontották a város ikonikus emlékművét, a Szaplonczay-sétányon álló Millenniumi Apostoli Kettőskeresztet. 2001 óta állt a Balaton-parton.
Egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme és szállodája, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit.
A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira,
Tényleg eladó a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festeticsek kastélya? A téma rendre előkerül az interneten, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül.
Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében.
Ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a...
Örülhetnek a bringások: a héten már hivatalosan is használható a Horizont kerékpáros útvonal Keszthely és Bakonybél közötti, 172 kilométeres szakasza.
