Egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme és szállodája, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit.
Ennyi?! Lebontották a Balaton ikonikos kettőskeresztjét: kiderült, mi épülhet a helyére
Véget ért egy korszak Fonyódon is. Kedden elbontották a város ikonikus emlékművét, a Szaplonczay-sétányon álló Millenniumi Apostoli Kettőskeresztet. 2001 óta állt a Balaton-parton.
A monumentális, 18 méter magas kettőskeresztet 2001-ben adták át Fonyódon, tervezője Zimonyi László volt. Az elmúlt több mint két évtizedben nemcsak vallási szimbólumként szolgált, hanem a Balaton-parti település egyik legismertebb látványosságává vált. A turisták és a helyiek előszeretettel keresték fel, hogy a kereszt tövéből gyönyörködjenek a Balaton panorámájában.
A területet már tavasszal lezárták, miután szakértők megállapították: a keresztgerenda szerkezete romlásnak indult, a fa több helyen elkorhadt, így az emlékmű balesetveszélyessé vált. A döntés nehéz volt, de elkerülhetetlen: a szerkezetet szeptember 16-án, kedden lebontották.
Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere a közösségi oldalán reagált a hírre. Hangsúlyozta, hogy a város vezetése elkötelezett abban, hogy a település ne maradjon ikonikus szimbólum nélkül, és jövőre méltó pótlásáról gondoskodnak.
A kettőskereszt hiánya most még üres űrt hagy a Balaton-parton, de Fonyód vezetése bízik abban, hogy hamarosan új jelkép születhet, amely méltó folytatása lesz a több mint húsz évig álló emlékműnek.
A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira,
Ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a...
Csőtörés miatt egész Lajosmizse területén nincs víz szerda reggel. Cikkünkből kiderül, meddig tartanak a helyreállítási munkálatok.
Szeptember a szerelmes gímbikák hónapja, ilyenkor hangos tőlük az erdő. A szarvasbőgés hallgatása egészen kivételes élmény – most ti is belehallgathattok ebbe a különleges őszi...
Szeptember 19-én, pénteken ismét jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, amikor országszerte több mint 50 pizzéria kínálja a kedvenc nápolyi pizzáidat féláron.
Siófokon egyre nagyobb problémát jelentenek a kóbor macskák, és az állatvédők szerint az etetés önmagában már nem elég.
Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére, amelynek központi eleme az Árpád-kori templom környezetének megújulása.
Lassan indul az őszi gombaszezon: íme, a hazai erdők első ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?
Jelenthetjük, hogy az elmúlt napok csapadékosabb időjárása ellenére a vargánya még mindig az igazak álmát alussza, de a szerencsésebb gombászok már találtak sütni való gombát.
Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást.
Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.
A kedves történetet az állatkert osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban...
Nincs más megoldás, teljes lecsapolással lehet kiirtani az invazív vízitököt a Holt-Marosból, különben elpusztul az őshonos élővilág.
Kisbéren új fordulatot vett a bűzper: a bíróság közel 200 milliós sérelemdíjat ítélt meg a sertéstelep közvetlen közelében élőknek, a probléma viszont továbbra sem oldódott...
Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Mutatjuk a részleteket!
Új gigaberuházás miatt forrnak az indulatok a Balatonnál: természetvédelmi területet dózerolnának le?
Szigligeten vita bontakozott ki egy új, száz férőhelyes kikötő terve körül, amelyet a település védett öblébe építenének.
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy receptet is, amivel sampont is készíthetünk belőle.
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
