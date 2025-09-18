Ledöbbentek a vidéki gimnáziumban: lőszert találtak az alagsorban – azonnal kiürítették a sulit

Pánikra nem volt ok, de a biztonság kedvéért teljesen kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét. A Facebookon közölték, hogy az 1970–80-as évek honvédelmi szakköréből maradhattak hátra a lőszerek.

Csütörtök délelőtt rendkívüli esemény miatt kellett elhagyniuk a tanulóknak és a pedagógusoknak a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégiumot. Az intézmény hivatalos Facebook-oldalán azt írták, az iskola alagsorában, egy raktárhelyiségben olyan eszközökre bukkantak, „amelyeket korábban – az 1970-es és az 1980-as években – honvédelmi szakkör (MHSZ) keretében használtak az iskola egykori tanulói”.

A diákokat azonnal átkísérték a városi sportcsarnokba, ahol biztonságban várhatták meg a hatósági intézkedések végét. Az iskola hangsúlyozta: senki nincs veszélyben.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Vajda Eszter a Telexnek megerősítette: valóban lőszert találtak az épületben. A pontos körülményeket a Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja. A szakértők jelenleg azt ellenőrzik, hogy a lőszerek élesek-e, az elszállítást pedig tűzszerészek végzik.

Az ügyben a hatóság vizsgálata tovább folyik, az iskola pedig jelezte: amint biztonságos, visszatérhetnek a tanulók az épületbe.