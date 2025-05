Unod a macskás videókat? Nézd inkább, hogyan dolgozik a tollas egérirtó kommandó – élőben!

Ha unod a macskás videókat, de mégis valami nyugtató, természetközeli látványra vágysz, akkor irány a Tiszavasváriban működő bagoly-webkamera!

Most van a fülesbaglyok fészkelési szezonja, ebben az egyik legizgalmasabb időszakban élőben, online is megleshetjük a fiókák etetését! Tiszavasváriban ugyanis egy webkamera mutatja, hogyan dolgozik a természet leggusztusosabb egérirtó csapata – napi több pockot is elcsipegetnek a fiókák.

A jelenetek nemcsak a természet rajongóit bűvölik el, hanem azt is jól mutatják, miért érdemes fülesbagoly-odút kihelyezni akár a kertbe is: ezek a madarak ugyanis hatékonyabbak, mint bármelyik ultrahangos egérriasztó. Egy bagolycsalád egy költési szezon alatt több száz pockot és egeret tüntet el a környékről – teljesen vegyszermentesen.

A kamerán keresztül jól látszik, ahogy az egyik szülő egy-egy zsákmányállattal tér vissza, majd gondosan eteti a fiókákat. A képek nemcsak meghatóak, de nevelő célzatúak is: aki eddig nem tudta, most megtanulhatja, hogy a baglyok a biológiai védekezés legjobb szövetségesei lehetnek - írta a Veol.hu.

A veol.hu szerint egy jól elhelyezett odúhoz nem kell más, csak egy csendes fa, egy jó méretű mesterséges fészek, és némi türelem. A baglyok ugyanis hamar felfedezik az új lakhelyet, és ha beköltöznek, éveken át visszajárhatnak.