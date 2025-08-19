Nem semmi látvány: tűzijáték helyett fényvarázslat vár augusztus 20-án a Balaton felett + Videó

Augusztus 20-án különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Bencés Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről, valamint Tihany majdnem ezeréves múltjáról.

A grandiózus vizuális show során a modern fénytechnika és a művészi látványvilág találkozik, így a látogatók egy igazán különleges időutazáson vehetnek részt. A történelmi pillanatoktól a napjainkig vezető fényfestés során a magyar hagyományok és a tihanyi örökség elevenedik meg minden korosztály számára.