Ledöbbent a videós is: óriási vaddisznókonda bukkant fel az Őrségben
Különleges felvételt osztott meg a minap a Kercaszomor VadonÉlőVilága Facebook-oldal: egy hatalmas vaddisznókonda bukkant fel az Őrségben. A videót készítő természetjáró elmondása szerint ekkora csapatot még soha életében nem látott. A szakértők arra intenek: ha valaki hasonló kondával találkozik, jobb elkerülni a közelüket, főleg, ha malacok is vannak közöttük.
Hatalmas vaddisznócsapatot sikerült lencsevégre kapni az Őrségben – számolt be róla a Kercaszomor VadonÉlőVilága Facebook-oldal. A videót készítő természetjáró azt írta: ekkora kondával még sosem találkozott. „Olyan hirtelen vágtattak ki, hogy időm sem volt a felvételt beállítani. A malacok virgoncak, a vezér hatalmas, és fehéren villognak az agyarak” – fogalmazott.
A felvételen jól látszik, hogy a csapatban több kismalac is van, az élükön pedig egy világos hátú vezérkan fut. Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.
A Facebookon gyorsan terjedő videó alá többen kommentelték, hogy az utóbbi időben egyre gyakoribbak a vaddisznók a környéken, és több helyen vadkárokat is okoznak.
"Ez egy nagyon szép, de egy nagyon veszélyes akció volt!" - jegyezte meg egy kommentelő is.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy bár a vaddisznók általában kerülik az embert, egy nagyobb konda megjelenésekor fokozott óvatosságra van szükség – főleg akkor, ha malacok is vannak a csapatban, hiszen az anyakocák ilyenkor különösen védelmezőek lehetnek.
Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.
A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Ezek az ősöreg fák nemcsak a természet, hanem a történelem csendes szemtanúi is. Íme az 5 legnagyobb hazai famatuzsálem, amelyhez ősszel is érdemes elzarándokolni!
Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre.
Milyen szomorú látvány egy üresen álló katedra! Egy urbexes most bemerészkedett az elhagyatott iskolába – elkeserítő, amit látott. Öt év telt el azóta, hogy utoljára...
A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot.
Legyen-e Gerla határában vetőmag szárító és tisztító üzem? Ezzel a felütéssel egy monstre, háromórás, teltházas, meglehetősen viharos lakossági fórum zajlott Békéscsabán.
Megdöbbentő látvány fogadja az Upponyi-hegységbe kirándulókat: a Lázbérci-víztározó szinte teljesen kiszáradt. Nézzétek!
Új költőfajjal, a kuhival bővült 2025-ben a hazai madárfauna - tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csütörtökön.
A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, nemrég a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex fotósa készített róla képeket, írta meg a sonline.hu.
Most jött a hír, új homlokzatot és tetőt kap majd a Veszprémi Törvényszék Várbörtön-szárnya, kiírták a közbeszerzést.
Makón, a Maros-parti ártéren teljes megújulás előtt áll az egykori Vadászház. A beruházás összköltsége 470 millió forint, a projekt uniós támogatással valósulhat meg.
A Keszthelyi Kórház súlyos helyzetben van: a szülészet bezárt, az orvoslétszám kritikus, és százezer ember maradhat biztonságos ellátás nélkül. Dr. Tóth Gergely polgármester nyolcpontos tervet...
Balatonaliga elveszítheti a tópartját – a civilek szerint a friss kormányrendelet a magánérdekeknek kedvez.
Ha egy felejthetetlen hétvégére vágysz, ahol a történelem és a kultúra színes kavalkádja kel életre, Balatonfüred szeptember harmadik hétvégéjén a helyed!
Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak.
