Tüke busz sztrájk Pécsen: elfogyott a buszsofőrök türelme, újabb munkabeszüntetés jöhet

Napokon belül kiderül: lesz-e buszsztrájk Pécsen. A nyári menetrend ellenére ez is több ezer pécsit érintene: diákokat, dolgozókat, időseket, akik nap mint nap a városi buszokra támaszkodnak. Összefoglaljuk, hogyan is áll most a sztrájkkérdés a baranyai megyeszékhelyen, melyik érintett fél mire vár?!

Bár jelenleg is még tart a „várakozási idő”, akár napokon belül részlegesen leállhat a közösségi közlekedés Pécsen. Az ok: a Tüke Busz Zrt. – a város közlekedési vállalata – nem kívánja kifizetni azt a további 3,5%-os béremelést, amelyet korábban a dolgozóknak ígértek, a már végrehajtott, egyoldalú 6%-os emelésen felül. Válaszul a dolgozók sztrájkbizottságot alakítottak.

A Tüke Busznál működő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) július 3-án hivatalosan is kezdeményezte a törvényben előírt, hétnapos egyeztetési folyamatot. A szakszervezet szerint a cég és annak tulajdonosa, az önkormányzat megszegte korábbi vállalásait. Legutóbbi, július 5-ei Facebook-bejegyzésük szerint a SZAKSZ a további 3,5%-os béremelést továbbra is tárgyalásos úton, sztrájk nélkül próbálja elérni. Ennek érdekében elfogadták a Tüke Busz vezérigazgatója által július 16-ra kitűzött egyeztetés időpontját.

Jelenleg tehát várnak: a következő napokban dőlhet el aztán, lesz-e buszsztrájk Pécsen, vagy sikerül-e megállapodásra jutni az érintett felek között.

A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozta: az autóbuszvezetők többsége már most támogatja a sztrájkot, sokan aláírásukkal is megerősítették részvételi szándékukat. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a munkabeszüntetés akár már a jövő héten megkezdődhet. Bár nyáron csökkentett menetrend van érvényben, egy sztrájk így is jelentős fennakadást okozhat: több ezer pécsi – köztük diákok, dolgozók és idősek – naponta a városi buszokra támaszkodik közlekedéséhez. Erről számolt be a Pécs Aktuál is.

Ígéret volt, béremelés nincs – így jutottak el a sztrájk küszöbéig

A mostani konfliktus gyökerei a 2025 elején kezdődött, de eredménytelenül zárult bértárgyalásokig nyúlnak vissza. A szakszervezet határozott fellépésének eredményeként akkor ugyan történt egy 6%-os alapbéremelés, a februári pécsi közgyűlés pedig vállalta: július 1-jétől további 3,5%-os bérfejlesztés következik – ráadásul visszamenőlegesen, január 1-jéig. Ez az ígéret elegendő volt ahhoz, hogy a SZAKSZ felfüggessze a sztrájk előkészületeit – idézte fel Dobi István, a szakszervezet elnöke a Mércének.

Mostanra azonban ez a remény szertefoszlani látszik. A pécsi önkormányzat ugyanis júniusi közgyűlésén módosította korábbi döntését, eszerint az újabb béremelés kérdése legfeljebb az év végén kerülhet ismét napirendre. A szakszervezet ezt az eljárást egyértelműen úgy értelmezte, hogy a dolgozókat becsapták – és elfogadhatatlannak tartja a közgyűlés „időhúzó” magatartását.

Dobi István szerint a Tüke Busz vezetősége a legutóbbi bértárgyaláson mindössze annyit közölt: „nincs pénz” a korábban megígért 3,5%-os béremelésre a vállalt határidőig. Az elnök elismerte, hogy ez valószínűleg igaz, ám emlékeztetett: a cég felett tulajdonosi jogokat a pécsi önkormányzat és a városi közgyűlés gyakorol – tehát a felelősség is őket terheli.

Felállt a sztrájkbizottság

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a munkáltatói oldal a legutóbbi egyeztetésen nem rendelkezett semmilyen felhatalmazással arra, hogy érdemi bérajánlatot tegyen. Ez vezetett oda, hogy a SZAKSZ hivatalosan is megalakította sztrájkbizottságát, és megkezdte a jogszerű munkabeszüntetés előkészítését. A szakszervezet tájékoztatása szerint a sztrájkhoz szükséges támogatás is megvan: a buszvezetők többsége aláírásával jelezte, hogy egyetért a munkabeszüntetés megtartásával, és sokan személyesen is részt kívánnak venni benne.

Mennyit keresnek a pécsi buszsofőrök?

A Mérce cikke szerint pécsi, helyi önkormányzati közlekedésben dolgozók jelenlegi, havi, bruttó átlagbére 650 000 forintra tehető, ez az országos és regionális versenytársak bérezésétől is elmaradt – pedig ebben már az összes túlóra illetménye is benne foglaltatik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számos sofőr ennél az összegnél is lényegesen kevesebbet vihet haza hó végén.

A Tüke Busz Zrt.-nél egyébként jelenleg mintegy 500 munkavállaló dolgozik.

Miért nem hajlandó a beígért béremelést az önkormányzat kifizetni?

A Mérce cikke szerint egy benyújtott önkormányzati előterjesztésből világosan kiderül: több pécsi önkormányzati cég komoly likviditási gondokkal küzd. Egyes vállalatoknál már a bérfizetés is veszélybe került – részben azért, mert az állami és önkormányzati szerződések még mindig nincsenek aláírva. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy már januárban nyilvánosságra került: a kormány által kivetett „szolidaritási hozzájárulási adó” összege drasztikusan megnőtt. Ez összesen 4,56 milliárd forintot von el Pécs iparűzési adóbevételéből.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Mérce kérdéseire adott július 4-i válaszában a pécsi önkormányzat közölte: 2024-ben – saját kezdeményezésre – már végrehajtottak egy béremelést, amelyet a Tüke Busz dolgozói meg is kaptak. A későbbi, további 3,5%-os bérfejlesztés azonban nem az önkormányzat javaslata volt – ugyanakkor a pénzügyi lehetőségeket azóta is folyamatosan vizsgálják.

A 2025-ös év első felében egyértelművé vált, hogy az önkormányzat pénzügyi mozgástere jelentősen beszűkült. Az állami forráselvonások idén meghaladják a 6 milliárd forintot. Eközben a város iparűzési adóból származó bevétele is csökkent – és a szakértők szerint ez a tendencia jövőre sem javul majd.

Az önkormányzat hangsúlyozta: továbbra is elsődleges céljuk a Tüke Busz stabil működésének fenntartása, valamint a dolgozók munkahelyeinek megőrzése. Éppen ezért – mint írják – elbocsátásokat nem terveznek.

Mit jelent mindez a pécsieknek?

Bár a nyári időszakban a forgalom valamelyest csökken, a Tüke Busz járatait így is több ezer pécsi használja naponta. Egy esetleges sztrájk nemcsak a munkába járást, hanem a mindennapi ügyintézést, a nyári programok elérését és a város turisztikai működését is jelentősen megnehezítené.

A következő napok döntő jelentőségűek: kiderül, sikerül-e megállapodásra jutni, vagy valóban leáll részben a buszközlekedés Pécsett. A tét nem csupán a 3,5%-os béremelés, hanem a városi közlekedés kiszámíthatósága és biztonsága is.

EZ IS ÉRDEKELHET Meglett a böjtje a pécsi buszos sztrájknak: durva retorzió érte az egyik helyi sofőrt Hamarosan újra indulhatnak a tárgyalások a Tüke Busz, és a sofőröket képviselő többségét tömörítő Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) között.

Mi történik, ha nincs megegyezés?

Bár az egyeztetési folyamat még el sem kezdődött a szakszervezet és a munkáltató között, a SZAKSZ máris kétnapos sztrájkot helyezett kilátásba, ha nem születik kompromisszum. Az első nap, hétfő, komoly fennakadásokat hozhat a déli vármegyeszékhely közösségi közlekedésében – jelentős járatkimaradásokkal kell számolni.

A szakszervezet célja egyértelmű: el akarják érni, hogy a dolgozók megkapják azt a béremelést, amelyet a tulajdonos korábban már megígért – ráadásul január 1-jéig visszamenőleges hatállyal. Az önkormányzat viszont világosan üzent: Pécs pénzügyi mozgástere drámaian beszűkült, nincs forrás a plusz 3,5%-os bérfejlesztésre. Az elkövetkező napokban eldől: sikerül-e megállapodni, vagy valóban megbénul Pécs buszközlekedése.