Pécsen él az utolsó szamuráj unokája: kész csoda, de 91 évesen még mindig kardot forgat + videó

Kevés dolog hangzik filmszerűbben, mint az, hogy egy igazi japán szamuráj leszármazottja, a kardvívás világszinten is elismert mestere, Pécsett él és tanít. Pedig ez nem fikció – Szuzuki Kimijosi, a japán kendzsucu (kardvívás) nagymestere, hatdanos karatemester, Magyarországon itt él, immár több mint három évtizede.

A Rubicon történelmi folyóirat TikTok-csatornáján megjelent videó szerint a „mecseki szamuráj” nem csupán a távol-keleti harcművészet élő legendája, hanem az utolsó szamuráj nagymester unokája is. Nagyapja, Makita Sigekacu (1849–1915) a Meidzsi-restauráció idején élt, amikor Japán végleg szakított a szamurájkultúra politikai szerepével – Sigekacu a császárhoz hű, a hagyományokat ápoló harcművészek utolsó generációjához tartozott.

A Rubicon videója szerint Szuzuki Kimijosi 1934. január 1-jén született Tokióban, polgári családban. Édesapja elismert fotóművész volt, aki New Yorkban is stúdiót működtetett. Kimijosi a tokiói egyetemen végzett fotóművész szakon, és rövid ideig fotóriporterként dolgozott különböző japán lapoknak.

A sors 1986-ban fordult vele nagyot: ekkor találkozott Budapestre látogató magyar művészekkel, akik meghívták őt Magyarországra. Először Budapesten járt, majd Pécsett ismerte meg jövendőbeli feleségét, akivel 1992-ben végleg letelepedett a városban. Egy lánya és unokája Tokióban él.

Szuzuki mester 1993-ban nyitotta meg első dódzsóját (edzőtermét), ahol karatét és tradicionális japán kardvívást oktatott. 1998-tól kezdte el Pécsett a kendzsucu tanítását, amelynek egyik legmagasabb fokozatú mestere. Tanítványai ma is viszik tovább a két tradicionális iskolát – a Sinbukan és a nagyapa nevét viselő Jikishinkan név alatt működő klubokban. Kimijosi mestert nemcsak tanítványai tisztelik mélyen, de a magyar állam is elismerte: 2017-ben magas állami kitüntetésben részesült a magyar harcművészetekért és a kultúraközvetítő munkásságáért.

Szamuráj vér, mecseki szív

A Rubicon videója nem csupán egy különleges életutat mutat be, hanem felvillantja azt is, hogy a szamurájkultúra ma is él – még ha nem is a régi formájában. Szuzuki Kimijosi példája azt mutatja, hogy az önfegyelem, a hagyományok tisztelete és a harcművészet filozófiája univerzális értékek, amelyeknek Pécs is otthont adhat.

A 91 éves mester ma is aktív: noha már kevesebbet tanít, szellemi vezetője a pécsi kardvívó közösségnek, és rendszeresen tart előadásokat, bemutatókat – Japánról, a szamuráj hagyományokról és az emberi kitartásról.