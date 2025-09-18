Kecske várja a vonatot a vasi falu állomásán: csak nem lekéste a hajnali ingázós járatot?

A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira, de a közösség összefogott: remélik, hamar hazatalál a kis vándor.

A Vas megyei település, Gyöngyösfalu vasúti megállójánál különleges utas tűnt fel ma reggel: egy barátságosnak tűnő, ám bizalmatlan kecske. A helyiek szerint már napok óta itt kószál a környéken, mintha csak a menetrendet böngészné, ám ha valaki túl közel merészkedik hozzá, gyorsan arrébb áll – talán nehogy lekésse a következő „járatot”.

A település hivatalos Facebook-oldala írt róla, fotókkal együtt: „Ha valaki felismeri, akkor Gyöngyösfalu vasúti megállónál kószál ez a kedves jószág. Nagyon nem enged a közelébe senkit, inkább odébb áll. Szóval keresi vagy várja a gazdáját!” – közölték aggódva.

A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira. A közösség azonban összefogott: remélik, hamar hazatalál a kis vándor. Addig pedig, ha már úgyis késik a vonat, a kecske nyugodtan legelhet még egyet a sínek mellett.