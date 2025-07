Ezzel az egyszerű trükkel vihetik az autónkat: turistákra utaznak a tolvajok, légy óvatos!

Nyári szezonban egyre gyakoribb a szélvédőre helyezett bankjeggyel történő autólopás és értéktárgy-eltulajdonítás. A módszer Európa-szerte terjed, különösen a turisták által látogatott területeken.

A nyári időszakban, amikor sokan indulnak tengerparti nyaralásra, megszaporodnak az autólopások és a trükkös tolvajlások. Egy különösen ravasz módszer terjed Európa-szerte: a tolvajok egy 50 eurós bankjegyet helyeznek a kiszemelt jármű szélvédőjére, az ablaktörlő alá.

A csalás lényege az egyszerűségében rejlik. Amikor a gyanútlan sofőr észreveszi a pénzt és kiszáll érte, a tolvajok villámgyorsan cselekednek. Vagy beülnek a járó motorú autóba és elhajtanak vele, vagy az ülésen hagyott értékeket (táska, telefon) ragadják magukhoz, majd elmenekülnek - számolt be a Vezess.hu

A jelenség valós veszélyt jelent, nem csupán városi legenda. Először Spanyolországból érkeztek figyelmeztetések, ahol a Policia Nacional videóban tájékoztatta a lakosságot. Később olasz és osztrák médiumok is beszámoltak az esetekről. A lap szerint 2025 júliusában már a horvát Jutarnji Auto Klub is szervezett, olasz bűnbandák tevékenységéről számolt be a turisták által kedvelt parkolókban.

A tolvajok előszeretettel választanak forgalmas, zajos helyszíneket, ahol könnyen elvegyülhetnek: autópálya-pihenőket, bevásárlóközpontok parkolóit, tengerparti üdülőövezeteket. Elsősorban az egyedül utazók, idősek és a bérautóval közlekedő turisták vannak veszélyben, akik kevésbé ismerik a helyi viszonyokat.

A rendőrség több tanáccsal is szolgál a megelőzésre. Ha gyanús tárgyat látunk a szélvédőn, ne álljunk meg azonnal, hanem hajtsunk egy biztonságos, jól megvilágított helyre. Ha mégis ki kell szállnunk, állítsuk le a motort, vegyük magunkhoz a kulcsot és zárjuk be az ajtókat. A legfontosabb szabály pedig: soha ne hagyjunk értéktárgyakat látható helyen az autóban.