9+1 mesebeli hely Magyarországon: vigyázat, azonnal beleszeret, aki arra jár!

Minden évszaknak megvan a maga varázsa, de kevés dolog frissít fel annyira, mint egy tavaszi erdőfürdő vagy egy hegyes-sziklás, mesébe illő túra! A természet ölelésében feltöltődhetünk, magunkba szívhatjuk a csendet és a nyugalmat. Ha időnk engedi, akár most, akár a május 1-jei hosszú hétvégén induljunk kalandra: fedezzük fel hazánk vadregényes tájait és történelmi emlékhelyeit, túrázzunk egy jót sziklás szurdokok, csobogó patakok birodalmában! Következzenek hát a mesebeli helyek Magyarországon – ahová eljutni nem pénz, hanem elhatározás kérdése.

1. Szálka: az idilli kis falu, ami nevével ellentétben maga a nyugalom szigete

Bár a neve kicsit szúrósnak hangzik, Szálka valójában egy meghitt, barátságos kis falu Tolna megyében, ami tökéletes helyszínt kínál a pihenéshez. Bonyhádtól mindössze 12 kilométerre, a szekszárdi dombvidék ölelésében bújik meg, és pont olyan, mintha egy festmény elevenedne meg a szemed előtt. Ha kizökkennél a hétköznapokból, és csendes, zavartalan környezetre vágysz, ez a hely neked való.

A környék dimbes-dombos tájai, mesés völgyei és hűs erdei kiváló lehetőséget nyújtanak kirándulásra, piknikezésre – de ha komolyabb túrára vágysz, azt is simán beiktathatod. Nyáron a fürdőruhát és a pecabotot se felejts otthon, mert Szálkán egy gyönyörű kis tó is vár: az egyik partján strandolhatsz, a másikon pedig a horgászok próbálhatnak szerencsét.

2. Fekete-tó: mesebeli hely a Vendvidék szívében

A kiránduláshoz keresve sem találhatunk vadregényesebb helyszínt, mint az ország legnyugatibb csücskét: a Vendvidéket, avagy a Szlovén Rábavidéket. Jártatok már arrafelé? Egy karnyújtásnyira van Szlovénia és Ausztria, de még a határ innenső oldalán járunk. Sokan az Őrvidék részének gondolják, pedig csak a természetvédelmi területe tartozik ide, de nagyon más világ. A túrázáson túl, ha bírjuk a meredekebb dombokon is a fel-le tekerést, biciklivel is szétnézhetünk, de hozunk pár izgalmas látnivalót! Orfalu a legkisebb település a Vendvidéken, Magyarország legnyugatibb szegletében. A falu határában található a Fekete-tó, egy egykori forrásvidék, amely idővel láppá alakult. Vadregényes környezet, páratlan nyugalom jellemzi. A helyi legenda szerint itt egy templom süllyedt el, ma természetvédelmi terület, különleges növény- és állatvilággal.

Orfalu másik nevezetessége a népi építészet ritkasága, az 1823-ban épült szoknyás harangláb. A falu központjában áll, mellette található a kétnyelvű millecentenáriumi emlékkő is, rajta az egykori 56 lakos nevével. A környék gyalog és kerékpárral is bejárható – dombos, vadregényes táj, érintetlen nyugalommal.

3. Szentbékkállai kőtenger: a Káli-medence geológiai csodája

A Balaton-felvidék egyik leglátványosabb természeti képződménye a szentbékkállai Kőtenger, hatalmas homokkőtömbökkel borított ligetes terület. A kőalakzatok a Pannon-tenger üledékeiből jöttek létre, melyeket kovasavas oldatok formáltak át. Legnevezetesebb pontja az ingókőként ismert Kelemen-kő, amely néhány ember súlyára enyhén megmozdul.

A kőtengeren átvezet a Theodora-Kékkő tanösvény és az Országos Kéktúra is. Könnyen megközelíthető Szentbékkálla község felől, a tanösvény elején parkoló is található. A hely családbarát, jól járható ösvényekkel, és lenyűgöző panorámával – egyaránt ideális kirándulóknak és fotósoknak.

4. Epöli romok és Babály-szikla: történelmi kincsek a Pilis lábánál

Epöl, egy apró, de történelmileg gazdag település, ami már a honfoglalás előtti időkben is lakott volt. A település környéke számos régészeti lelőhellyel bír, és ideális célpont a természetjáróknak is. A Babály-szikla, a Juh-állás és az Öreglyuk rétegbarlang mind felejthetetlen élményt ígérnek.

A túrázók a magasból a Pilis, Gerecse és Budai-hegység panorámájában gyönyörködhetnek. Epöl nevezetessége még az 1805-ben épült barokk stílusú római katolikus templom, melynek középső oltára fából készült, és különleges látványt nyújt.

5. Kustánszegi-tó: hegyek-völgyek között Zala titkos gyöngyszeme

Mert a Göcsejben nemcsak nagyot túrázni és biciklizni, de horgászni és nyaranta úszni is lehet, ráadásul teljesen ingyen! Személyes kedvencünk ez a Zalaegerszegtől 20 kilométerre, dombok és erdők között kialakított természetes vízpart. A völgyzárógátas, két patakkal táplált víz környezete valóban megkapóan szép. A Kustánszegi víztározó keleti és északi része kizárólag horgászatra, nyugati része strandolásra alkalmas. Helyben szabadstrand, strandröplabda pálya, kicsit megkopott strandkosárlabda pálya, játszótér, piknikezőhely található.

A kustánszegi tó a környék egyik fő attrakciója. Azon kevés hazai tavak egyike, amelyek az évek folyamán megmaradtak önkormányzati tulajdonban, nem privatizálták, így nem kérnek belépőjegyet sem. Amiért még a legjobban díjazzuk, hogy nincs körbeépítve nyaralókkal és büfésorokkal. Megmarad természetesnek, szép, ahogy minden oldalról, úszás közben is dombokat és fákat látni. Egy ösvényen körbe is lehet sétálni a tavat, egy kis túrának remek. Szinte egész évben horgásznak itt, van egy családias büfé, 400 méterre pedig egy kemping is található.

6. Nyugalom Mekkája Zircen, és kóstold meg az apátság díjnyertes söreit

Zircet gyakran emlegetik a Bakony fővárosaként, és bár csak 1984-ben kapott városi rangot, máris egyedülálló címmel büszkélkedhet: ez Magyarország legmagasabban fekvő városa. A tengerszint feletti 400 méteres szintvonal pont az apátság alatt húzódik. A Bakony szívében fekvő, bájos kisváros igazi rejtett kincseket tartogat, és nemcsak természetjáróknak.

A legismertebb látványosság egyértelműen a több mint 800 éves múltra visszatekintő Ciszterci Apátság. Barokk temploma, lenyűgöző műemlékkönyvtára és történelmi hangulata garantáltan magával ragad. Ha már itt jársz, ne hagyd ki az apátság körüli arborétumot sem – itt található hazánk legmagasabban fekvő élőfa-gyűjteménye, amit tényleg érdemes bejárni. A ciszterciek magyarországi központja azonban ma már nemcsak vallási és kulturális zarándokhely, hanem a sörkedvelők Mekkája is. A Zirci Manufaktúra Kézműves Sörfőzde külön látogatást érdemel – kóstold meg a díjnyertes főzeteket, ha már erre jársz. Egy pohár hideg apátsági sörrel a kézben egészen más hangulatot kap a bakonyi nyugalom.

7. Csondó-völgy: eldugott gyöngyszem a Bükk mélyén

A Csondó-völgy a Bükk egyik eldugott, kevesek által ismert szurdokvölgye Répáshuta és Bánkút között, a Bükki Nemzeti Park területén. Meredek sziklafalak, szűk, mohás medrek, kis vízmosások jellemzik, igazi vadonélmény. A völgyet gyalog lehet bejárni, túraútvonal nem vezet rajta végig, de gyakorlott természetjárók számára felfedezhető. A térség geológiai és ökológiai szempontból is értékes: mészkőfalai ritka növények élőhelyei, és a völgyet időszakos vízfolyások formálják.

Csendes, nyugodt hely, tökéletes elvonuláshoz. A legközelebbi kiindulópont Répáshuta vagy Bánkút, de a terület megközelítéséhez térképismeret és jó tájékozódási képesség ajánlott.

8. Nógrád vára: a reneszánsz kor luxusa

A Nógrád vára, a Börzsöny belsejében, az Ipoly folyó kanyarában magasodik, és hazánk egyik legősibb, szabálytalan alaprajzú, belső tornyos kővára. A 11. században épült, és évszázadokon át királyi birtok volt. IV. (Kun) László adományozta a Váci egyházmegyének, majd a 15. század végén Báthory Miklós váci püspök emeltette átépíteni. Az építkezéseken Hunyadi Mátyás udvari építésze, Giovanni Dalmata is részt vett.

A vár híres reneszánsz díszítéseiről és az impozáns, háromemeletes öregtoronyról, amely mellett a palotaszárny minden kényelmi berendezéssel ellátva készült. A vár történetének része a török hódoltság, amikor kétszer is megszállták, végül a 17. századi robbanás következményeként katonai jelentőségét elveszítette. Ma a vár részben helyreállítva, csodálatos panorámával várja a látogatókat.

9. Személyes kedvencünk: Bakonynána hírneves Római-fürdője

A Bakonynána közelében található Római-fürdő vízesés az egyik legkedveltebb kirándulóhely a Bakonyban, különösen az őszi időszakban. A Gaja-patak által kialakított, festői szépségű szurdokvölgyben található vízesés lenyűgöző látványt nyújt, ahogy a sziklák között lezúduló víz a környező erdő színes lombjai között csillog. Az egész területet vadregényes sziklák és hatalmas fák övezik, ami akkor is pompázatos, ha épp csontszáraz a vízesés, és a patakmederben sincs víz.

A Római-fürdő vízesés környéke kiválóan alkalmas könnyű kirándulásokhoz is, hiszen a völgybe vezető ösvények jól jelzettek és viszonylag könnyen bejárhatóak. A túra során megcsodálhatjuk a szurdok különleges geológiai képződményeit, a vízesés környékén pedig piknikezésre is lehetőség van.

9+1. Szent Jakab templomrom: ezeréves történelem emléke

A Szent Jakab templomrom a Tapolcára vezető régi országút mentén, Nemesleányfalutól délre található. Az Árpád-korban már lakott területen álló templom a középkori település emlékét őrzi. Az 1300-as évek végén a falu elnéptelenedett, és a templom is fokozatosan pusztulni kezdett.

Ma már csupán a nyugati homlokzat falai állnak, de a romok között sétálva egy majdnem ezeréves történelmi élményben lehet részünk. A templomrom különleges hangulata és a környék csendes, természetes szépsége ideális kirándulóhely.