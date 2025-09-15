Igazi szabadulós kaland a vidéki állatkertből: szökni sem kellett, elrepültek a cuki fiókák + Videó

A kedves történetet az állatkert közösségi oldalán osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban új életet kezdhetnek!

Ahogy a Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium posztjában írta, a fiatal erdei fülesbaglyok eredeti élőhelye nem volt túlságosan biztonságos – a környéken kutyák, varjak és más veszélyek leselkedtek rájuk. A szakértők ezért úgy döntöttek, hogy befogják a kis baglyokat, és az állatkert egyik munkatársa vállalta felnevelésüket.

Most, miután elérték azt a fejlettséget, hogy önállóan is boldogulnak, a zootábor csapata szabadon engedte őket. A Facebook-posztban egy rövid videót is megosztottak, amin a két szárnyas első szárnycsapásaikat teszik a természetben: