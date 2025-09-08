Ledöbbent a videós is: óriási vaddisznókonda bukkant fel az Őrségben

Különleges felvételt osztott meg a minap a Kercaszomor VadonÉlőVilága Facebook-oldal: egy hatalmas vaddisznókonda bukkant fel az Őrségben. A videót készítő természetjáró elmondása szerint ekkora csapatot még soha életében nem látott. A szakértők arra intenek: ha valaki hasonló kondával találkozik, jobb elkerülni a közelüket, főleg, ha malacok is vannak közöttük.

Hatalmas vaddisznócsapatot sikerült lencsevégre kapni az Őrségben – számolt be róla a Kercaszomor VadonÉlőVilága Facebook-oldal. A videót készítő természetjáró azt írta: ekkora kondával még sosem találkozott. „Olyan hirtelen vágtattak ki, hogy időm sem volt a felvételt beállítani. A malacok virgoncak, a vezér hatalmas, és fehéren villognak az agyarak” – fogalmazott.

A felvételen jól látszik, hogy a csapatban több kismalac is van, az élükön pedig egy világos hátú vezérkan fut. Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.

A Facebookon gyorsan terjedő videó alá többen kommentelték, hogy az utóbbi időben egyre gyakoribbak a vaddisznók a környéken, és több helyen vadkárokat is okoznak.

"Ez egy nagyon szép, de egy nagyon veszélyes akció volt!" - jegyezte meg egy kommentelő is.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy bár a vaddisznók általában kerülik az embert, egy nagyobb konda megjelenésekor fokozott óvatosságra van szükség – főleg akkor, ha malacok is vannak a csapatban, hiszen az anyakocák ilyenkor különösen védelmezőek lehetnek.