Ezért őrül meg most mindenki a bodzáért: szedd magad, add el, vagy főzd be a nagyi receptje szerint

Országszerte virágba borultak a bodzabokrok, és ezzel hivatalosan is kezdetét vette a szörpszezon. De tudtátok, hogy nemcsak ingyen juthatunk hozzá ehhez a csodavirághoz, hanem még pénzt is kereshetünk vele?! De vajon mire jó ez a különleges, gyomnövényként burjánzó cserje? Hogyan készíthetünk belőle otthon szörpöt vagy teát?

A bodza jobbára gyomként nő a parlagon hagyott területeken és az erdőszéleken, mégis egy szuperegészséges és rendkívül sokoldalú növény. Nemcsak illatos virágát, bogyóját, de még különleges fáját is számos módon hasznosítjuk. A sötétlila, szinte fekete bodzabogyóból a Dunántúlon például jellegzetes lekvárt főznek, amit „csetének” neveznek. Még a bodza fája is óriási érték: puhasága miatt kiváló bodzasíp, furulya, vagy akár grillezéshez használt nyárs készítésére is. Nem véletlenül hívják festőbodzának is (latinul Sambucus nigra), hiszen bogyójából – különféle adalékanyagokkal – barna, kék, bíbor vagy zöld festékanyagot is előállítottak, leveleiből pedig zöld árnyalatokat nyertek.

A bodza fő szezonja tavasszal van, amikor sárgásfehér virágai tömegesen nyílnak. Ilyenkor készül belőle a híres bodzaszörp, pezsgő, de akár süteményekbe is belekerülhet – fánkhoz, palacsintához is remekül passzol. A népi gyógyászat régóta használja roborálóként és számos betegség kiegészítő kezelésére is. Figyelem, viszont a bodzaszörp csak a fekete bodza (Sambucus nigra) virágzatából készülhet. Ezt azért fontos tudni, mert Magyarországon több bodzafaj él vadon. (De erről külön is szólunk!)

Szedd magad – vagy add el: itt a bodzafelvásárlás szezonja

A bodza iránti kereslet az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt. Az egészségtudatosság térnyerésével, valamint a természetes alapanyagok iránti érdeklődés fokozódásával egyre többen keresik a frissen szedett bodzavirágot. A közösségi oldalakon, apróhirdetési portálokon tömegesen jelennek meg felvásárlási hirdetések is:

többen 400–450 forintot is fizetnek kilónként a szép, tiszta virágért, de akadnak 200–300 forintos ajánlatok is. Érdemes tehát résen lenni, kinek adjuk el!

Szinte minden megyében működik egy-egy cég, aki nagyban is foglalkozik a bodza-felvásálással, különösen Szabolcs, Békés, Szolnok, Tiszalök, Mátészalka térségében aktívak. Fontos viszont tudni: csak tiszta virágfejeket fogadnak el. A hirdetések többségében szerepel, hogy a levelesen nem veszik át, így szedéskor érdemes erre is már odafigyelni.

Testünk minden porcikáját gyógyítja

A bodzavirág főzete ma is népszerű immunerősítő, különösen megfázásos időszakokban. Teája enyhíti az influenzaszerű tüneteket, csökkenti a lázat, oldja az orrdugulást, köptetőként is hatékony, és izzasztó tulajdonsága révén gyorsítja a gyógyulást. Emellett szörpként és üdítőként is elterjedt – nemcsak finom, de jót is tesz. A növény C-vitamin-tartalma duplája a citrusfélékének, emellett A- és B-vitaminok, antioxidáns flavonoidok, gyümölcssavak, bioflavonoidok és tanninok is találhatók benne. Ezek nemcsak a gyulladásokat csökkentik, hanem a daganatos sejtek szaporodását is gátolhatják, támogatják a szív- és érrendszert, és javítják a vérkeringést.

A bodza enyhe vízhajtó és hashajtó hatású, így fogyókúrázóknak is ajánlott. Serkenti a bélműködést, segíti a zsírbontást, és csökkenti az éhségérzetet – a bodzavirágszörp ebben is jó partner lehet. Emellett vércukorszintet szabályoz, enyhíti az ízületi fájdalmakat, és nyugtató hatása miatt segíthet stressz és álmatlanság esetén is.

Külsőleg alkalmazva fertőtlenítő, vérzéscsillapító, és még aranyér vagy fogtályog esetén is bevethető. Levele, kérge és termése is értékes: a hánccsal együtt vízhajtó hatású, idegfájdalmakra, köszvényre, szívritmuszavarra is használják.

Hogyan gyűjtsük a bodzavirágot?

A legfontosabb szabály: csak tiszta helyről szedjünk! Kerüljük a forgalmas utak mentét és minden olyan területet, ahol a virágok szennyeződhetnek. Ez különösen azért lényeges, mert a bodzavirágot nem érdemes megmosni, a víz ugyanis leöblíti a virágport, amely az egyik fő ízhordozó.

Szedéshez inkább kosarat vagy tiszta kartondobozt vigyünk, ne szatyrot – így nem törik össze a virágzat. A legjobb, ha metszőollót használunk, de háztartási ollóval is boldogulhatunk. Időzítés szempontjából is fontos figyelni: eső után várjunk néhány napot, mert a nedvesség rontja a virágok minőségét, akárcsak a mosás.

Ne téveszd össze mással!

A bodzafélék családja népes, azonban a fekete bodzán túl a többiek mérgezők. Sőt, ez még a fekete bodzára is részben igaz, virágát és érett bogyóját leszámítva a többi része nem fogyasztható. A virággyűjtés során legnagyobb eséllyel a földi (vagy gyalog-) bodzával keverhetjük össze. Ezzel együtt sokkal könnyebb a dolgunk, mint akár a gombák esetében. A gyalogbodza például nem fás, hanem lágyszárú, virágokat pedig csak az ágak végén találunk, szemben a cserjévé vagy fává növő bodza virágaival. Szintén fontos különbség, hogy a fekete bodzával szemben rokonának virágai piros portokkal rendelkeznek, míg a gyűjtendő virágokéi kizárólag fehér és sárga színűek.

Mekkora mennyiséget lehet szabadon gyűjteni? Összességében, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb: 2 kg gomba, 2 kg vadgyümölcs és 2 kg gyógynövény gyűjtése minősül. Fontos kitétel azonban, hogy kizárólag csak egyéni szükségletre szabad gombát, vadgyümölcsöt, illetőleg gyógynövényt gyűjteni, ez kereskedelmi forgalomba az nem hozható - de erről korábban a HelloVidék részletesen itt írt!

A legfinomabb bodzaszörp a nagyi receptje szerint

Hozzávalók:

30-35 teljesen kinyílt bodzavirágzat

6 citrom

1 kg méz

5 liter víz

25dkg cukor

1 evőkanálnyi citromsav

Ha megszedtük a virágok, irány a konyha! Szórj cukrot egy nagyobb lábasba, majd kis lángon kezdd el karamellizálni, amíg szép barna színt nem kap. Közben alaposan mosd meg a citromokat, és szeleteld őket karikákra. Ha a cukor karamellizálódott, öntsd fel vízzel, és forrald fel. Amikor a víz lobogni kezd, zárd el alatta a lángot, add hozzá a citromkarikákat és a virágokat, majd fedd le. Ha az ital már kissé kihűlt, keverd hozzá a mézet is – szépen fel fog oldódni. Ezután tedd félre az egészet egy biztonságos, hűvös helyre, és hagyd állni 3–4 napig. Végül szűrd le, majd töltsd fertőtlenített üvegekbe, jól zárd le őket, és tedd a polcra. Bármikor előveheted, ha egy kis természetes frissítőre vágysz!