Kiadták a riasztást, idén korábban támad a dió-gyilkos légy: így védekezz a hazai szakértők szerint

Most van a legfontosabb időszak a dióburok-fúrólégy elleni védekezés megkezdésére, hogy megóvjuk a diótermést az erős fertőzésektől és a jelentős termésveszteségtől. Az idén korán indult rajzás miatt mindenkinek ajánlott a szigorú védekezés, amely vegyszeres kezelést és a lehullott termés alapos eltakarítását egyaránt magában foglalja.

Az idén az átlagnál korábban megkezdődött a dióburok-fúrólégy rajzása Magyarországon – figyelmeztet Both Gyula vasi növényorvos, aki a Vaol.hu cikkében hangsúlyozza, hogy most, júliusban, van a legfontosabb időszak a védekezés megkezdésére.

A nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) eredetileg Észak-Amerikából származik, és 2012 nyarán mutatták ki először Magyarországon. A kártevő lárvái a dió termésburkát támadják meg, ami súlyos fertőzésekhez vezethet: erős invázió esetén a termés akár fele is tönkremehet. A hazai szakértők egyetértenek abban, hogy a védekezés időzítése kulcsfontosságú a károk minimalizálása érdekében.

A dióburok-fúrólégy jelenléte jól felismerhető: a még zöld termésburkon apró szúrásnyomok láthatók, amelyek a kártevő tojásrakására utalnak. Ezek a sebek könnyen fertőzések forrásai lehetnek, hiszen baktériumok telepedhetnek meg bennük. A fertőzött dió idő előtt lehullik, burka rátapad a kemény dióhéjra, elszíneződik, gyakran meg is penészedik.

Védekezési lehetőségek és szakmai tanácsok

A NÉBIH felhívja a figyelmet, hogy a dióburok-fúrólégy terjedésének megakadályozásában az egyik legfontosabb, hogy a lárvák ne kerüljenek a talajba. Ehhez ajánlott a talaj fóliával történő takarása, valamint a lehullott zöld burok és a terméskezdemények minél előbbi összegyűjtése és elégetése.

Both Gyula, vasi növényorvos szerint a legjobb eredményt a késői tavaszi és kora nyári vegyszeres védekezés hozza, amelynek során csalianyaggal kombinált rovarölő szert alkalmaznak. Ezt a permetezést a rajzás időszakában, azaz most, majd augusztusban is meg kell ismételni. Emellett a szakember ajánlja az olajos-rezes lemosó permetezést a diófa lombozatának védelmére, különösen tartósan csapadékos időben, amikor a dió megfeketedése egyéb okok miatt is előfordulhat.

Kiskertekben azonban a dióburok-fúrólégy kártételének megfékezése különösen nehéz, hiszen az egyéni gazdálkodók védekezése nem elég hatékony, ha a szomszédos területeken nem történik meg a megfelelő védekezés. Ezzel szemben ültetvényekben a kártevő elleni védekezés viszonylag eredményes és jól szervezett.