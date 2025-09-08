2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
24 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vaddisznó , Sus scrofa, Németország, Bajorország
HelloVidék

Ledöbbent a videós is: óriási vaddisznókonda bukkant fel az Őrségben

HelloVidék
2025. szeptember 8. 17:46

Különleges felvételt osztott meg a minap a Kercaszomor VadonÉlőVilága Facebook-oldal: egy hatalmas vaddisznókonda bukkant fel az Őrségben. A videót készítő természetjáró elmondása szerint ekkora csapatot még soha életében nem látott. A szakértők arra intenek: ha valaki hasonló kondával találkozik, jobb elkerülni a közelüket, főleg, ha malacok is vannak közöttük.

Hatalmas vaddisznócsapatot sikerült lencsevégre kapni az Őrségben – számolt be róla a Kercaszomor VadonÉlőVilága Facebook-oldal. A videót készítő természetjáró azt írta: ekkora kondával még sosem találkozott. „Olyan hirtelen vágtattak ki, hogy időm sem volt a felvételt beállítani. A malacok virgoncak, a vezér hatalmas, és fehéren villognak az agyarak” – fogalmazott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felvételen jól látszik, hogy a csapatban több kismalac is van, az élükön pedig egy világos hátú vezérkan fut. Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.

A Facebookon gyorsan terjedő videó alá többen kommentelték, hogy az utóbbi időben egyre gyakoribbak a vaddisznók a környéken, és több helyen vadkárokat is okoznak.

"Ez egy nagyon szép, de egy nagyon veszélyes akció volt!" - jegyezte meg egy kommentelő is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy bár a vaddisznók általában kerülik az embert, egy nagyobb konda megjelenésekor fokozott óvatosságra van szükség – főleg akkor, ha malacok is vannak a csapatban, hiszen az anyakocák ilyenkor különösen védelmezőek lehetnek.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #csapat #vaddisznó #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:17
18:12
18:03
17:46
17:37
Pénzcentrum
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
4 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
3
3 hete
Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról
4
3 hete
Egyszerűen kiapad a népszerű magyar tó? Ennek a fele se tréfa, óriási a baj
5
3 hete
Meglepő árak a 2025-ös Savaria Karneválon: ennyibe került a lángos, a sör és a lepény
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:17
Óriási bajban van a Tesla: nyolcéves mélypontra zuhantak az eladások
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:03
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Lássuk, mit tudsz a hazai halfajokról!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 17:27
Kilőttek az árak Lengyelországban: őrület, mennyiért árulják a meggyet