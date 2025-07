Te is strandolsz majd itt a nyaralásodon? Komoly bírságot kaphatsz, ha erre nem figyelsz oda

Gallipoli polgármestere betiltotta a fürdőruhában vagy meztelen felsőtesttel való közlekedést a város utcáin, a szabályszegőkre akár 125 eurós bírság is várhat.

Stefano Minerva, a dél-olaszországi Gallipoli polgármestere szigorú öltözködési szabályokat vezetett be a turisták számára. A közel 19 ezer lakosú város történelmi központjában tilos fürdőruhában vagy meztelen felsőtesttel közlekedni, a városi hivatalokba pedig rövidnadrágban és atlétatrikóban sem lehet belépni. A tiltás szeptember végéig érvényes, megszegése esetén 25-125 euró (kb. 10-50 ezer forint) közötti bírságot szabhatnak ki.

Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő az InfoRádióban elmondta, hogy az illem- és öltözködési szabályok betartása alapvető elvárás utazás során. Emlékeztetett, hogy vallási helyekre sem lehet bárhogyan belépni, a helyi szokásokat és hagyományokat mindenhol tiszteletben kell tartani.

A szakértő szerint a probléma abból fakad, hogy sok turista túlságosan elengedi magát, és fürdőruhában vagy fürdőnadrágban próbál belépni múzeumokba vagy hivatalokba. Gallipoli döntése nem egyedülálló, több népszerű európai úti célon is hasonló szabályokat vezettek be.

A 178 országban járt Kiss Róbert Richárd tapasztalatai szerint ritkán fordul elő, hogy a kiszabott bírságokat ténylegesen be is hajtják, inkább a figyelemfelhívás a cél. A gyakorlatban általában azzal oldják meg a helyzetet, hogy a nem megfelelően öltözött vendégeket egyszerűen nem engedik be bizonyos helyekre.

"Ha felveszünk egy kendőt vagy egy inget, az szerintem nem okoz senkinek, még a legnagyobb hőségben sem, túlságosan nagy gondot" – összegzett a turisztikai szakértő.