Történelmi emlékhely, a magyar természetjárás ikonikus állomása, és a helyi közösségek leendő találkozótere – 2026 tavaszára teljesen megújul a Pomáz külterületén álló Tiszolczy-ház.
Vége a bezárásnak, újranyit a kultikus vidéki presszó: egy művész álmodta újra a helyet
A hír ennyi: Győr belvárosának ikonikus kis kocsmája, az Anna Presszó augusztus 15-én újra kinyit. A retró hangulatú poharazó három éve állt üresen, míg a Győri Filharmonikus Zenekar trombita szólamvezetője, Németh Tamás és családja úgy döntött, életet lehel a helybe.
Három éve lógott a kézzel írt cetli az Újvilág és a Pálffy utca sarkán lévő Anna kocsma üvegén „Betegség miatt zárva" felirattal. Az ingatlanos mást ajánlott volna, de Németh Tamás és párja, Mészáros Angéla beleszeretett a kicsi, de annál nagyobb múlttal rendelkező ivóba. Az újdonsült kocsmáros főállásban is szórakoztat, ugyanis ő a Győri Filharmonikus Zenekar trombita szólamvezetője.
Győr egyik legrégebbi és legstílusosabb presszója 1986 óta várta vendégeit, a Kis-Hiltonban dolgozó belsőépítész csapat által tervezett faburkolat, régi újságlapozók és jellegzetes bútorok ma is megmaradtak. Évekig állt aztán kihasználatlanul, mígnem a Győri Filharmonikus Zenekar művésze fantáziát nem látott benne.
Az Anna Presszó Győr egyik ikonikus poharazója volt
Az üzemeltetőváltás után most a belső tér újra régi fényében tündököl, a bútorokat újrahúzták, a padlót felújították, és két 1800-as évek végi fotel is visszakerült a helyre - írta a kultikus presszóról a Kisalföld.
A családi vállalkozásban Németh Tamás mellett párja, Mészáros Angéla és lányuk, Németh Flóra is a vendégeket szolgálja majd ki. A retró hangulatot modern ízekkel egészítik ki: a cseh klasszikusok mellett kézműves balatonszentgyörgyi sörök, teaszeánsz és tradicionális onigirik is felkerülnek az étel- és itallapra. A nyitó nap sem marad zenei alaphang nélkül: Németh Tamás rézfúvós kvintettje adja a koccintások ritmusát, a későbbiekben pedig beszélgetős estekkel, kávéval és kultúrával várják a vendégeket.
