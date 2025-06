Kész, ennyi volt: végleg bezár a legendás Lipóti Pékség

Végérvényesen eldőlt, hiába minden próbálkozásuk, az üzletet nem tudják fenntartani, megmenteni, pedig nagyon szerették volna, számos vásárlóhoz hasonlóan.

A békéscsabai Lencsési lakótelepen lévő Lipóti Pékség napjai meg vannak számlálva – a pékség szombaton utoljára nyit ki. Bár sokan azt gondolták, hogy a bezárás hátterében a környékbeliek panaszai állnak, a valóság ennél összetettebb és sajnálatosabb. A pékség régóta népszerű volt nemcsak a lakótelepen, hanem a város távolabbi részeiről is érkeztek vásárlók. Reggelente gyakran kígyózó sorok álltak az üzlet előtt – jelezve, hogy a friss kenyér és a helyben sütött péksütemények iránt továbbra is van kereslet - írta a Beol.hu

A lap szerint a helyzetet bonyolította, hogy az üzlet működése ellen egyes lakók aláírásgyűjtésbe kezdtek. Főként a hajnalban érkező áruszállítások és a pékség reggeli nyüzsgése miatt panaszkodtak, szerintük ez zavarta a környék nyugalmát. Egy vásárló azonban úgy nyilatkozott: „Zajt gyakorlatilag nem is hallani. Legfeljebb a kemence csipog néha, amikor elkészült a termék.”

Ezzel párhuzamosan mások épp az üzlet megmentése érdekében szerveztek aláírásgyűjtést, ám későn: a döntés már megszületett.

A valódi ok: gazdasági nehézségek

A Lipóti Pékség nem a lakossági panaszok miatt zárja be a boltját. A háttérben a napközbeni alacsony forgalom, a megnövekedett rezsiköltségek, a bérleti díj, illetve a munkavállalók bér- és járulékköltségei állnak. Bár reggelente és délután erősebb a forgalom, ez nem fedezi a teljes napi működés költségeit. A cég Békéscsabán két másik boltban – a Borozó mellett és a piacon – továbbra is kiszolgálja a vásárlókat, valamint Gyulán is működtet üzletet. A Lencsésin azonban szombaton végleg lehúzzák a rolót.

Az utolsó napokra visszatérnek a törzsvásárlók, hogy még egyszer utoljára megvehessék kedvenc termékeiket. Bíró Erzsébet például Jaminából járt át kenyérért, péksüteményért: „Nagy a választék, ízletesek a termékek, és figyelnek arra is, hogy az ételérzékenységgel élők is találjanak maguknak valót.” Az üzlet szombaton 6 és 13 óra között lesz nyitva utoljára, és a teljes termékkínálat elérhető lesz – utána azonban tényleg végleg bezár.