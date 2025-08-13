2025. augusztus 13. szerda Ipoly
29 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy széles felvétel két barátról, akik együtt ülnek egy pékség kávézója előtt, amely a northumberlandi Corbridge-ben található. Éppen sós ételeket és egy csésze teát fogyasztanak. A férfi beszélget a nővel, miközben a nő nevet.
HelloVidék

Vége a bezárásnak, újranyit a kultikus vidéki presszó: egy művész álmodta újra a helyet

HelloVidék
2025. augusztus 13. 17:53

A hír ennyi: Győr belvárosának ikonikus kis kocsmája, az Anna Presszó augusztus 15-én újra kinyit. A retró hangulatú poharazó három éve állt üresen, míg a Győri Filharmonikus Zenekar trombita szólamvezetője, Németh Tamás és családja úgy döntött, életet lehel a helybe.

Három éve lógott a kézzel írt cetli az Újvilág és a Pálffy utca sarkán lévő Anna kocsma üvegén „Betegség miatt zárva" felirattal. Az ingatlanos mást ajánlott volna, de Németh Tamás és párja, Mészáros Angéla beleszeretett a kicsi, de annál nagyobb múlttal rendelkező ivóba. Az újdonsült kocsmáros főállásban is szórakoztat, ugyanis ő a Győri Filharmonikus Zenekar trombita szólamvezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Győr egyik legrégebbi és legstílusosabb presszója 1986 óta várta vendégeit, a Kis-Hiltonban dolgozó belsőépítész csapat által tervezett faburkolat, régi újságlapozók és jellegzetes bútorok ma is megmaradtak. Évekig állt aztán kihasználatlanul, mígnem a Győri Filharmonikus Zenekar művésze fantáziát nem látott benne. 

Az Anna Presszó Győr egyik ikonikus poharazója volt

Az üzemeltetőváltás után most a belső tér újra régi fényében tündököl, a bútorokat újrahúzták, a padlót felújították, és két 1800-as évek végi fotel is visszakerült a helyre - írta a kultikus presszóról a Kisalföld.

A családi vállalkozásban Németh Tamás mellett párja, Mészáros Angéla és lányuk, Németh Flóra is a vendégeket szolgálja majd ki. A retró hangulatot modern ízekkel egészítik ki: a cseh klasszikusok mellett kézműves balatonszentgyörgyi sörök, teaszeánsz és tradicionális onigirik is felkerülnek az étel- és itallapra. A nyitó nap sem marad zenei alaphang nélkül: Németh Tamás rézfúvós kvintettje adja a koccintások ritmusát, a későbbiekben pedig beszélgetős estekkel, kávéval és kultúrával várják a vendégeket. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#győr #zenekar #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:00
17:53
17:45
17:40
17:30
Pénzcentrum
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria
Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után: ez vár a magyar hálózatra és a vásárlókra
Szinte teljesen megbénul a város az ünnep miatt: már holnapután kezdődik, most tervezd át az utad!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
2
1 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
3
2 hete
Brutális medvetámadás történt a közelben: kilőttek egy fenevadat, de így is katasztrofális a helyzet
4
6 napja
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
5
3 napja
Ennyi volt, kivonul a Spar az egyik magyar városból: nem éri meg nyitva tartani a boltot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 17:40
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 17:30
Szinte teljesen megbénul a város az ünnep miatt: már holnapután kezdődik, most tervezd át az utad!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 17:29
Már látszik, mikor jön a felfrissülés: így mossa el a vihar a pokoli hőséget