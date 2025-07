Unod a plázákat és a wellnesshotelt? Ezek a kastélyok új világot nyitnak meg előtted

Ha kiszakadnál egy időre a 21. század mókuskerekéből, és egy kis romantikával fűszereznéd meg az egyhangú hétköznapokat, akkor semmi másra nincs szükséged, mint egy izgalmas kastélytúrára! Nyugat-Magyarországon számos olyan romantikus stílusban épült remekművet lehet találni, ahol átélheted a régi korok báját, miközben lenyűgöző történeteket ismerhetsz meg a múltból. A Csodásmagyarország.hu négy olyan nyugat-magyarországi kastélyt ajánl bebarangolásra, amelyeket kár lenne kihagyni!

A magyar Versailles: a fertődi Esterházy-kastély

Barokk fényűzés, rokokó pompa és Haydn szelleme. A Fertődön található Esterházy-kastély, vagy ahogy sokan nevezik, a „magyar Versailles” valóságos időutazásra invitál. Esterházy Miklós herceg álma valósult meg ebben a 126 szobás palotában, amelynek építése 1762-ben kezdődött, és a 18. század végére nyerte el végleges formáját. A kastélyban Joseph Haydn is otthonra lelt, aki több híres művét itt komponálta. Az épület középpontjában az emeleti díszterem és a hozzá kapcsolódó zeneterem áll, ahol a zene és a művészetek iránti szenvedély kézzelfoghatóvá válik. A kastélyt 300 hektáros természeti környezet veszi körül, a parkot a versailles-i park mintájára alakították ki, széles sugárutak és gondosan megtervezett fasorok szegélyezik. A parkban sétálva a látogatók a múlt fényűző világába csöppenhetnek, ahol minden részlet a hercegi életstílusra emlékeztet.

Tippek a látogatónak: A kastélyban állandó és időszakos kiállítások is gazdagítják a programot, a látogatás előtt érdemes tájékozódni a honlapon.

Legendák őrzője: A nádasdladányi Nádasdy-kastély

Nem csupán egy épület, hanem egy örök szerelem kőbe vésett emléke. Nádasdy Ferenc gróf és Zichy Ilona 1868-ban kötött házasságot, és közösen álmodták meg új otthonukat. Az építkezés 1873-ban kezdődött, azonban Ilona tragikusan fiatalon lett a kolerajárvány áldozata. Ferenc gróf soha többé nem nősült meg, és a kastélyt felesége emlékére, közös terveik szerint fejezte be. Az angol Tudor-stílusú, tornyos épületben a kor technikai újításai is helyet kaptak: vízvezeték, gázvilágítás és egyedi fűtési rendszer. Különlegesség, hogy a konyha a kertben épült meg, és az ételt föld alatti síneken juttatták el a főépületbe. A kastély legimpozánsabb terme az Ősök csarnoka, ahol a család híres tagjainak portréi sorakoznak. A könyvtár kazettás mennyezete, csavart oszlopai és kovácsoltvas korlátai a korszak mestereinek munkái. A kastélyt egy 24 hektáros angolpark öleli körül, melyben mesterséges tó, vízesés és pálmaház is található. A második világháború után a kastély állapota romlott, de a 2018–2021 közötti felújításnak köszönhetően ma ismét régi fényében tündököl.

Tippek a látogatóknak: A kastélyhoz látogatva érdemes nemcsak az elegáns termeket, hanem az impozáns parkot is bejárni. A télikert kávézója pedig a hab a tortán.

Ahol a hazaszeretet virágzik: a nagycenki Széchenyi-kastély

Van egy kastély, ahol a magyar történelem nemcsak a falakon, hanem a polcokon, a padlón és a parkban is jelen van. A nagycenki Széchenyi-kastély több volt mint egy otthon: könyvtár, múzeum, laboratórium, és igen, még vécéforradalom helyszíne is. Széchenyi Ferenc itt gyűjtötte össze a nemzet első nagy tudásbázisát, fia, István pedig a saját elképzelései szerint bővítette: fürdőszobát, vízöblítéses illemhelyet, sőt, gázvilágítást is bevezetett. Ekkoriban máshol még gyertyával világítottak. A kastélyhoz franciakert, majd angolpark, sőt kaliforniai óriásfenyő is járt, hiszen Széchenyi Béláék nem bízták a véletlenre a panorámát. A parkban ma is több mint ezer fa áll, a Hársfasorral együtt. A családi kápolna és a kripta külön fejezet: itt nyugszik Ferenc, István, és még 46 Széchenyi. A Széchenyiek sírhelye nemcsak napjainkban, de a 20. században is nemzeti zarándokhely volt. Jászai Mari, az egyik legnagyobb magyar tragika több alkalommal is ellátogatott ide. A kastélyt többször átalakították, bombázták, elhanyagolták, de ma újra áll, és nemcsak emlékeztet, hanem mesél is. Csak figyelni kell.

Tippek a látogatóknak: A Széchenyi-kastélyban állandó és időszakos kiállítások is elérhetők, minden nap!

Tóparti idill nemesi stílusban: a dégi Festetics-kastély

Ha a klasszicista kastély első pillantásra ismerősnek tűnik, az nem véletlen: a dégi Festetics-kastély homlokzata akár a budapesti Nemzeti Múzeum testvére is lehetne, hiszen mindkettő Pollack Mihály munkája. A háromszintes U alakú épület 1815-re készült el Festetics Antal megbízásából, aki nemcsak földbirtokos volt, hanem a felvilágosodás híve is. A kastélyban található ovális díszterem, titokzatos szimbólumok, rejtett jelentések mind a kor szabadkőművességére utalnak. A szóbeszéd szerint egy titkos levéltár is itt kapott helyet. A park is külön világ. Angol stílusban készült, szigetekkel, tavakkal, óriási fákkal és a mesebeli, vöröstéglás Hollandi házzal, amit eredetileg a tüdőbeteg Festetics Andorné kedvéért építettek, akinek a helyben „készült” tehéntejtől várták gyógyulását. Azóta volt itt árvaház, gyermekotthon, filmforgatás, de a kastély és a park most újra önmagára talált. Aki itt belép, titkok tudójává válik.

Tippek a látogatóknak: Mind a kastély, mind a park látogatható egyénileg és tárlatvezetéssel is.