Hát, borsos egy mulattság lesz: ennyivel drágult 2025-ben a belépő a Csabai Kolbászfesztiválra

Vége a nyárnak és a vakációnak… de ne csüggedjetek! Mert máris itt van az ősz legjobb programja, a Csabai Kolbászfesztivál, ahol idén a hagyományőrző disznóvágások, izgalmas kolbászgyúró versenyek mellett igazi zenei csemegék is várnak!

A 28. Csabai Kolbászfesztivál 2025. október 23. és 26. között kerül megrendezésre Békéscsabán, a CsabaPark területén. Az országos hírű fesztivál a hagyományos kolbászgyúró versenyek mellett számos zenei programmal is vár. A fesztiválon fellép többek között a Halott Pénz, a Gypo Circus & Szirota Jennifer, a Bohemian Betyars, a Parno Graszt, Beton.Hofi, Dánielfy és a Neoton Família. További fellépők között szerepel a Follow The Flow, a 3+2 Zenekar, a Tárkány Művek, Szalonna és Bandája, valamint a Kacaj.

A fesztivál programja a következőképpen alakul:

Október 23. (csütörtök): Óvodások és iskolások kolbászgyúró versenye

Október 24. (péntek): Középiskolások és egyetemisták kolbászgyúró versenye

Október 25. (szombat): Nemzetközi kolbászgyúró verseny

Október 26. (vasárnap): Generációs kolbászgyúró verseny

A kolbásztöltős ramazuri mellett idén töltöttkáposzta-főző verseny is zajlik majd. A rendezvény célja pedig mi más, mint a helyi gasztronómiai hagyományok ápolása és népszerűsítése, valamint a közösségi élmények megteremtése.

Borsos jegyárakra készülhetünk

Egy átlagos, négytagú családnak akár egy napos fesztiválozás is komoly költséget jelenthet. A belépőjegyek ára tartalmazza a belépést a fesztivál területére, valamint a programokon való részvételt, de az étkezést és italokat már nem.

Az elővételes jegyek szeptember 1-jétől vásárolhatók meg: a csütörtöki napra például 7 950 Ft-os áron, de ha október 1-étől már 8000 Ft lesz.

Pénteki, szombati és vasárnapi napijegy: 7 950 Ft-tól

4 napos fesztiválbérlet: 19 900 Ft-tól

Helyszíni napijegy ára: 9 000 Ft

Korosztály szerinti kedvezmények:

6 éves korig: ingyenes belépés

6–14 éves korig: díjmentes belépés, ha a gyermek felnőtt kíséretében érkezik

14–18 éves korig: 4 000 Ft, felnőtt kísérettel

18–25 éves korig: 6 000 Ft, felnőtt kísérettel

Számításaink szerint az idei évben az elővételes jegyárak az előző évhez képest 1 000 Ft-tal emelkedtek. Ugyanakkor a rendezvény méretéhez és gazdag programkínálatához képest az árak továbbra is versenyképesek, ráadásul az elővételes vásárlás lehetőséget ad a kedvezőbb belépésre.