Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Igazi szabadulós kaland a vidéki állatkertből: szökni sem kellett, elrepültek a cuki fiókák + Videó
A kedves történetet az állatkert közösségi oldalán osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban új életet kezdhetnek!
Ahogy a Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium posztjában írta, a fiatal erdei fülesbaglyok eredeti élőhelye nem volt túlságosan biztonságos – a környéken kutyák, varjak és más veszélyek leselkedtek rájuk. A szakértők ezért úgy döntöttek, hogy befogják a kis baglyokat, és az állatkert egyik munkatársa vállalta felnevelésüket.
Most, miután elérték azt a fejlettséget, hogy önállóan is boldogulnak, a zootábor csapata szabadon engedte őket. A Facebook-posztban egy rövid videót is megosztottak, amin a két szárnyas első szárnycsapásaikat teszik a természetben:
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy receptet is, amivel sampont is készíthetünk belőle.
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást. Nektek bejön?
Ha épp Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a Debreczeni Zamat Fesztivál!
Új ipari csarnokot építenek a Békés vármegyei Újkígyóson 225 millió forint uniós támogatásból.
Hiába hoztak némi enyhülést az elmúlt napok zivatarai, az aszály súlyos nyomot hagyott a Balatonnál: Balatonbogláron készült fotók mutatják, mennyire visszahúzódott a tó.
Évek óta bolt nélkül élnek Szátok lakói, és hiába reménykedtek a Magyar Falu Program támogatásában, ma már csak egy romos épület és szeméthalom emlékeztet az...
Ősz, Balaton, fügés finomságok – kell ennél jobb? Októberben újra megrendezik a Füge Fesztet a badacsonytomaji strandon. Hozzuk a részleteket is!
Íme, egy felfedezésre váró csodahely: a Jakab-hegy, ami ősöreg fáival és különleges vörös homokkő szikláival idén elnyerte az Év Szentélyerdeje címet!
Újabb szomorú búcsú Szegeden: bezár a La Femme női ruhabolt a Kígyó utcában.
Évek óta áll Tatán, a Honvéd utcában egy romos, omlásveszélyes épület, ami nemcsak csúfítja a városképet, de a helyiek szerint bármikor életveszélyt okozhat.
Veszettség ellen a levegőből: október 4-től kezdődik a rókák őszi vakcinázása Magyarország keleti és déli területein.
Végveszélyben a vidék ikonikus műemléke: ez az a ház, ahol Napóleon is megszállt a csata után + Videó
Életveszélyessé vált a győri belváros egyik ikonikus műemléke, a Napóleon-ház. Az épület teteje beszakadt, a könnyező gomba pusztítja a faszerkezetet.
Ritka lehetőség nyílik a Balaton-felvidéken: a szentbékkállai Töttöskáli templomromnál zajló régészeti ásatást most bárki testközelből is megfigyelheti.
Már most vannak helyek, ahol a friss, télire való almához a piaci ár töredékéért juthatunk – íme az országos „Szedd magad alma" 2025. lista!
Új korszak kezdődik a nógrádi vásárlásban! Salgótarján szívében nyílik a város legújabb bevásárlóparadicsoma.