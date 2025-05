Lemondott a régi, új igazgatója lett a vidéki színháznak: a társulat vastapssal fogadta a hírt

Egy évre szóló megbízással Nagy Viktor vezeti a kaposvári Csiky Gergely Színházat – jelentette be a színház a közösségi oldalán. A döntést a társulat vastapssal fogadta.

Facebookon osztották meg a hírt, miszerint a színház új megbízott igazgatója Nagy Viktor lett. A színész, rendező és kulturális menedzser nem ismeretlen Kaposváron: 1998 és 2009 között a Csiky társulatának tagja volt, azóta többek között a Budapesti Kamaraszínházban, a kecskeméti Katona József Színházban, majd a Thália Színházban dolgozott, utóbbiban művészeti vezetőként. Nagy Viktor a Kultkikötő alapítója és vezetője is, de tanárként is aktív, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen és középiskolai színészképzésekben is oktat. Színészként több sikeres játékfilmben is feltűnt.

A megbízás előzménye, hogy Fülöp Péter, a színház eddigi igazgatója márciusban jelentette be távozását egy interjúban. Mint kiderült a mostani, ideiglenes igazgatói megbízás egy évre szól, ez idő alatt írják majd ki a következő, öt évre szóló igazgatói pályázatot.