Fonyód, Magyarország - 2022. július: A Balatonra nyíló kilátás a fonyódi Panoráma sétányról. A táblán dombok láthatóak és magyarul az van írva: Az északi part magasan fekvő hegyei láthatók innen.
HelloVidék

Ennyi?! Lebontották a Balaton ikonikos kettőskeresztjét: kiderült, mi épülhet a helyére

HelloVidék
2025. szeptember 18. 16:20

Véget ért egy korszak Fonyódon is. Kedden elbontották a város ikonikus emlékművét, a Szaplonczay-sétányon álló Millenniumi Apostoli Kettőskeresztet. 2001 óta állt a Balaton-parton.

A monumentális, 18 méter magas kettőskeresztet 2001-ben adták át Fonyódon, tervezője Zimonyi László volt. Az elmúlt több mint két évtizedben nemcsak vallási szimbólumként szolgált, hanem a Balaton-parti település egyik legismertebb látványosságává vált. A turisták és a helyiek előszeretettel keresték fel, hogy a kereszt tövéből gyönyörködjenek a Balaton panorámájában.

A területet már tavasszal lezárták, miután szakértők megállapították: a keresztgerenda szerkezete romlásnak indult, a fa több helyen elkorhadt, így az emlékmű balesetveszélyessé vált. A döntés nehéz volt, de elkerülhetetlen: a szerkezetet szeptember 16-án, kedden lebontották.

Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere a közösségi oldalán reagált a hírre. Hangsúlyozta, hogy a város vezetése elkötelezett abban, hogy a település ne maradjon ikonikus szimbólum nélkül, és jövőre méltó pótlásáról gondoskodnak.

A kettőskereszt hiánya most még üres űrt hagy a Balaton-parton, de Fonyód vezetése bízik abban, hogy hamarosan új jelkép születhet, amely méltó folytatása lesz a több mint húsz évig álló emlékműnek.

