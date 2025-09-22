Cuki szenzáció Miskolcon: apukája hátán utazik az állatkert legújabb sztárja

Idén nyáron egy apró, de annál jelentősebb esemény történt a Miskolci Állatkertben. A Liszt-majmocskák népes családja 9 tagúra bővült. A kicsi szépen gyarapszik és napról-napra bátrabban mászik le apukája biztonságot nyújtó hátáról.

A Liszt-majmocskák családi csapatokban élnek, a kölykök neveléséből az apa és a nagyobb testvérek is kiveszik a részüket, ugyanis a hordozás az ő feladatuk, az anyuka csak a szoptatás idejére veszi át őket. Ez a nagyfokú munkamegosztás igen sikeressé teszi őket az utódnevelésben - derült ki az állatkert sajtóközleményéből.

A faj természetes élőhelye sajnos erősen korlátozott: mindössze 6–7000 egyed él Kolumbia északnyugati esőerdeiben. A Liszt-majmocskák fennmaradását nemcsak élőhelyük pusztulása, hanem az illegális állatkereskedelem is veszélyezteti. Éppen ezért kiemelten fontos az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram (EEP), amelyben az intézményünkben élő Liszt-majmocskák is részt vesznek. A program célja, hogy hosszú távon biztosítsa e különleges, veszélyeztetett faj túlélését.

Szeptemberben a hónap állata a Miskolci Állatkertben a csíkos szkunk, a Memphis névre hallgató hím 2023-ban érkezett Csehországból és igazi különlegességnek számít, a látogatók egyik nagy kedvence. A szkunk nemcsak jellegzetes fekete-fehér bundájáról híres, hanem túlélőművészi képességeiről is.

A bájos majmocskákat, a csíkos szkunkot és rengeteg más állatot személyesen is nagy élmény megtekinteni akár családi programként, akár egy hosszú hétvége részeként. A kiruccanás könnyen összeköthető egy kellemes sétával a lillafüredi függőkertben, hajókázással a Hámori-tavon, libegőzéssel, sőt az Anna-barlang és a Szent István barlang is meseszép belterével varázsolja el a természet szerelmeseit, a túrában megfáradtakat pedig Miskolctapolca meleg vizes fürdője várja egy kis relaxációra. Miskolc környéke igazi kincsesláda, ahol a családi élmények és a természetjárás egyszerre kapnak főszerepet.