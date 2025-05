Sokkoló videón: leégett a vidéki nagyváros ikonikus étterme, egy élet munkája veszett oda

„Nem adom fel” – jelentette ki megtörten Dancz János, az Evezős Csárda üzletvezetője, miközben a lángok még izzottak Szolnok egyik legismertebb éttermének helyén. Az ikonikus vendéglátóhely kedd reggel pár óra leforgása alatt vált a tűz martalékává. A kár óriási, a veszteség felmérhetetlen – érzelmileg és történelmileg is.

Sötét napra ébredt Szolnok május 13-án. A város szívében, a Vízpart körút 1. alatt kigyulladt, majd teljesen leégett a több évtizede működő Evezős Csárda. A tűz a konyhában keletkezett – feltehetően egy olajsütő hibája miatt –, és gyorsan továbbterjedt a tetőszerkezetre, amely végül beszakadt. A helyszínt hamar ellepték a tűzoltók, összesen öt településről, tíz járművel érkezve, ám a lángokat csak órák alatt sikerült megfékezni - írja a Szoljon.hu.

Az oltást nehezítette, hogy napelemek is voltak a tetőn, azokat és a gázhálózatot először áramtalanítani kellett. A közeli idősek otthonában megelőző intézkedésként minden nyílászárót bezárattak, így a füst nem okozott egészségügyi problémát.

Az Evezős Csárda nem csak egy étterem volt

Az Evezős Csárda neve sokak számára egyet jelentett a szolnoki gasztronómiával. Generációk jártak ide családi ebédekre, különleges alkalmakra, vasárnapi húslevesre és túrós csuszára. A csárda híres magyaros fogásai és közvetlen, barátságos hangulata mára legendává vált. A helyet - írta a megyei lap - nemcsak a helyiek szerették. Számos olimpikon is megfordult itt, akik a holt-tiszai edzőtáborok során itt „tankoltak fel”, mielőtt a világversenyekre indultak.

A leégett épület romjai között kedden délelőtt egy víztől elázott zöld étlap hevert a kiszórt holmik tetején – párnák, székek, só- és borstartók, kockás abroszok egy halomban. Az étterem dolgozói a mentés során sok mindent kimenekítettek, de még több minden ott veszett a tűzben – köztük személyes tárgyaik, irataik és a megélhetésük alapjául szolgáló berendezések.

Egy élet munkája veszett oda

Dancz János, az étterem üzletvezetője elsőként ért a helyszínre a hajnali órákban. Bár láthatóan mélyen megrázta a tragédia, higgadtan és emberséggel állt helyt: ételt biztosított az oltásban részt vevő tűzoltóknak és munkatársaknak, miközben sorra érkeztek a részvétnyilvánítások és segítő felajánlások.

– Ha a jó isten is segít, lesz még Evezős Csárda Szolnokon. Mert az Evezős nem csak egy épület – az emberek is, akik benne dolgoznak. Velem meg majd lesz, ami lesz. De egy biztos: nem adom fel. Fel fogok állni. Hogy hogyan, azt nem tudom, de megcsinálom, mert nekem ez az étterem az életem – mondta könnyeivel küszködve. Jelenleg 18 munkavállaló sorsáról is gondoskodni kell. Dancz elmondása szerint számukra már keres alternatív lehetőségeket, és bízik abban, hogy egyikük sem marad munka nélkül.