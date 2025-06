Bezárt a legendás vidéki nagyváros butikja, a tulaj durván nekiment a belvárosi állapotoknak

Egy újabb fejezet zárult le Győr belvárosának történetében: több mint három és fél évtized után végleg lehúzta a rolót az egykor népszerű üzlet, a Bizsu Box. A Bécsi Kávéház udvarában működő kis ékszerbolt 1986 óta volt a győri sétálóövezet egyik meghatározó pontja. Most azonban a tulajdonos, Gyimesi Éva úgy döntött, ideje befejezni – nem önszántából, hanem a körülmények miatt.

„Még a nyolcvanas évek közepén, 1986-ban nyitottam, akkor hat üzlet fogadta a belvárosi sétálóutcákban járkáló vásárlókat. Mára a kávéház maradt hírmondónak, mindenki más bezárt, és bár én harmincnyolc éven át kitartottam, de már évek óta csak a kínlódás volt” – mesélte a Kisalföldnek Gyimesi Éva.

Az egykor forgalmas belvárosi udvar mára szinte teljesen kiürült. A Bizsu Box melletti, szintén legendás Szürkebarát borozó sem üzemel már, csak a Bécsi Kávézó tartja magát. A többi üzlethelyiség üres, poros, és ahogy Éva fogalmaz: „az ilyen helyek nem vonzzák a vásárlókat, hanem elriasztják őket.”

A tulajdonos szerint a bezárás mögött több ok is áll. A bérleti díjak és a rezsi mellett a belváros elnéptelenedése, a közbiztonság romlása, és az életstílus megváltozása is döntő tényező volt: „Csak a rezsit termeltem meg az utóbbi időben, semmi mást. A belváros nagyon megváltozott, más a hangulata és sajnos ez nem dicséret. Eltűnnek lassan az üzletek, a közbiztonság sem javult. Az emberek kevesebbet járnak be, sokan már máshol vásárolnak.”

Gyimesi nem rejti véka alá véleményét a változó ízlésről sem: „Nézze meg, mit viselnek ma a fiatal lányok: feketében flangálnak, cicanadrágban, papucsban. A férfiak rövidnadrágban járnak. Sokan a színházba sem tudnak felöltözni normálisan.” A Bizsu Box bezárása nemcsak egy bolt eltűnését jelenti, hanem egy korszakét is. Olyan időszakét, amikor a belváros még valódi közösségi tér volt, és az üzletek arcaiként emberek álltak, nem automatizált logisztikai rendszerek.