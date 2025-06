Bébibumm a vidéki állatkertben: így csetlenek-botlanak a legcukibb újdonsült lakók + videó

Ha szeretnél egy kis boldogságot és életörömöt csempészni az életedbe, akkor irány Veszprém, ahol az állatkert újdonsült apróságai várnak. Nézzétek csak! Az egyik legédibb bébi az erszényéből kikandikáló kicsi kenguru. De nem marad el mögötte a két frissen született tevebébi sem: az egyikük a Camilla, a másik a Bóbita nevet kapta, méghozzá a látogatók szavazatai alapján.

A veszprémi állatkert legújabb sztárjai közé tartozik a kengurubébi, aki anyja erszényében kukucskál ki a világra. Nem sokkal lemaradva érkeztek a tevebébik is, akik a látogatók szavazatai alapján kapták meg Camilla és Bóbita neveket. De a sor itt nem ér véget: bárányok, csacsik, bocik, lámák és egy különleges vikunya is született, ami különösen ritkaságnak számít a hazai állatkertekben.

A Veszprémi Állatkert idei tavaszi bébibummja nemcsak a természet újjászületését hozza el, hanem egy igazi feltöltődést is azok számára, akik ellátogatnak ide. A Veol.hu videójában most te is meglesheted az első lépéseket, a szundikálást és a játékos bukfenceket: