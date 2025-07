Sínek közt felejtett időgép: egy napra életre kel a 18 éve bezárt, festői szépségű vasútvonal

Egy napra újra zakatol a vonat a Mátrában! Tizennyolc évnyi csend után most újra benépesül a közel 140 éves, régóta „alvó” sínpár: szombaton elindul a Mátra-vidéki tekergő expressz!

Nem akármilyen utazásra hívják a vasút szerelmeseit és a természetbarátokat: augusztus 2-án retró fotósvonat indul a 18 éve szinte teljesen kihasználatlanul álló, festői szépségű Kál-Kápolna–Kisterenye vasútvonalon. A nosztalgikus túrát vasútbarátok szervezik, és már most hatalmas az érdeklődés.

A szerelvény Miskolc-Tiszai pályaudvarról indul, majd Füzesabony és Kál-Kápolna után tér rá a közel 140 éves mátrai mellékvonalra, amelyet sokan csak „alvó vonalként” emlegetnek. A 2007 óta szünetelő személyszállítás miatt a vonal évtizedek óta alig látott utasokat – most azonban egy napra újra benépesül a vasút.



A fotósvonat nemcsak közlekedik, hanem meg is áll több helyen, hogy az utasok kényelmesen megörökíthessék a vidéket, az állomásokat és a klasszikus mozdonyt. A szervezők célja, hogy bemutassák, milyen érték rejtőzik még mindig ebben a „lezárt” vonalban – és felhívják a figyelmet a hazai mellékvonalak sorsára is.

A túra főként a vasútfotósoknak és a vasúti retró iránt érdeklődőknek szól, de a természetjárók, családok és kirándulók számára is különleges élményt kínál. A vonal ugyanis a Mátra keleti peremén halad, vadregényes tájon, kisebb falvakon és elfeledett állomásokon keresztül. A Kápolna–Kisfüzes–Pétervására szakasz egykor iskolásokat, munkásokat, kirándulókat szállított – most viszont újra lehetőség nyílik arra, hogy személyesen is bejárjuk.

Jelentkezni még lehet – de nem sokáig

A túrára emailben lehet jelentkezni, a szabad helyek függvényében – és a jelek szerint gyorsan fogynak az ülőhelyek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a pontos indulási időpontot és a megállóhelyeket pedig a jelentkezőknek küldik el. (Bővebb infókat ITT találtok!)

A szervezők szerint ez nemcsak egy nosztalgikus vonatozás, hanem egyfajta kulturális misszió is: megmutatni, hogy a magyar vasúti örökség még mindig életképes – és érdemes rá, hogy újra felfedezzük.